Larcamón lamenta el empate de Cruz Azul en contra del Querétaro

Cruz Azul ha sufrido un tropiezo dentro de la Liga MX. El cuadro de la capital del país no fue capaz de vencer al Querétaro, un resultado que le habría alejado en la cima de la general. Luego del encuentro, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, ofreció declaraciones en las que no pudo esconder su frustración.

Fue un desarrollo de partido en el que detalles nos terminan privando de poder hilvanar otro triunfo. Lo merecimos en cuanto a la producción ofensiva. Tuvimos el dominio absoluto y total, pero esto no es de merecer, se gana con más goles que el rival, no los conseguimos. Debemos de asumir y es importante ser ecuánime. Nicolás Larcamón

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Larcamón añade que la meta de Cruz Azul va más allá de sólo ganar juegos, el técnico asegura que las formas son clave.

Estamos construyendo la fase regular con la ambición de querer terminar en la mejor posición posible a sabiendas de que todavía vamos a estar muy lejos de nuestro objetivo porque en Cruz Azul queremos mucho más que una gran clasificación. Nicolás Larcamón

Por último, el técnico concluyó asegurando ser consciente de las fallas de Kevin Mier, sin embargo, dio un voto de confianza al meta.

Él (Kevin Mier) sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que lleva en estos últimos tres meses en el club y que han sido muy importantes. Hoy verdaderamente no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, le reconozco la gran ejecución a Homenchenko y creo que en ese todo junto siento que esto lo construimos todos juntos. Confío que van a entender /la afición) que el apoyo a Kevin en estos momentos puede ser determinante para el arquero que tengamos en las instancias más decisivas del torneo. Nicolás Larcamón

