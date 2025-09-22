Las 10 peores temporadas del FC Barcelona en la historia LaLiga

El conjunto azulgrana ocupa la novena posición en LaLiga a falta de finalizar la octava jornada y de disputar su envite pendiente en Sevilla, con lo que podría mejorar o empeorar la situación.

Viendo lo poco esperanzador que resulta el futuro del FC Barcelona en el presente ejercicio, vemos sus peores participaciones en la máxima competición del fútbol español:

10. Quinto (1935-36)

11 victorias, dos empates y 9 derrotas, además de 39 goles a favor y 32 en contra, dejaron a los de la Ciudad Condal a siete puntos del título, que se coronó como campeón. Estuvo a nueve unidades de perder la categoría, siendo 12 equipos.



9. Quinto (1949-50)

13 victorias, tres empates y 10 derrotas, además de 67 goles a favor y 47 en contra, le harían repetir posición en la tabla. Se quedó a cuatro puntos del liderato y a 13 del descenso.

8. Quinto (1978-79)

FC Barcelona 1978/79.



Artola, Albaladejo, De la Cruz, Olmo, Costas, Migueli.

Esteban, Sánchez, Krankl, Asensi, Carrasco. pic.twitter.com/7qPcQ6swVq — Olympia (@olympia_vintage) November 27, 2016

16 victorias, seis empates y 12 derrotas le hicieron repetir posición junto a 69 goles a favor y 37 en contra. Se quedó a nueve unidades de la lucha por el título y a diez del descenso, clasificándose para la Recopa de Europa.

7. Quinto (1980-81)

18 victorias, cinco empates y 11 derrotas, además de 66 goles a favor y 41 en contra, hicieron terminar en quinto lugar por última vez a los azulgrana. Se quedaron a cuatro unidades de pelear por el título y a 18 de perder la categoría.

6. Sexto (1934-35)

Plantilla del @FCBarcelona de la temporada 1934-35.



📔 Guia futbolística Arias Cardona. pic.twitter.com/OnFoMHBG5i — Futbol Antic (@futbolantic) March 12, 2021

Nueve victorias, seis empates y siete derrotas, además de 55 goles a favor y 44 en contra, dejaron al club en el ecuador de la tabla en una liga de 12 equipos. Se quedaron a 10 puntos del pelear por el título y a 13 de perder la categoría.

5. Sexto (1987-88)

15 victorias, nueve empates y 14 derrotas, además de 49 goles a favor y 44 en contra, dejaron a los azulgrana a 23 puntos del liderato, ocho de la promoción de descenso y diez de perder la categoría definitivamente. Aquella temporada se clasificaron para la Recopa de Europa.



4. Sexto (2002-03)

12 - FC Barcelona away 2002/03 (Nike). Ci siamo abituati a vederla arancione, rosa salmone o viola. Ma nel 2002 la maglia da trasferta del Barça è ancora semplice, senza sponsor e caratterizzata dal contrasto fra la banda blaugrana e il navy del corpo. Classy. #kitpocalipsenow pic.twitter.com/1hSYHxVCZb — footbAll Nerds (@football_nerds) April 27, 2020

15 victorias, 11 empates y 12 derrotas, además de 63 goles a favor y 47 en contra, significaron la última temporada del club fuera del podio en LaLiga. Accedieron a la Copa de la UEFA, quedándose a 22 puntos del título y 20 de perder la categoría.

3. Noveno (1933-34)

FC Barcelona 1933, en el cual destacó Alejandro Morera Soto(Segundo de pie, de izquierda a derecha). pic.twitter.com/cmBzdwLdlS — JHLDA (@jhlda1919) January 17, 2017

Ocho victorias y 10 derrotas, además de 42 goles a favor y 40 en contra, dejaron al equipo en penúltimo lugar. Se quedó a ocho del título y no descendió porque en aquél curso nadie lo hizo.

2. Noveno (1939-40)

#Previa. En el #BarçaEspanyol de #LaLiga 1939/40 el #RCDE ganó por primera vez al Barça a domicilio en el primer partido de liga después de la guerra. FC Barcelona 0 RCD Espanyol 1 (Martínez Català). pic.twitter.com/q8C9NvkNrO — RemembeRCDE (@RemembeRCDE) March 25, 2019

Ocho victorias, tres empates y 11 derrotas, además de 32 goles a favor y 38 en contra, dejaron al equipo a diez puntos del título y a tres de perder la categoría.

1. Duodécimo (1941-42)

Ocho victorias, tres empates y 15 derrotas, además de 57 goles a favor y 66 en contra, dejaron al equipo en antepenúltimo lugar. Estuvo a 21 puntos del título y le faltaron dos para perder la categoría.