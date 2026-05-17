Las 10 finales que Erling Haaland ha disputado sin poder anotar gol

Está claro que Erling Haaland es un artillero letal, uno de los más certeros del mundo y llamado a ser uno de los protagonistas en el Mundial 2026, sin embargo, pese a su gran olfato goleador las cosas no siempre le salen como quisiera. El noruego ha tenido la dicha de vivir momentos gloriosos con el Red Bull Salzburgo de Austria, con el Borussia Dortmund de Alemania, así como con el Manchester City de Inglaterra, levantando títulos y marcando un buen número de anotaciones, no obstante, las finales parece que se le complican bastante.

Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final | Marc Atkins/GettyImages

Este domingo, los Citizens volvieron a añadir un trofeo más a sus vitrinas, ya que se adjudicaron la FA Cup al pegarle al Chelsea por la mínima. El autor del único tanto fue el ghanés Antoine Semenyo, quien recibió una asistencia por parte del Androide para darle a los Ciudadanos su segundo título del año tras haber obtenido hace unas semanas la EFL Cup frente al Arsenal.



Ahora bien, es verdad que hubo felicidad para el Manchester City y sus jugadores, no obstante, una imagen se volvió viral y fue el nórdico, quien estaba sentado a lado de la portería, tal vez meditando por qué no se le da anotar goles en las finales, sobre todo en el Estadio de Wembley, donde se vivió la final de la FA Cup.

¿Cuáles son las 10 finales en las que Haaland no pudo marcar?

Curiosamente, todas han sido con el Manchester City. La primera acaeció en la Community Shield 2022 contra el Liverpool en el King Power Stadium porque el Estadio Wembley estaba siendo utilizado para la Eurocopa Femenil. Se trató del debut oficial del delantero, pero lamentablemente su equipo cayó 3-1, aunque tuvo la oportunidad clara de celebrar su primera diana en los últimos minutos, no estuvo certero. Así comenzó la maldición.

Erling Haaland y Virgil van Dijk | DeFodi Images/GettyImages

Tiempo después vino la FA Cup 2023. Los Citizens se coronaron al doblegar 2-1 al Manchester United en Wembley con doblete del alemán Ilkay Gündogan. El noruego estuvo presente todo el compromiso pero se fue en ceros. En ese mismo 2023, el equipo inglés logró meterse en la final de la UEFA Champions League, teniendo como rival al Inter de Milán de Italia en Estambul, Turquía. Los del español Pep Guardiola se hicieron con su primera ‘Orejona’ gracias a la mínima de su compatriota Rodri Hernández, sin embargo, cada que el romperredes trató de hacerse notar el guardameta camerunés André Onana lo impidió.



Una nueva oportunidad en la Community Shield se presentó para el escandinavo, pero no logró su objetivo y fue sacado del encuentro al minuto 64. Sumado a eso, los Ciudadanos perdieron en los penales frente a los Gunners. En otra final internacional, la Supercopa de Europa, Guardiola y sus dirigidos ganaron el trofeo al Sevilla de España tras la tanda de penales, donde el seleccionado de Noruega sí acertó su turno, aunque no marcó oficialmente en el tiempo reglamentario.



Pasando al 2024, la final de la FA Cup fue ante los Red Devils, los cuales se llevaron la gloria por 2-1 en Wembley. Ese mismo año, los celestes llegaron al juego definitorio de la Community Shield, de nuevo contra su rival de la ciudad, aunque esta vez salieron victoriosos en los penales.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Visionhaus/GettyImages

En el 2025, la FA Cup se decidió entre el City y el Crystal Palace, pero contra todo pronóstico, los Vidrieros dieron la sorpresa para hacerse con su primer título de dicho certamen. En ese juego, Haaland tuvo chance de buscar el gol desde el manchón penal, pero cedió la responsabilidad al egipcio Omar Marmoush, quien no pudo convertir.



Finalmente, en este 2026, los Citizens disputaron la Carabao Cup contra el Arsenal en Wembley, venciendo 2-0 con doblete de Nico O’Reilly, sin que El Androide pudiera decir presente, lo cual también sucedió en la FA Cup ante los Blues.

Las 10 finales en las cuales Haaland no ha podido marcar

Competencia Resultado Community Shield 2022 Manchester City 3-1 Liverpool FA Cup 2023 Manchester City 2-1 Manchester United UEFA Champions League 2023 Manchester City 1-0 Inter de Milán Community Shield 2023 Arsenal (4)1-1(1) Manchester City Supercopa de Europa Manchester City (5)1-1(4) Sevilla FA Cup 2004 Manchester United 2-1 Manchester City Community Shield 2024 Manchester City (7)1-1(6) Manchester United FA Cup 2025 Manchester City 0-1 Crystal Palace Carabao Cup 2026 Arsenal 0-2 Manchester City FA Cup 2026 Manchester City 1-0 Chelsea