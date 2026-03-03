Larcamón ilusiona a Cruz Azul con números de élite en la última década

Nicolás Larcamón atraviesa un presente que invita a la ilusión en Cruz Azul. No solo tiene al equipo en la cima del Clausura 2026, sino que sus números personales comienzan a colocarlo en una conversación histórica dentro de la última década celeste.

El técnico argentino ha dirigido 35 partidos oficiales desde su llegada a La Noria, registrando un 65 por ciento de efectividad. Esa cifra lo convierte en el segundo entrenador con mejor porcentaje de triunfos en el club durante los últimos diez años.

El impacto no se limita a los resultados aislados. Cruz Azul ha mostrado una identidad reconocible, con orden táctico, intensidad y capacidad de adaptación a distintos escenarios. La regularidad en el rendimiento explica por qué hoy lidera el torneo.

La efectividad del 65 por ciento adquiere mayor dimensión cuando se contextualiza. En un club donde la presión es permanente, sostener ese promedio durante más de treinta encuentros refleja consistencia, manejo de grupo y claridad en el proyecto deportivo.

En la comparación histórica reciente, Larcamón solo es superado por Juan Reynoso. El estratega peruano alcanzó un 70 por ciento de efectividad en el semestre en el que Cruz Azul conquistó su noveno título de Liga MX, rompiendo una sequía largamente recordada.

Ese antecedente inevitablemente marca el parámetro. En La Noria saben que los números entusiasman, pero los títulos son los que consolidan procesos. La estadística respalda el trabajo actual, aunque la exigencia institucional apunta a trascender en liguilla.

El equipo ha respondido con equilibrio entre defensa y ataque. La solidez en la última línea, combinada con variantes ofensivas dinámicas, ha permitido sostener resultados incluso en contextos adversos. Larcamón ha sabido gestionar rotaciones sin perder competitividad.

Más allá de la tabla, el crecimiento colectivo es evidente. Futbolistas que parecían secundarios han elevado su nivel, mientras que las figuras han encontrado continuidad. El cuerpo técnico ha logrado potenciar recursos sin depender exclusivamente de individualidades.

El reto inmediato será mantener el paso hasta la fase definitiva. Cruz Azul vive un momento ilusionante bajo la conducción de Larcamón, con estadísticas que lo colocan entre los mejores procesos recientes. El siguiente paso será transformar esa efectividad en gloria tangible.