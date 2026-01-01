Tras un 2025 lleno de movimientos que no terminaron de cuajar, como la pesadilla de Wirtz en Anfield o la plaga de lesiones en Madrid, los gigantes de Europa preparan la chequera rumbo al mercado de fichajes.

Basándonos en los reportes más recientes desde Europa y la situación contractual de las estrellas, estas son las operaciones que podrían romper el mercado el próximo verano de 2026, o en una de esas, desde este mismo mercado invernal.

Las 10 transferencias que nos gustaría ver en el mercado de fichajes 2026

10. Rodrygo Goes al Arsenal

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Es una cuestión de matemáticas: si el Real Madrid ficha a otro "9", el ataque se sobrepobla. Rodrygo, cuyo talento es de talla mundial, no merece ser suplente.



El Arsenal de Arteta sería el destino ideal. Rodrygo tiene esa "magia de Premier League" y sería la estrella absoluta en el Emirates, liderando el proyecto Gunner para destronar al City.

9. Ronald Araújo al Bayern Múnich

FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Si el Barcelona concreta sus planes defensivos, alguien debe salir. El contrato de Ronald Araújo finaliza en 2026 y, si no hay renovación, el Bayern Múnich reactivará su interés histórico.



Los bávaros llevan años obsesionados con la potencia física del uruguayo, siempre y cuando recupere su mejor versión. Su llegada a la Bundesliga formaría una defensa impenetrable, mientras que el Barça liberaría masa salarial crítica.

8. Achraf Hakimi al Real Madrid

FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COM | SEBASTIEN BOZON/GettyImages

La narrativa es perfecta. El contrato de Achraf con el PSG finaliza en junio de 2026. Con Dani Carvajal en la recta final, el regreso del mejor lateral derecho del mundo a su casa parece escrito en el destino.



Su amistad con Mbappé es la clave. Verlos reconectar por la banda derecha del nuevo Bernabéu sería un abuso futbolístico y cerraría el círculo del canterano pródigo.

7. Mike Maignan al Chelsea

AC Milan V US Sassuolo - Serie A | NurPhoto/GettyImages

El Chelsea sigue gastando, pero la portería sigue siendo una incógnita. Con Filip Jörgensen buscando salida por falta de minutos, los Blues han puesto la mira en la Serie A.



Maignan es el portero de jerarquía que le falta a un Chelsea joven. Su llegada a la Premier League le daría al equipo de Londres la seguridad defensiva necesaria para pelear títulos grandes.

6. Bruno Guimarães al Manchester City

Newcastle United v Chelsea - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Kevin De Bruyne encara la etapa final de su gloriosa carrera y el City necesita un nuevo motor. A pesar de su lealtad al Newcastle, el perfil de Bruno es puro ADN Guardiola.



Guimarães tiene la mezcla perfecta de agresividad defensiva y visión técnica. Sería el fichaje estratégico para mantener la dinastía Sky Blue en lo más alto.

5. Ibrahima Konaté al Real Madrid

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Florentino Pérez ama a los agentes libres de élite. El contrato de Konaté finaliza en 2026 y, sin noticias de renovación en Liverpool, el francés es el candidato número uno para la defensa blanca.



Llegaría a coste cero para unirse a la "colonia francesa" del Madrid (Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Mendy), solidificando la zaga para la próxima década.

4. Florian Wirtz al Bayern Múnich

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Operación Rescate. Tras un 2025 complicado en su adaptación al Liverpool, el talento generacional alemán podría regresar a casa. Voces como Thomas Müller han sugerido que la Bundesliga es su hábitat natural.



El Bayern busca juntarlo con Jamal Musiala. La dupla "Wusiala" a nivel de clubes sería el mejor regalo para el fútbol alemán de cara al Mundial.

3. Nico Williams al Liverpool

Athletic Club v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Quality Sport Images/GettyImages

El Liverpool necesita un nuevo ídolo tras la grave lesión de Isak y la incertidumbre post-Salah. Nico Williams, quien ya coqueteó con salir del Athletic, es el elegido para electrificar Anfield.



Su velocidad y desborde son perfectos para el estilo vertical de los Reds. Sería el fichaje que devolvería la ilusión a la grada de The Kop.

2. Julián Álvarez al FC Barcelona

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Todo el barcelonismo lo desea, y no solo por su brutal crecimiento como uno de los mejores delanteros del mundo, sino también por su irresistible ADN Barça.



El Barcelona necesita renovar el eje de ataque y para convertirlo en una de las mejores delanteras del planeta, necesita a un elemento como Julián; sin embargo, la transferencia no solo es costosa, sino que tendrían que convencer con la directiva del Atlético de Madrid.

1. Erling Haaland al Real Madrid

Manchester City v Liverpool - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

La madre de todas las batallas. Con Mbappé ya asentado, los rumores sobre la cláusula de salida de Haaland en 2026 son ensordecedores. El City se prepara para una vida post-Pep, y el Madrid quiere la colección completa de cromos.



Florentino Pérez ve en el noruego la pieza final para su nueva dinastía. Juntar a Mbappé, Vinícius (si se queda) y Haaland sería, sencillamente, el ataque más devastador en la historia del fútbol.