Larcamón esclarece el cierre de mercado para Cruz Azul

El cierre del mercado comienza a presionar a Cruz Azul y Nicolás Larcamón no esquivó el tema. El técnico dejó claro que la directiva es consciente de la urgencia y que espera movimientos antes del fin de semana, mientras el equipo intenta enfocarse en la competencia sin perder de vista decisiones clave.

En conferencia, Larcamón explicó el momento que vive el club y fue directo sobre la comunicación con la dirigencia. “Ellos claramente están sabidos de la necesidad de cara a lo que puede ser el partido del sábado y obviamente estamos en la expectativa de las conclusiones del cierre de las negociaciones”, afirmó, marcando el tono de un tramo final intenso.

El entrenador subrayó que la intención no es pensar solo en el corto plazo, sino construir una plantilla más sólida. “Estamos con el foco cien por ciento en encontrar ya definitivamente la mejor versión del equipo en función de los jugadores que tengamos”, señaló, dejando entrever que los refuerzos aún pueden modificar el panorama inmediato.

Larcamón también destacó la importancia de la comunicación interna para evitar distracciones externas. “Con el equipo y sobre todo con los referentes, los capitanes, estamos teniendo siempre una comunicación muy cercana, muy fluida”, explicó, insistiendo en que el plantel debe estar informado desde adentro y no a través de versiones mediáticas.

El estratega detalló que mantiene informados a los líderes sobre cada paso del proceso. “Les voy contando, van sabiendo, es importante que ellos tengan conocimiento y que no se nutran de lo que es información de medios”, agregó, remarcando que la claridad interna impacta directamente en el rendimiento colectivo.

En medio de ese contexto, Carlos Rodríguez, capitán del equipo, también tomó la palabra y se refirió a la situación de Jorge Sánchez, quien está cerca de salir rumbo al PAOK de Grecia. El mediocampista habló desde una postura empática y de respaldo total al compañero.

“Cada uno tiene sus sueños, creo que él tiene esa espinita de lo que fue su primera etapa en Europa y está con ganas de volver”, expresó Rodríguez, reconociendo que la oportunidad llega en un momento clave para la carrera del lateral y también pensando en el Mundial.

El capitán fue claro al señalar que el vestidor respalda cualquier decisión. “Sea la decisión que tome, estamos para él, para apoyarlo y para ayudarlo a crecer”, afirmó, dejando en claro que la salida de Sánchez se entiende desde lo humano y lo profesional, sin generar fracturas internas.

Con el reloj corriendo y varios frentes abiertos, Cruz Azul entra en horas determinantes. Larcamón espera respuestas rápidas, la directiva trabaja contra el tiempo y el vestidor intenta mantenerse unido. El desenlace del mercado marcará no solo el próximo partido, sino buena parte del rumbo del proyecto.