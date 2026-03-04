Larcamón exige más a Cruz Azul pese al triunfo ante Santos Laguna

Cruz Azul consiguió una victoria importante en su visita a Santos Laguna, pero el resultado dejó más reflexiones que celebraciones dentro del cuerpo técnico celeste. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se impuso 1-2 ante el último lugar de la tabla, aunque el rendimiento generó autocrítica.

El partido disputado en Torreón presentó más dificultades de las que indicaba la clasificación general. Santos, ubicado en el fondo de la tabla, logró incomodar por largos pasajes a un Cruz Azul que llegaba como claro favorito al encuentro dentro del calendario del torneo.

A pesar del triunfo, el estratega argentino dejó claro que el nivel mostrado por su equipo no puede repetirse en el tramo decisivo del campeonato. Para Larcamón, este tipo de actuaciones resultan preocupantes si el objetivo final es competir seriamente en la liguilla.

“No se puede hablar de Liguillas, títulos y campeonatos cuando el último lugar de la tabla te hace estos encuentros”, declaró el estratega tras el partido, en un mensaje que dejó en evidencia su inconformidad con el funcionamiento colectivo del equipo.

El técnico cementero consideró que el desarrollo del encuentro evidenció aspectos que el equipo debe corregir de inmediato. La falta de control en ciertos momentos del partido y la dificultad para cerrar el resultado dejaron sensaciones encontradas en el banquillo celeste.

Sin embargo, Larcamón también reconoció la actitud de sus jugadores durante el encuentro. Más allá de los errores, el entrenador valoró el esfuerzo colectivo del plantel para sobreponerse a un contexto incómodo y rescatar tres puntos importantes fuera de casa.

“Reconocer y recordarles a los jugadores que mucho de lo que construyan es importante para saber dónde estás parado. Los jugadores hacen esfuerzo espectacular para ratificar lo que pretendemos”, expresó el entrenador al analizar el desempeño de su equipo.

El estratega también subrayó que el rival presentó un nivel más competitivo del esperado. Santos Laguna, pese a su posición en la tabla, mostró intensidad y presión constante, obligando a Cruz Azul a disputar un encuentro mucho más exigente de lo previsto.

“Yo creo que hoy, por el contrario, a lo que ha sido Santos y lo fuerte que ha sido este estadio mucho tiempo, enfrentamos a un rival durísimo. No tenía mucho que objetar de nuestro rendimiento”, explicó el técnico al valorar la actuación del rival.

Con este resultado, Cruz Azul se mantiene como líder de la Liga MX con 22 puntos, consolidando su buen momento en la fase regular. No obstante, el mensaje del entrenador es claro: el equipo deberá elevar su nivel si pretende sostener ese liderato hasta la liguilla.

