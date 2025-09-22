Sports Illustrated Fútbol

Las 10 peores temporadas del FC Barcelona en la historia LaLiga

El conjunto catalán es el segundo equipo con más títulos de España, pero también ha tenido épocas grises que vale la pena repasar
El FC Barcelona de 2002 quedó sexto en LaLiga
El conjunto azulgrana ocupa la novena posición en LaLiga a falta de finalizar la octava jornada y de disputar su envite pendiente en Sevilla, con lo que podría mejorar o empeorar la situación.

Viendo lo poco esperanzador que resulta el futuro del FC Barcelona en el presente ejercicio, vemos sus peores participaciones en la máxima competición del fútbol español:

10. Quinto (1935-36)

11 victorias, dos empates y 9 derrotas, además de 39 goles a favor y 32 en contra, dejaron a los de la Ciudad Condal a siete puntos del título, que se coronó como campeón. Estuvo a nueve unidades de perder la categoría, siendo 12 equipos.

9. Quinto (1949-50)

13 victorias, tres empates y 10 derrotas, además de 67 goles a favor y 47 en contra, le harían repetir posición en la tabla. Se quedó a cuatro puntos del liderato y a 13 del descenso.

8. Quinto (1978-79)

16 victorias, seis empates y 12 derrotas le hicieron repetir posición junto a 69 goles a favor y 37 en contra. Se quedó a nueve unidades de la lucha por el título y a diez del descenso, clasificándose para la Recopa de Europa.

7. Quinto (1980-81)

18 victorias, cinco empates y 11 derrotas, además de 66 goles a favor y 41 en contra, hicieron terminar en quinto lugar por última vez a los azulgrana. Se quedaron a cuatro unidades de pelear por el título y a 18 de perder la categoría.

6. Sexto (1934-35)

Nueve victorias, seis empates y siete derrotas, además de 55 goles a favor y 44 en contra, dejaron al club en el ecuador de la tabla en una liga de 12 equipos. Se quedaron a 10 puntos del pelear por el título y a 13 de perder la categoría.

5. Sexto (1987-88)

15 victorias, nueve empates y 14 derrotas, además de 49 goles a favor y 44 en contra, dejaron a los azulgrana a 23 puntos del liderato, ocho de la promoción de descenso y diez de perder la categoría definitivamente. Aquella temporada se clasificaron para la Recopa de Europa.

4. Sexto (2002-03)

15 victorias, 11 empates y 12 derrotas, además de 63 goles a favor y 47 en contra, significaron la última temporada del club fuera del podio en LaLiga. Accedieron a la Copa de la UEFA, quedándose a 22 puntos del título y 20 de perder la categoría.

3. Noveno (1933-34)

Ocho victorias y 10 derrotas, además de 42 goles a favor y 40 en contra, dejaron al equipo en penúltimo lugar. Se quedó a ocho del título y no descendió porque en aquél curso nadie lo hizo.

2. Noveno (1939-40)

Ocho victorias, tres empates y 11 derrotas, además de 32 goles a favor y 38 en contra, dejaron al equipo a diez puntos del título y a tres de perder la categoría.

1. Duodécimo (1941-42)

Ocho victorias, tres empates y 15 derrotas, además de 57 goles a favor y 66 en contra, dejaron al equipo en antepenúltimo lugar. Estuvo a 21 puntos del título y le faltaron dos para perder la categoría.

