Las 5 mejores selecciones del ranking FIFA en el mes de diciembre

La FIFA hizo público el último ranking de selecciones del año 2025, y que fue clave en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 para determinar cuáles son las mejores selecciones en este final de año, y por tanto cabezas de serie.

Tras un intenso periodo de fútbol internacional, con cruciales partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 26 en varias confederaciones y amistosos internacionales de alto nivel, se han producido importantes cambios en el ranking.

La selección española dirigida por Luis de la Fuente sigue siendo el equipo a batir en el Ranking Mundial FIFA tras consolidarse en el primer puesto. La Roja llegará al Mundial como la vigente campeona de Europa y con un equipo con jóvenes estrellas como Lamine Yamal.

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Alex Grimm/GettyImages

La actual campeona del mundo, Argentina, que fue líder durante mucho tiempo, ha vuelto al segundo puesto. Ambas selecciones se verán las caras en el mes de marzo en la Finalissima, un partido que promete ser emocionante entre las que son ahora mismo las mejores selecciones del mundo.

Los campeones del mundo en Qatar 2022 son grandes favoritos a hacerse con el título y gracias a los resultados obtenidos. La selección de Scaloni cuenta con estrellas de la talla de Leo Messi, Julián Álvarez, De Paul o Dibu Martínez, entre otros.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, Argentina | Leonardo Fernandez/GettyImages

El top 3 lo cierra la selección francesa de Kylian Mbappé y el Balón de Oro, Ousmane Dembélé. En este ranking también es importante conocer quién ocupa el cuarto lugar, y esa selección es la Inglaterra de Thomas Tüchel, que desde lo futbolístico quieren ir por el gran golpe con Jude Bellingham y Harry Kane a la cabeza.

Para este Mundial la FIFA ha intorducido una novedad: las cuatro primeras selecciones del raning irán por lados opuestos del cuadro para que no lleguen a cruzarse hasta las semifinales, siempre que todas caben primeras de sus grupos. Por lo tanto, España, Alemania, Francia e Inglaterra se evitarían entre ellas hasta las rondas finales del torneo.

Clasificación del ranking FIFA 2025

Posición Selección Puntos 1 España 1.877, 18 2 Argentina 1.873, 33 3 Francia 1.870 4 Inglaterra 1.834,12 5 Brasil 1.760,46 6 Portugal 1.760, 38 7 Países Bajos 1.756,27 8 Bélgica 1.730,71 9 Alemania 1.724,15 10 Croacia 1.716, 88

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026