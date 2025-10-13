Las 10 plantillas más valiosas del fútbol mundial
El fútbol moderno no solo se define por lo que sucede en la cancha, sino también por el poder económico y el valor de mercado de los equipos que dominan el planeta. En una era donde los fichajes millonarios, los contratos publicitarios y la globalización de las marcas deportivas marcan el rumbo del juego, las plantillas más valiosas del mundo reflejan no solo talento, sino también una gestión financiera de élite y una estrategia comercial que trasciende fronteras.
Desde los gigantes europeos que lideran la industria hasta los nuevos ricos respaldados por capitales estatales o privados, el valor de cada plantel combina juventud, estrellas consolidadas y una proyección global sin precedentes.
Este ranking de las 10 plantillas más valiosas del fútbol mundial revela cómo se distribuye hoy el poder económico del deporte rey y qué equipos concentran la mayor parte del talento y los recursos del planeta fútbol.
10. Manchester United-723 millones
Si bien no atraviesan su mejor momento, el plantel del Manchester United es el décimo más valioso del mundo.
Valor de mercado: 723 millones de euros
9. Tottenham-891 millones
Los campeones de la UEFA Europa League cuentan con buena cantidad de figuras y eso se traduce directamente en el valor de su plantilla.
Valor de mercado: 891 millones de euros
8. Bayern Múnich-906 millones
Los campeones de Alemania tienen uno de los mejores planteles del mundo con figuras de la talla de Luis Díaz y Harry Kane.
Valor de mercado: 906 millones de euros
7. Chelsea- 1.08 mil millones
Los vigentes campeones del Mundial de Clubes cuentan con figuras de la talla de Cole Palmer y Enzo Fernández, posicionándose en el séptimo lugar de este ranking.
Valor de mercado: 1.08 mil millones de euros
6. FC Barcelona- 1.11 mil millones
Con Lamine Yamal en ascenso y varios jugadores de inmenso valor económico y futbolístico, el FC Barcelona tiene una plantilla envidiable.
Valor de mercado: 1.11 mil millones de euros
5. Liverpool- 1.12 mil millones
El campeón inglés está armado de gran manera con muchísimos futbolistas de selección y nivel superlativo, por lo que no sorprende que estén en el top 5 del mundo.
Valor de mercado: 1.12 mil millones de euros
4. París Saint-Germain-1.15 mil millones
Los campeones de Europa cuentan con ni más ni menos que el Balón de Oro 2025, además de otro grupo de cracks que confeccionan la cuarta plantilla más costosa del mundo.
Valor de mercado: 1.15 mil millones
3. Manchester City-1.23 mil millones
Los Ciudadanos salen frecuentemente al mercado a buscar nuevas figuras y su plantilla se revaloriza más y más.
Valor de mercado: 1.23 mil millones
2. Arsenal-1.33 mil millones
Los Gunners tienen una deuda en materia de títulos por esta razón: son el plantel más caro de la Premier League y el segundo más costoso del mundo.
Valor de mercado: 1.33 mil millones
1. Real Madrid-1.40mil millones
Con Kylian Mbappé como bandera, el Merengue tiene el plantel más caro del mundo.
Valor de mercado: 1.40 mil millones
Equipo
País
Valor de mercado
Real Madrid
España
1.40 mil millones
Arsenal
Inglaterra
1.33 mil millones
Manchester City
Inglaterra
1.23 mil millones
París Saint-Germain
Francia
1.15 mil millones
Liverpool
Inglaterra
1.12 mil millones
FC Barcelona
España
1.11 mil millones
Chelsea
Inglaterra
1.08 mil millones
Bayern Múnich
Alemania
906 millones
Tottenham
Inglaterra
891 millones
Manchester United
Inglaterra
723 millones
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo