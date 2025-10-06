Larcamón se mostró conforme luego del empate de Cruz Azul en su visita a Tigres

El duelo de la jornada en la Liga MX se vio marcado por la visita de Cruz Azul a los Tigres de la UANL. El marcador final se firmó con un empate a dos goles cortesía del gol marcado por Ángel Sepulveda sobre el cierre del encuentro.

El técnico de los de la capital del país, Nicolás Larcamón, considera que la división de puntos fue lo más justo valorando lo visto sobre el terreno de juego.

Sabe a justicia. Un desarrollo que en los 100 minutos que duró el partido para mí fue una partido muy cerrado y parejo. Los números nos hacen saber que en ese margen de superioridad estuvimos nosotros más fuertes en el dominio de la pelota, por momentos en las acciones más importantes del partido. Nicolás Larcamón

El técnico tiene claro que el encuentro tuvo un sabor a liguilla entre un par de contendientes al título.

Fue un partido con tintes de Liguilla. Esa sensación de partido cerrado donde los dos equipos fueron en busca de un resultado, pero sin desconocer el ataque del rival. Esa sensación de querer no perder es porque estás en frente de un equipo con jerarquía y que si no estás en buen equilibrio te puede suponer un costo alto. Fue un lindo partido de futbol, con equipos que llevaron al espectáculo. Nos hace saber que la ambición era ganar, pero puntuar en este estadio antes de fecha FIFA, lo valoramos. Nicolás Larcamón

Larcamón concluye que supieron resistir la insistencia de Tigres hasta el final del encuentro.

Creo que ellos tuvieron quizás un empuje, un aire, cuando nosotros nos tuvimos que abrir un poco más, pero, salvo la acción del gol, no habían tenido casi que situaciones de riesgo más allá de la primera del partido bien rápido al inicio. Pero creo que sabe a justicia al desarrollo del partido, que fue bastante cerrado. Nicolás Larcamón

