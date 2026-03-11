Larcamón mantiene la cautela tras el triunfo de Cruz Azul en Monterrey

Cruz Azul dio un paso importante en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf luego de imponerse 2-3 a Monterrey en el partido de ida disputado en territorio regiomontano. Sin embargo, el técnico celeste, Nicolás Larcamón, dejó claro que el resultado no define la eliminatoria.

El estratega argentino destacó que la ventaja conseguida en calidad de visitante representa un escenario favorable para su equipo, pero insistió en que la serie sigue completamente abierta. Para el entrenador, el contexto de la eliminatoria obliga a mantener la concentración y evitar cualquier tipo de exceso de confianza.

“La serie está abierta, si bien tenemos un partido en medio en el panorama local, me quedo mucho más con lo positivo de haber ganado el partido que quizás solamente haber anotado un gol en el tiempo que tuvieron un arquero nominal en el arco, entendiendo que tenemos mucho trabajo por hacer para ganar esta serie, que va a ser difícil”, explicó.

Larcamón también analizó el desarrollo del encuentro y reconoció que el marcador pudo haber reflejado una diferencia mayor a favor de Cruz Azul. El entrenador consideró que su equipo generó suficientes argumentos futbolísticos como para ampliar la ventaja en el partido de ida.

El técnico destacó la capacidad de reacción que mostró el conjunto celeste durante distintos momentos del encuentro, especialmente cuando el partido parecía complicarse. Para Larcamón, la personalidad del grupo fue un factor determinante para revertir el resultado y tomar la ventaja.

“Hay un grupo convencido de qué es lo que quiere, el partido se presentó incómodo porque el desarrollo había sido favorable para ir en mayor ventaja del 1-0, un par de desatenciones representaron el gol de ellos y ahí nos desconectamos, pero los muchachos volvieron a responder y con mucha autoridad revirtieron el marcador”, afirmó.

Además del resultado, el entrenador resaltó el carácter mostrado por sus jugadores en un escenario complicado como el estadio de Monterrey. El técnico considera que el equipo fue capaz de sostener su propuesta futbolística incluso en momentos donde el partido exigía una respuesta inmediata.

En su análisis final del encuentro, Larcamón también se refirió al control que, desde su perspectiva, tuvo Cruz Azul durante buena parte del desarrollo del juego. El estratega destacó que su equipo logró imponer condiciones frente a un rival de jerarquía.

“Teníamos la expectativa de ver qué nos planteaba Nicco como entrenador, quizás la incertidumbre de un proceso que recién inicia, pero más allá de algunas desatenciones nuestras, fuimos justos ganadores en el desarrollo del partido, fuimos dominadores”, señaló el entrenador celeste.

A pesar de la ventaja conseguida en la ida, Larcamón mantiene un discurso prudente de cara al partido de vuelta. El técnico sabe que enfrentar a Monterrey implica un alto grado de dificultad y que la eliminatoria aún está lejos de resolverse.

Con el segundo capítulo aún por disputarse, Cruz Azul buscará confirmar su ventaja en casa. El objetivo será cerrar la serie con la misma intensidad mostrada en Monterrey y avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

