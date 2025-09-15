Larcamón pide serenidad a su equipo luego del triunfo sobre Pachuca

En un duelo sobrado de polémica, Cruz Azul venció a los Tuzos de Pachuca en casa ajena. Dicho triunfo mantiene a los de la capital del país como el único invicto vigente dentro de la Liga MX. Por su parte, el técnico Nicolás Larcamón también se posiciona como el entrenador con mejor inicio en la historia del club, algo que no le quita el sueño.

No nos volvemos locos por los seis triunfos seguidos, seguimos en la auto exigencia, los objetivos son más grandes. Es todo muy positivo y es una gran oportunidad si la gestionamos de buena manera. Hablar de seis triunfos en fila, ganarle a Chivas y luego a Pachuca como rivales incómodos, habla de un gran trabajo. Es indispensable en la evolución que no nos quedemos con el perfume del triunfo, estamos en la búsqueda de ser más consistentes. Nicolás Larcamón

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre el dato que le coloca como el técnico con mejor inicio en la historia del club, Larcamón se dijo honrado por el reconocimiento, sin embargo, afirma que no representa un logro real para sus metas con el club.