Larcamón pide serenidad a su equipo luego del triunfo sobre Pachuca
El técnico asegura que Cruz Azul debe mantener los pies en la tierra.
En un duelo sobrado de polémica, Cruz Azul venció a los Tuzos de Pachuca en casa ajena. Dicho triunfo mantiene a los de la capital del país como el único invicto vigente dentro de la Liga MX. Por su parte, el técnico Nicolás Larcamón también se posiciona como el entrenador con mejor inicio en la historia del club, algo que no le quita el sueño.
No nos volvemos locos por los seis triunfos seguidos, seguimos en la auto exigencia, los objetivos son más grandes. Es todo muy positivo y es una gran oportunidad si la gestionamos de buena manera. Hablar de seis triunfos en fila, ganarle a Chivas y luego a Pachuca como rivales incómodos, habla de un gran trabajo. Es indispensable en la evolución que no nos quedemos con el perfume del triunfo, estamos en la búsqueda de ser más consistentes.Nicolás Larcamón
Sobre el dato que le coloca como el técnico con mejor inicio en la historia del club, Larcamón se dijo honrado por el reconocimiento, sin embargo, afirma que no representa un logro real para sus metas con el club.
Son obviamente datos que lógicamente me ponen contento y reconfortan, fue un inicio de proceso bien complejo, y estar escuchando ese dato como el mejor inicio de un técnico extranjero en el club es algo reconfortante, pero soy consciente que los objetivos son mucho más grandes. Vamos por esa construcción de seguir mejorando y ambicionar mucho más que un gran inicio. Necesitamos cosas más importantes en lograr algo verdaderamente trascendental como este.Nicolás Larcamón
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.