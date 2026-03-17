Las 16 ciudades que serán sede del Mundial de 2026

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol. Por primera vez, la Copa del Mundo se disputará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá. Además, significará el regreso del torneo a suelo estadounidense después de 32 años, ya que la última vez que se celebró allí fue en Copa Mundial de la FIFA 1994.

Para México será una edición particularmente especial. El país azteca se convertirá en el primero en organizar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en Copa Mundial de la FIFA 1970 y Copa Mundial de la FIFA 1986. Canadá, en cambio, vivirá una experiencia inédita al recibir por primera vez el torneo masculino más importante del planeta.

La edición de 2026 contará con 16 ciudades sede y algunos de los estadios más modernos e imponentes del continente. Desde gigantes tecnológicos del deporte hasta recintos históricos del fútbol norteamericano, cada ciudad aportará su identidad a un campeonato que promete ser el más grande jamás organizado.

1. Vancouver (Canadá)

VANCOUVER, CANADA | IMAGO / ITAR-TASS

La ciudad de Vancouver es una de las más espectaculares de Canadá. Rodeada por el océano Pacífico y las montañas de la Columbia Británica, combina naturaleza, modernidad y una intensa vida cultural. Es uno de los principales centros económicos y tecnológicos del país, además de una de las urbes con mejor calidad de vida del mundo.



Los partidos del Mundial se jugarán en el BC Place, un estadio con techo retráctil ubicado en pleno centro de la ciudad. Allí juega el Vancouver Whitecaps FC de la MLS y también ha sido sede de grandes eventos deportivos y conciertos internacionales.

2. Toronto (Canadá)

Toronto, Canada | IMAGO / Wirestock

La ciudad más grande de Canadá y uno de los centros financieros más importantes de América del Norte. Cosmopolita y diversa, alberga comunidades de prácticamente todos los rincones del mundo y posee una intensa actividad cultural y deportiva.



El Mundial llegará al BMO Field, casa del Toronto FC y recinto que fue ampliado especialmente para la Copa del Mundo. Toronto también es conocida por albergar franquicias importantes como los Toronto Raptors de la NBA y los Toronto Blue Jays de la MLB.

3. Seattle (Estados Unidos)

Seattle, USA | IMAGO / Zoonar

Ubicada en el noroeste de Estados Unidos, Seattle es conocida por su fuerte industria tecnológica y por ser la sede de gigantes como Microsoft y Amazon. La ciudad combina paisajes naturales impresionantes con una vibrante escena cultural.



El estadio elegido es el Lumen Field, famoso por el ambiente ensordecedor de sus aficionados. Allí juegan el Seattle Sounders FC y los Seattle Seahawks, convirtiéndolo en uno de los recintos deportivos más intimidantes de Estados Unidos.

4. San Francisco (Estados Unidos)

San Francisco, USA | IMAGO

La sede del Mundial en el área de la Bahía será San Francisco, una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos. Famosa por el puente Golden Gate y su cercanía con Silicon Valley, es un centro global de innovación y cultura.



Los partidos se disputarán en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara. Es la casa de los San Francisco 49ers y ha sido escenario de grandes eventos deportivos, incluido el Super Bowl 50.

5. Los Ángeles (Estados Unidos)

SoFi Stadium, Los Angeles | IMAGO

Conocida por la industria cinematográfica de Hollywood, su influencia en la música, el entretenimiento y el deporte, Los Ángeles es una de las ciudades más icónicas del mundo.



El espectacular SoFi Stadium será uno de los grandes protagonistas del torneo. Este moderno recinto alberga a los Rams y a los Chargers, y es considerado uno de los estadios más avanzados tecnológicamente del planeta.

6. Kansas City (Estados Unidos)

Kansas City, Missouri | IMAGO / Pond5 Images

Kansas City es una ciudad profundamente ligada al deporte. Con una gran tradición futbolera en Estados Unidos, también es conocida por su gastronomía y su legado en el jazz.



El histórico Arrowhead Stadium será uno de los recintos del Mundial. Es el hogar de los Kansas City Chiefs y posee el récord Guinness por el estadio más ruidoso del mundo durante un evento deportivo.

7. Dallas (Estados Unidos)

Dallas, Texas | IMAGO

La región metropolitana de Dallas es uno de los grandes motores económicos del sur de Estados Unidos. Su crecimiento demográfico y empresarial la han convertido en una de las áreas urbanas más influyentes del país.



El Mundial llegará al imponente AT&T Stadium, una de las instalaciones deportivas más grandes del mundo. Es la casa de los Dallas Cowboys y se destaca por su gigantesca pantalla central y su enorme capacidad.

8. Atlanta (Estados Unidos)

Atlanta, Georgia | IMAG

Atlanta es uno de los principales centros económicos y culturales del sur de Estados Unidos. La ciudad tiene un papel clave en la historia del movimiento por los derechos civiles y hoy es un hub empresarial y tecnológico.



El moderno Mercedes-Benz Stadium será sede de partidos del Mundial. Este estadio con techo retráctil alberga a los Atlanta Falcons y al Atlanta United FC, uno de los clubes con mayor asistencia de la MLS.

9. Houston (Estados Unidos)

Houston, Texas | IMAG

La ciudad más grande de Texas y uno de los centros energéticos más importantes del mundo. Su economía está fuertemente vinculada a la industria petrolera y al sector aeroespacial.



El NRG Stadium será el escenario mundialista. Allí juegan los Houston Texans y en la ciudad también compiten los Houston Rockets de la NBA, lo que refleja la fuerte cultura deportiva local.

10. Boston (Estados Unidos)

Boston, MA | IMAG

Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos y un centro clave de educación y cultura. Alberga universidades de prestigio mundial y una enorme tradición deportiva.



Los partidos se disputarán en el Gillette Stadium, hogar de los New England Patriots y del New England Revolution.

11. Philadelphia (Estados Unidos)

Lincoln Financial Field | IMAG

Ciudad con un enorme legado cultural y una gran importancia en la historia de los Estados Unidos. Aquí se firmó la Declaración de Independencia del país y conserva numerosos monumentos vinculados al nacimiento de la nación.



El Lincoln Financial Field será el recinto mundialista. Es la casa de los Philadelphia Eagles y se encuentra dentro de un gran complejo deportivo que también alberga estadios de béisbol y baloncesto.

12. Miami (Estados Unidos)

Hard Rock Stadium, Miami | IMAGO

Junto a Nueva York, una de las ciudades más internacionales de Estados Unidos. Su fuerte influencia latina, sus playas y su intensa vida nocturna la convierten en un destino turístico de primer nivel.



El Hard Rock Stadium será la sede del Mundial. Allí juegan los Miami Dolphins y también se disputan eventos de gran magnitud como el Miami Open.

13. New York / New Jersey (Estados Unidos)

NY, NY | IAMG

El área metropolitana de New York City es el mayor centro financiero y cultural del planeta. Con más de 20 millones de habitantes es una de las ciudades más influyentes del mundo.



La final del Mundial y otros partidos se jugarán en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey. Es el hogar de los New York Giants y los New York Jets y uno de los estadios más grandes de la NFL.

14. Guadalajara (México)

Guadalajara | IMAG

La segunda ciudad más importante de México y uno de los centros culturales del país. Conocida como la cuna del mariachi y del tequila, tiene una fuerte identidad histórica y futbolera.



El moderno Estadio Akron será sede del Mundial. Es el hogar de las Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano.

15. Ciudad de México (México)

Mexico City, MX | IMAG

La capital mexicana es una de las metrópolis más grandes del mundo y el corazón político, económico y cultural del país. Su historia se remonta a la antigua Tenochtitlán, capital del imperio azteca.



El legendario Estadio Azteca será el primer estadio en la historia en albergar partidos en tres Copas del Mundo. Allí se jugaron las finales de Copa Mundial de la FIFA 1970 y Copa Mundial de la FIFA 1986, y es actualmente la casa del Club América.

16. Monterrey (México)

Monterrey, Mexico | IMAG

Uno de los principales centros industriales de América Latina. La ciudad combina desarrollo económico con un entorno natural dominado por las montañas de la Sierra Madre.



El impresionante Estadio BBVA será el escenario de los partidos mundialistas. Es la casa de los CF Monterrey y es considerado uno de los estadios más modernos de todo el continente.

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