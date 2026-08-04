Las 10 transferencias más caras en este mercado de fichajes - rankeadas
El mercado de fichajes avanza con grandes noticias a diario, con traspasos increíbles en cifras astronómicas y con los clubes de la Premier League como los protagonistas de las operaciones con valores más altos.
A continuación, los diez fichajes más caros hasta el momento del mercado de verano.
10. Jan Paul van Hecke al Tottenham
Los Spurs serán uno de los protagonistas de este ranking, y ya irán viendo por qué. El defensor neerlandés fue una de las primeras incorporaciones del equipo del norte de Londres para una temporada donde intentarán alejar fantasmas del pasado.
Valor del traspaso: €60 millones
9. Maxence Lacroix al Chelsea
Lacroix fue una de las piezas fundamentales del exitoso Crystal Palace de Oliver Glasner, ganador de la FA Cup y la UEFA Conference League en temporadas consecutivas. Siguió los pases de Marc Guéhi pasando a un club importante del país.
Valor del traspaso: €60.7 millones
8. Jeremy Jacquet al Liverpool
El defensor francés con pasado inmediato en el Rennes tendrá la difícil tarea de ser el reemplazante de Ibrahima Konaté, que se marchó libre al Real Madrid. Tendrá la oportunidad de compartir zaga central con Virgil van Dijk, sumando una gran experiencia para su joven carrera.
Valor del traspaso: €63.6 millones
7. Crysencio Summerville al Al-Hilal
Tras una temporada donde perdió la categoría con el West Ham, se marchó al fútbol árabe a ganar millones en uno de los clubes más importantes de la liga. Los Hammers hicieron caja con sus figuras para armar un equipo para regresar a la Premier League lo antes posible.
Valor del traspaso: €64.5 millones
6. Gonçalo Ramos al AC Milan
Tras años de mucho éxito en el París Saint-Germain, el delantero portugués tendrá un nuevo reto: ser el artillero de un AC Milan que quiere competirle a su némesis, el Inter, en el plano local.
Valor del traspaso: €74 millones
5. Anthony Gordon al FC Barcelona
El primer fichaje del FC Barcelona en este mercado fue importante en materia económica, desembolsando una gran suma por el extremo inglés, que luego de firmar con el club catalán fue a disputar el Mundial 2026 con su selección.
Valor del traspaso: €80 millones
4. Mateus Fernandes al Tottenham
Codiciado por varios, Mateus Fernandes aceptó el desafío de llegar a un equipo en reconstrucción como el Tottenham en lugar de ir al Manchester United, donde iba a tener que ser el reemplazante de Casemiro.
Valor del traspaso: €99 millones
3. Sandro Tonali al Tottenham
Tras varias campañas en el Newcastle, el volante italiano se mudó a Londres para ser una de las máximas figuras de un equipo que quiere demostrar que la temporada pasada, donde pelearon el descenso, fue solamente un accidente.
Valor del traspaso: €108 millones
2. Elliott Anderson al Manchester City
Lo querían varios y se lo llevó el equipo con la billetera más frondosa de la Premier League. En primera instancia, Enzo Maresca contará con el joven para hacer un doble pivote deluxe junto con Rodri.
Valor del traspaso: €135 millones
1. Morgan Rogers al Chelsea
Fue la gran figura del Aston Villa campeón de la UEFA Europa League y llegó al Chelsea con la ilusión de mantener el nivel para que los Blues vuelvan a lo más alto. Además, jugó un gran Mundial 2026 con los Tres Leones, obteniendo un meritorio tercer puesto.
Valor del traspaso: €138 millones
Jugador
Club vendedor
Club comprador
Valor del traspaso
Morgan Rogers
Aston Villa
Chelsea
€138 millones
Elliott Anderson
Nottingham Forest
Manchester City
€135 millones
Sandro Tonali
Newcastle
Tottenham
€108 millones
Mateus Fernandes
West Ham
Tottenham
€99 millones
Anthony Gordon
Newcastle
FC Barcelona
€80 millones
Gonçalo Ramos
PSG
AC Milan
€74 millones
Crysencio Summerville
West Ham
Al-Hilal
€64.5 millones
Jeremy Jacquet
Rennes
Liverpool
€63.6 millones
Maxence Lacroix
Crystal Palace
Chelsea
€60.7 millones
Jan Paul van Hecke
Brighton
Tottenham
€60 millones
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo