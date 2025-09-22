Las 20 estrellas que se retiraron de manera prematura

Algunos jugadores permanecen en su lugar demasiado tiempo. Otros, en cambio, marchan pronto. La redacción de 90min te ofrece una lista de 20 futbolistas que se retiraron de manera prematura.

1. Adriano

El Emperador se convirtió en una sensación en Italia, primero en Parma y luego en Inter de Milán, donde ganó cuatro títulos de liga de la Serie A. También anotó 27 goles en 48 partidos con Brasil, incluido un gol crucial en la final de la Copa América 2004 contra Argentina.



Sin embargo, la carrera de Adriano se vio truncada por lesiones y rumores que la vida del jugador perdió el control debido a su alcoholismo, aumento de peso e incapacidad para mantenerse fuera de las favelas brasileñas donde creció. Con unos años en Brasil sin éxito, se retiró en 2014 a los 32 años.





2. Sven y Lars Bender

Bayer Leverkusen have announced Lars and Sven Bender will both be retiring at the end of the season 👋 pic.twitter.com/fan1d5zVaF — GOAL (@goal) December 21, 2020

Los mellizos más famosos del fútbol alemán, Lars y Sven Bender, comenzaron sus carreras juntos en el 1860 de Múnich antes que ambos dejaran el club en 2009. Terminaron en el Bayer Leverkusen en 2017 pero decidieron colgar las botas al mismo tiempo tras una racha de lesiones.

En su último partido contra el Borussia Dortmund en mayo de 2021, Sven capitaneó al Leverkusen y Lars entró desde el banquillo para marcar un penal tardío.

3. George Best

On This Day | In 1970 George Best scored THIS goal against England ⚽️ Exactly 1 year later he scored 3 in a 5-0 win over Cyprus 🔥🔥🔥 #GAWA pic.twitter.com/MQcGEdiree — Northern Ireland (@NorthernIreland) April 21, 2017

La leyenda de Irlanda del Norte se retiró del fútbol con menos de 30 años. Fue el primer futbolista del mundo del espectáculo y, después de iluminar Old Trafford como uno de los mejores futbolistas de su generación, regresó, pero nunca alcanzó las alturas que tuvo antes. Pelé incluso lo llamó el mejor del mundo. Algunos de los muchos clubes a los que asistió posteriormente incluyen Fulham, Bournemouth, Hibernian y muchos más en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos.

4. Eric Cantona

Poco antes de cumplir 31 años, el francés se retiró cuando estaba al más alto nivel. Su entrenador Alex Ferguson explicó en ese momento: "Eric cree fundamentalmente que tiene que llegar a la cima. Ahora que se fue no me siento decepcionado. No hay quejas en mi corazón". El carismático delantero pasó cinco años en Old Trafford, pero dejó a los fanáticos recuerdos imborrables, pasando a la historia como uno de los mejores jugadores en vestir la camiseta de los Red Devils.

5. Didier Deschamps

#FRA manager Didier Deschamps will be the 4th manager to play in and manage at a #WorldCup final, joining Franz Beckenbauer (West Germany), Rudi Völler (West Germany/Germany), and Mario Zagallo (Brazil) pic.twitter.com/1lbnSeLtKn — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 11, 2018

A menudo considerado por muchos como uno de los mejores mediocampistas defensivos franceses de todos los tiempos, Deschamps llevó a su equipo a la victoria en la Copa del Mundo de 1998. Conocido principalmente por su tiempo en la Juventus, también jugó para clubes como Chelsea, Marsella y el club español Valencia.



Sin embargo, hizo algo completamente impredecible cuando anunció su retiro en 2001 a la edad de 32 años. Para algunos la razón se debió a las lesiones, y para muchos especuladores fue el simple hecho que ya había tomado una decisión.

6. Benedikt Howedes

Benedikt Howedes se retiró con 32 años de edad | IMAGO / Horstmüller

Benedikt Höwedes, un auténtico pilar de la selección alemana durante su título mundial adquirido en Brasil en 2014, anunció su retirada en 2020. El exjugador emblemático del Schalke 04 se detuvo con tan solo 32 años para dedicarse más a su vida familiar.

7. Patrick Kluivert

Kluivert anunció su llegada al frente europeo al marcar el gol de la victoria del Ajax en la final de la Liga de Campeones de 1995 contra el AC Milan. Dos años más tarde, tras marcar 39 goles en 70 partidos ligueros con el Ajax, se marchó al Milán. Permaneció solo un año en Italia antes de fichar por el FC Barcelona. Luego pasó por Valencia, PSV Eindhoven y Lille antes de terminar su carrera en 2008, con solo 32 años.

8. Philipp Lahm

Happy 37th Birthday, Philipp Lahm! 🥳



🔴 517 Bayern appearances

⚽️ 16 goals

🏆 21 trophies



🇩🇪 113 Germany caps

⚽️ 5 goals

🏆 1 World Cup



An inspirational leader and captain 👏 pic.twitter.com/bg1EovKxkA — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 11, 2020

La leyenda del Bayern de Múnich y de Alemania, Philipp Lahm, terminó su carrera en sus propios términos con solo 33 años, lo que confirma su intención de retirarse en la temporada 2016/17 y solo tres días después de alcanzar el hito de los 500 partidos con el Bayern.



Lahm terminó como campeón cuando aseguró su quinto título consecutivo de la Bundesliga con un enorme margen de victoria de 25 puntos. Tres años antes, ya se retiró del fútbol internacional en su mejor momento, solo cinco días después de ganar la Copa del Mundo.

9. Jackson Martínez

El colombiano Jackson Martínez fracasó en Madrid | IMAGO / Alterphotos

El hombre con 40 goles para la selección colombiana colgó los botines en 2020 a los 33 años. Autor de 92 goles en 133 partidos con el Oporto, fue cedido por 35 millones de euros al Atlético de Madrid en 2015. Fracaso total, se exilió en China antes de regresar a Portugal en el club Portimonense.

10. Hidetoshi Nakata

Former @ASRomaEN midfielder and Japan icon Hidetoshi Nakata turns 39 today! #UCL pic.twitter.com/Ym7CVI3ke0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 22, 2016

Hidetoshi Nakata se retiró antes de cumplir los 30, pero pasará a la historia como uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos. En la Copa del Mundo de 1998, Nakata se destacó a pesar de que Japón no logró alcanzar su potencial. Luego jugó dos Mundiales más. Decidió dejar el fútbol después de perder su amor por él. Según los informes, dijo que el juego se había vuelto demasiado comercial y que los jugadores jugaban por dinero y no por diversión.

11. Samir Nasri

Gran esperanza del fútbol francés, Samir Nasri podría haberlo hecho todo mejor. Un jugador clave en el Arsenal y el Manchester City, con 41 partidos internacionales se retiró a la edad de 33 años. Tras una temporada contundente en Sevilla a las órdenes de Sampaoli, se perdió en Turquía y disputó 14 partidos en dos años en West Ham y Anderlecht. Más tarde afirmó que su suspensión fue uno de los detonantes que lo empujó a retirarse.

12. Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo jugó en Argentina con Boca Juniors | IMAGO / Photogamma

El internacional italiano de origen argentino puso fin a su carrera para dedicarse a la música. El controvertido delantero, un fracaso del Southampton, fue despedido por Boca Juniors a principios de año después de fumar en el vestuario después de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Chievo le ofreció un salvavidas, pero decidió concentrarse en su banda y seguir su estilo de vida de rock and roll. Osvaldo se jubiló con apenas 30 años.

13. Laurent Paganelli

Joyeux anniversaire Laurent Paganelli ! 🥳



L'ancien joueur de l'@ASSEofficiel fête ses 5⃣8⃣ ans 🎂



Voici quelques photos souvenirs de ses participations au Tournoi en 1982 et 1983 avec la France 🇫🇷



Tu te souviens @LaurentPaganel1 ? 😁 pic.twitter.com/sKvCTouTxp — Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) October 20, 2020

Arrancó en la División 1 el 25 de agosto de 1978 en el Parque de los Príncipes con tan solo quince años, entrando en el parón ante el PSG en sustitución del lesionado Dominique Rocheteau. Por lo tanto, se depositan muchas esperanzas en este jugador cuando acaba de incorporarse a los " Verdes". Con tan solo 26 años y con ya 10 años como profesional, Paganelli decidió retirarse, mientras siguió jugando en pequeños clubes de divisiones inferiores.

14. Michel Platini

Michel Platini es recordado recientemente por los momentos difíciles que atravesó como expresidente de la UEFA, pero podría decirse que fue el mejor jugador del mundo durante su carrera, ganó tres Balones de Oro y jugó para la Juventus y la selección francesa. La decisión del francés de retirarse a los 32 años sorprendió a muchos, ya que todavía tenía mucho que ofrecer sobre el césped.

15. Davy Propper

Davy Propper se retiró con sólo 30 años | IMAGO / Pro Shots

El ex mediocampista holandés Davy Propper anunció su retiro del fútbol en enero de 2022 y explicó que perdió su amor por el juego durante su reciente paso por Inglaterra con Brighton; ya no se sentía cómodo en la cultura futbolística. El episodio de la pandemia y el aislamiento favorecieron su decisión de retirarse a los 30 años.

16. Frank Rijkaard

Considerado uno de los mejores jugadores de su generación, Frank Rijkaard era conocido por su versatilidad y capacidad de liderazgo en el campo. Una presencia dinámica para clubes como Ajax, AC Milan y Holanda, a quienes ayudó a ganar numerosos trofeos durante su carrera. Rijkaard es sin duda uno de los mejores jugadores holandeses, pero se retiró muy pronto, con 32 años, para volver a formarse como entrenador.

17. Carlos Roa

Carlos Roa esperaba el fin del mundo | IMAGO / Claus Bergmann

Un portero talentoso que generó interés después de protagonizar la Copa del Mundo de 1998 con Argentina. Roa colgó los guantes y se instaló en una finca de su tierra natal, esperando la llegada de cuatro jinetes, pues creía que el fin del mundo llegaría a finales de siglo. Pronto volvió a los terrenos de juego con su antiguo club el Mallorca, con el mundo aún intacto.

18. Stéphane Ruffier

Portero ejemplar en el Saint-Étienne, Ruffier fue frío con su dirección y su entrenador Claude Puel, que lo empujó al banco y luego a la reserva porque el portero no quería ser reemplazado. Fue despedido definitivamente en enero de 2021 cuando el club rescindió su contrato. Se retiró poco después a la edad de 33 años.

19. Sandro Wagner

Sandro Wagner is the new head coach of FC Augsburg!



The 37-year-old signed a three-year contract and will officially start work in Augsburg at the start of preparations following the UEFA Nations League Finals! pic.twitter.com/I2HngZ7FMy — FC Augsburg (@FCA_World) May 28, 2025

El exdelantero del Bayern de Múnich y de Alemania, Sandro Wagner, sorprendentemente colgó las botas a la edad de 32 años. Tras dejar Bavaria en 2019, pasó el último año y medio en China con el Tianjin TEDA pero rescindió su contrato en 2020 tras disputar 26 partidos y marcar 12 goles.

20. Zinedine Zidane

La carrera de Zinedine Zidane tuvo un final decepcionante | IMAGO / PA Images

Zinédine Zidane se retiró en 2006, con 34 años, justo después del famoso cabezazo. Es una manera terrible de dejar al mejor futbolista francés de su generación. Zidane debería haber vuelto una temporada más, solo para hacer las cosas bien.