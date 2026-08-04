Las 10 transferencias más caras en este mercado de fichajes - rankeadas

El mercado de fichajes avanza con grandes noticias a diario, con traspasos increíbles en cifras astronómicas y con los clubes de la Premier League como los protagonistas de las operaciones con valores más altos.

A continuación, los diez fichajes más caros hasta el momento del mercado de verano.

10. Jan Paul van Hecke al Tottenham

Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup | Cameron Spencer/GettyImages

Los Spurs serán uno de los protagonistas de este ranking, y ya irán viendo por qué. El defensor neerlandés fue una de las primeras incorporaciones del equipo del norte de Londres para una temporada donde intentarán alejar fantasmas del pasado.



Valor del traspaso: €60 millones

9. Maxence Lacroix al Chelsea

Chelsea Unveil New Signing Maxence Lacroix | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

Lacroix fue una de las piezas fundamentales del exitoso Crystal Palace de Oliver Glasner, ganador de la FA Cup y la UEFA Conference League en temporadas consecutivas. Siguió los pases de Marc Guéhi pasando a un club importante del país.



Valor del traspaso: €60.7 millones

8. Jeremy Jacquet al Liverpool

Liverpool Unveil New Signing Jeremy Jacquet | Nikki Dyer/GettyImages

El defensor francés con pasado inmediato en el Rennes tendrá la difícil tarea de ser el reemplazante de Ibrahima Konaté, que se marchó libre al Real Madrid. Tendrá la oportunidad de compartir zaga central con Virgil van Dijk, sumando una gran experiencia para su joven carrera.



Valor del traspaso: €63.6 millones

7. Crysencio Summerville al Al-Hilal

Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Doug Zimmerman/ISI Photos/GettyImages

Tras una temporada donde perdió la categoría con el West Ham, se marchó al fútbol árabe a ganar millones en uno de los clubes más importantes de la liga. Los Hammers hicieron caja con sus figuras para armar un equipo para regresar a la Premier League lo antes posible.



Valor del traspaso: €64.5 millones

6. Gonçalo Ramos al AC Milan

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Tras años de mucho éxito en el París Saint-Germain, el delantero portugués tendrá un nuevo reto: ser el artillero de un AC Milan que quiere competirle a su némesis, el Inter, en el plano local.



Valor del traspaso: €74 millones

5. Anthony Gordon al FC Barcelona

France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El primer fichaje del FC Barcelona en este mercado fue importante en materia económica, desembolsando una gran suma por el extremo inglés, que luego de firmar con el club catalán fue a disputar el Mundial 2026 con su selección.



Valor del traspaso: €80 millones

4. Mateus Fernandes al Tottenham

Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season Friendly | Phil Walter/GettyImages

Codiciado por varios, Mateus Fernandes aceptó el desafío de llegar a un equipo en reconstrucción como el Tottenham en lugar de ir al Manchester United, donde iba a tener que ser el reemplazante de Casemiro.



Valor del traspaso: €99 millones

3. Sandro Tonali al Tottenham

Chelsea FC v Tottenham: Sydney Super Cup | Steve Christo - Corbis/GettyImages

Tras varias campañas en el Newcastle, el volante italiano se mudó a Londres para ser una de las máximas figuras de un equipo que quiere demostrar que la temporada pasada, donde pelearon el descenso, fue solamente un accidente.



Valor del traspaso: €108 millones

2. Elliott Anderson al Manchester City

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Lo querían varios y se lo llevó el equipo con la billetera más frondosa de la Premier League. En primera instancia, Enzo Maresca contará con el joven para hacer un doble pivote deluxe junto con Rodri.



Valor del traspaso: €135 millones

1. Morgan Rogers al Chelsea

Chelsea FC Unveil New Signing Morgan Rogers | Darren Walsh/GettyImages

Fue la gran figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League y llegó al Chelsea con la ilusión de mantener el nivel para que los Blues vuelvan a lo más alto. Además, jugó un gran Mundial 2026 con los Tres Leones, obteniendo un meritorio tercer puesto.



Valor del traspaso: €138 millones

Jugador Club vendedor Club comprador Valor del traspaso Morgan Rogers Aston Villa Chelsea €138 millones Elliott Anderson Nottingham Forest Manchester City €135 millones Sandro Tonali Newcastle Tottenham €108 millones Mateus Fernandes West Ham Tottenham €99 millones Anthony Gordon Newcastle FC Barcelona €80 millones Gonçalo Ramos PSG AC Milan €74 millones Crysencio Summerville West Ham Al-Hilal €64.5 millones Jeremy Jacquet Rennes Liverpool €63.6 millones Maxence Lacroix Crystal Palace Chelsea €60.7 millones Jan Paul van Hecke Brighton Tottenham €60 millones