Las 5 superestrellas mundiales que podrían unirse a la MLS en 2026

Desde que David Beckham debutó con el LA Galaxy en 2007, la Major League Soccer se ha acostumbrado a atraer a algunos de los jugadores más destacados del fútbol mundial cuando entran en el ocaso de sus carreras.

Si bien la liga se ha vuelto más joven y las estrellas con base en Europa han seguido esa trayectoria, la tendencia de que una superestrella veterana firme en la MLS sigue muy viva y no parece que se detenga pronto, ya que las estrellas de la década de 2010 llegan a sus últimos años como jugador.

Con el Mundial de 2026 siendo Estados Unidos uno de los organizadores, muchos clubes esperan un mayor interés en este deporte a corto y largo plazo. Una de las mejores maneras de captar la atención, sin duda, es fichar a una estrella consolidada. Estos son algunos de los jugadores que podrían llegar a la MLS en un futuro no muy lejano.

1. Mohamed Salah - Liverpool

¿Podría estar llegando a su fin el tiempo de Mohamed Salah en Merseyside? | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

¿Podría ser la MLS el próximo paso de Mohamed Salah desde el Liverpool? El atacante egipcio ha disfrutado de una trayectoria estelar con el Liverpool y la temporada pasada acumuló 29 goles y 18 asistencias camino al título de la Premier League 2024-25.



Este año, sin embargo, la situación se ha descontrolado, tanto en sus actuaciones sobre el terreno de juego como en sus apariciones en los medios. Lleva cuatro goles y tres asistencias en 14 partidos de la Premier League y ha expresado su frustración con el club y su rol.



Salah, que ahora tiene 33 años, tiene contrato hasta el verano de 2027, pero el tiempo restante en el acuerdo de una estrella puede no ser un problema para algunos clubes de la MLS , dada la tarifa récord de $ 26,2 millones que gastó el LAFC en Son Heung-min en 2025.



Los clubes de la MLS no serán los únicos que busquen su firma en el fútbol mundial, pero tienen una sólida posibilidad de reclutarlo, ya sea para jugar como extremo o como atacante directo, como lo ha hecho Son en Los Ángeles.

2. Robert Lewandowski - Barcelona

El contrato de Robert Lewandowski expirará después de la actual campaña de La Liga | FADEL SENNA/GettyImages

Pocos jugadores en la cima del fútbol mundial han sido tan productivos de cara a la portería como Robert Lewandowski en las últimas dos décadas. Un fichaje por la MLS podría ser el paso correcto en el ocaso de su carrera.



Lo que sí ha quedado claro, sin embargo, es que los jugadores deben dar el salto a la MLS antes de que decaigan por completo. Tomemos como ejemplo a Luis Suárez, quien tuvo dificultades con el Inter Miami en 2025, ya que la edad le pasó factura tras una temporada 2024 agotadora, pero exitosa. Por lo tanto, Lewandowski debería dar el salto en 2026, y el vencimiento de su contrato con el Barcelona contribuye a ello.



Esta temporada, el delantero polaco ha registrado nueve goles y dos asistencias en 942 minutos después de registrar 42 goles y tres asistencias en todas las competiciones en 2024-25.



Casi todos los clubes de la MLS podrían beneficiarse de un delantero de primer nivel y se lo ha vinculado fuertemente con el Chicago Fire , la ciudad con la mayor población polaca fuera de Polonia, así como con el Inter Miami, en informes recientes.



También podría seguir la tendencia de su ex compañero en el Bayern Munich, Thomas Müller, quien optó por fichar por el Vancouver Whitecaps para centrarse en el aspecto deportivo, en lugar de por el FC Cincinnati , donde Müller habría jugado en un mercado con gran presencia alemana.

3. Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

Antoine Griezmann jugó en Estados Unidos durante la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 | ANDER GILLENEA/GettyImages

Antoine Griezmann lleva varios años vinculado a la MLS y parece inevitable que su traspaso esté sobre la mesa. Sin embargo, hasta ahora se ha mantenido en el Atlético de Madrid, su club natal durante la mayor parte de los últimos 11 años.



Aunque acumula 204 goles en La Liga, su tiempo en España se acaba. Su contrato vence en el verano de 2027, lo que hace que su posible traspaso a la MLS sea cada vez más una realidad.



Hasta el momento, se sabe que tanto el LAFC como el Inter Miami han buscado fichar al veterano atacante francés, pero no han llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid ni con el jugador. En diciembre, se informó que el Charlotte FC también buscaba su fichaje.



"Todavía tengo mucho tiempo para jugar, mucha energía, mucha lucidez para jugar y ser importante en el club", dijo Griezmann en noviembre de 2025, tras haber anunciado su retirada internacional en septiembre de 2024.



“Todos saben que mi sueño, mi objetivo, es la MLS, pero todavía tengo contrato [con el Atlético de Madrid] y quiero seguir”.

4. James Rodríguez - Agente libre

James Rodríguez en su etapa con el Club León | Simon Barber/GettyImages

James Rodríguez, quizás la opción más realista de la lista, necesita un club si aspira a estar en plena forma con Colombia en el Mundial. Su última aparición pública en el fútbol fue en un video en redes sociales donde lo vemos lanzando tiros libres, mientras sigue buscando un nuevo club tras dejar el Club León de la Liga MX.



El centrocampista ofensivo de 34 años no tiene el mismo vigor que tuvo en sus mejores momentos con Colombia, Real Madrid y Everton, pero ciertamente podría contribuir a un alto nivel en la mayoría de los equipos de la MLS.



Se informó que clubes de la MLS querían ficharlo antes de que firmara un contrato para jugar en la Liga MX en 2025, pero varios equipos también siguen interesados. Orlando City y Toronto FC han sido vinculados con él desde hace tiempo, y reportes más recientes sugieren que Columbus Crew podría ser un posible destino.



De todas formas, para Rodríguez es fundamental encontrar un club con el que jugar, y una oportunidad en la MLS puede ser la adecuada, incluso si se trata simplemente de un contrato hasta 2026.

5. Weston McKennie - Juventus

El tiempo de Weston McKennie en la Juventus podría estar llegando a su fin | DeFodi Images/GettyImages

Weston McKennie es uno de los mejores centrocampistas en la historia de la selección masculina de Estados Unidos gracias a sus más de 200 apariciones con la Juventus, la máxima figura de la Serie A. Sin embargo, a pesar de su excelente rendimiento en los últimos meses, no tiene contrato más allá de junio y el Mundial de 2026, y todo apunta a que los Bianconeri no le ofrecerán uno.



Potencialmente sin equipo después de la Copa del Mundo, el jugador de 27 años podría atraer el interés de la MLS como un Jugador Designado versátil, especialmente si ayuda a la selección nacional de Estados Unidos a llegar lejos en el torneo, lo que elevaría la posición del deporte en la nación.



Desde la perspectiva de USMNT, que McKennie abandone las cinco ligas principales de Europa después de una campaña destacada no sería positivo, pero varios equipos de la MLS podrían buscar sus servicios para el final de la temporada 2026, los playoffs de la MLS y más allá.



"Espero quedarme en la Juventus. Pero lo dejo todo en manos de mi agente", dijo en noviembre. "Turín es una parte fundamental de mi vida, así que quiero hacer todo lo posible por la gente de aquí".

