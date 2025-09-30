Sin duda no es sencillo llevar a cabo un listado como este teniendo en cuenta la gran variedad de camisetas que se han hecho a lo largo de la historia del fútbol. Sumado a ello, debido a las diferencias de gustos entre todos los aficionados, es seguro que podría faltar algunas y sobrar otras. Sin duda alguna el listado dará mucho para debatir, mas por ahora en Si Fútbol sólo nos hemos decidido por 50. Eso sí, se aplicó una regla muy clara, solamente una casaca por club o país.

Aquí están las 50 mejores hasta el día de hoy:

50. Athletic Bilbao – 2011/12

Athletic Bilbao | FRANCK FIFE/GettyImages

La lista comienza con el gran esfuerzo de Umbro, que produjo este llamativo jersey de visitante en la temporada 2011-12. La casaca verde presentaba un efecto de doble raya que se inspiraba en la bandera ikurriña del país vasco. Hay que ser claros, es poco frecuente que se pueda decir que el verde y el rojo combinen tan bien.

49. Chelsea – 2003/05

Chelsea FC | VINCENZO PINTO/GettyImages

Los Blues lucieron este diseño de Umbro en su camino hacia su primer título de la Premier League. Sería justo decir que ha aguantado el paso del tiempo. Es un uniforme simple, complementado perfectamente con elegantes detalles blancos, lo cual sería suficiente para hacer perder la cabeza a cualquier fanático del club.

48. West Ham – 1999/2001

West Ham | Alex Livesey/GettyImages

No se sabe con exactitud qué hizo este jersey de Fila para que funcionara. Los Hammers lucieron su camiseta más icónica en los albores del nuevo milenio y es poco probable que alguien pueda volver a producir algo similar.

47. París Saint-Germain – 1995/96

PSG | Anton Want/GettyImages

El conjunto parisino causó gran euforia cuando debutó con la primera casaca producida por Jordan en la temporada 2018/19, pero no se compara con lo ocurrido allá en los años 90.



El diseño azul y rojo, que ahora es sinónimo del PSG, fue elaborado con un efecto maravilloso, sólo para ser aún mejor gracias al patrocinio de Opel.

46. Manchester City – 1993/95

Manchester City | Getty Images/GettyImages

Más diseños noventeros. La casaca local de los Citizens puede que no sea la más memorable en la historia del club, pero sin duda fue inteligente. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, de Oasis, eran claramente fanáticos de la camiseta de Umbro, ya que también elevaron su estatus de culto tras su lanzamiento, lo que hizo que el jersey fuera centro de atención.

45. Nigeria – 2018

¿LA MEJOR CAMISA DEL MUNDIAL? 🇳🇬



El jersey de Nigeria para Rusia 2018 se agotó en minutos; incluso en sitios de reventa piden hasta cinco mil pesos por ella pic.twitter.com/sReB7f5FtV — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 4, 2018

Normalmente las Águilas Verdes están siempre en los Mundiales, entregando buenos diseños y uno de ellos fue en Rusia 2018. Si fuiste uno de los afortunados que tuvo en sus manos esta camiseta antes de la Copa del Mundo, seguro fuiste la envidia de muchos aficionados. Los hechos hablan por sí solos, el jersey se agotó por completo en la tienda de Nike minutos después de su lanzamiento al público en general.

44. Kaizer Chiefs – 2011/12

Quizás esto no lo viste venir y podrías considerarnos locos. El uniforme local del cuadro sudafricano causó gran revuelo ya que logró infundir la insignia del club en el diseño de la camiseta, lo cual no es sencillo cuando el logo presenta en el centro a un jefe nativo americano.

43. Rangers – 1987/90

Rangers FC | Getty Images/GettyImages

El uniforme del cuadro escocés no suele presentar muchos cambios, pero en esta temporada se salieron de sus tradiciones pasadas. El patrón de sombra único era fácilmente perceptible y se integraba de forma efectiva. El cuello abotonado también fue un toque sutil.

42. Camerún – 2002

Camerún | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Sin duda este jersey rompió el mundo gracias a la novedad de que no tenía mangas, aunque al final, no se permitió que lo utilizaran de esa forma en la Copa del Mundo 2002, obligando a los africanos a que cosieran mangas negras. Una verdadera lástima. La verdad se trató de algo ingenioso y brillante, digno de contemplar. Los Leones Indomables ganaron la Copa Africana de ese año portando este diseño de Puma.

41. Estados Unidos – 1992

Estados Unidos | Brad Mangin/GettyImages

Los del Tío Sam también son perspicaces a la hora de portar uniformes, pero no por eso no ha tenido malas casacas. De cualquier forma, en aquel año ADIDAS acertó con rayas alternas azules y rojas que estaban atadas a los hombros de la camisa, agregando un toque patriótico adecuado que lo hacía elegante.

40. Japón – 1998

Japón | Stu Forster/GettyImages

Otra escuadra que difícilmente se pierde una Copa del Mundo. Para Francia 98, los Samuráis Azules portaron uno de los más destacados. Llevaban llamas impresas en las mangas, lo que ayudó a que fuera un clásico instantáneo, aun cuando nadie supiera qué hacían en ese lugar.

39. Tottenham – 1986/87

Diego Maradona at Osvaldo Ardiles Testimonial Match 1986 | Getty Images/GettyImages

Volvemos a la Premier League. Sin duda el jersey más arriesgado y aventurero de los Spurs. Hummel regaló un diseño inolvidable, pero se hizo aún más memorable después de que el astro argentino Diego Armando Maradona lo portará en el testimonio de su compatriota Osvaldo Ardiles.

38. AS Roma – 1985/86

AS Roma | David Cannon/GettyImages

El primero de la Serie A de Italia. Y claro, no es sorpresa, la Loba siempre ha maravillado con sus diseños elegantes. El clásico rojo y amarillo del club ha sido modificado con distintos grados de éxito con el paso de los años, pero este podría ser el mejor de todos. ¡Es bellísimo!

37. América – 1994/96

América | Vince Bucci/GettyImages

Aterrizamos en la Liga MX con las Águilas. Los de Coapa tienen un amplio catálogo de diseños extravagantes, pero hay algo llamativo en este que portó el equipo comandado por el neerlandés Leo Beenhakker.



Los colores contrastantes que adornan la mitad superior de la camiseta, junto al patrocinio de Coca-Cola se combinan para crear algo maravilloso. En esa ocasión dejaron atrás los uniformes en V para portar algo similar a lo que utilizó Alemania en el Mundial 94.

36. Jamaica – 1998

Jamaica | Stu Forster/GettyImages

Los Reggae Boyz dejaron una grata impresión con su uniforme al presentarse en su primer mundial, en Francia 98. La vibrante mezcla de colores y patrones refleja el arduo y difícil viaje que emprendieron los jamaicanos para poder asistir a su primera Copa del Mundo. Se puede considerar una pieza única de colección.

35. Croacia – 1998

Croacia | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En su primera aparición de una Copa del Mundo, los croatas causaron sensación al ganar el tercer lugar, pero también por su uniforme.



El famoso tablero de ajedrez aparece en cada una de sus indumentarias de local, pero la del Mundial de Francia sigue siendo la mejor de todas, quizá porque sólo cubre la mitad.

34. New York Cosmos – 1981/84

New York Cosmos | Focus On Sport/GettyImages

El equipo norteamericano regaló al mundo uno de los uniformes más geniales. La marca deportiva italiana Ellesse produjo la camiseta con un llamativo cuello azul y amarillo y nada más que el número en el torso en lugar de los patrocinadores.

33. Manchester United – 1994/95

Manchester United | Shaun Botterill/GettyImages

Previo a este diseño, los Red Devils causaron sensación con un interesante diseño con cordones que atrapó el corazón de los aficionados, pero la indumentaria de Umbro se robó el show a principios de los noventa. Era elegante y presentaba un gráfico de Old Trafford, aparte el emblemático francés Éric Cantona podía subirse el cuello a su gusto.

32. Francia – 2011/12

Francia | Eddy LEMAISTRE/GettyImages

El equipo galo siempre ha sido elegante con respecto a sus uniformes, pero el visitante de aquella fecha rompió los límites. Estuvo inspirado en ‘La Mariniere’, un símbolo de la cultura francesa que apareció por primera vez en el siglo XIX como uniforme de los marineros del país. Simple y bello.

31. Saint-Étienne – 1976/77

FOOT-SAINT-ETIENNE-EQUIPE | STF/GettyImages

No muchos clubes visten de verde, algo que probablemente explica el por qué al club se le conoce simplemente con ese apodo de Los Verdes. Uniforme elegante, con el verde esmeralda contrastando con el tricolor francés en los puños y, curiosamente, no presenta el escudo del club, sino que optó por hacer que el patrocinador fuera lo más grande posible.

30. Hamburgo – 1979/80

Hamburgo | Getty Images/GettyImages

Puede que el equipo se haya desplomado de la Bundesliga en los últimos años, pero hubo un tiempo donde era uno de los más temidos de Europa. En aquella temporada el club culminó subcampeón de la liga y de la Copa de Europa. Eso hace que el jersey de ADIDAS sea aún más recordado.

29. Palmeiras – 1990/91

Wishlist kit!



Trefoil. Coca-Cola. Deepest v-neck ever.



1990 Palmeiras. pic.twitter.com/uAekMC9G4L — Paradise Kits (@ParadiseKits) May 1, 2021

En los últimos años, al Verdao se le está dando muy bien la Copa Libertadores, pero no sólo por eso brilla sino también por este diseño. Es de las más sencillas de este listado, sobre todo porque no es tan conocida, pero todo combina a la perfección. Un verde intenso suficientemente elegante que fue utilizado por el cantante Bob Marley, aunque su versión al público no tenía la marca Coca-Cola, lo cual es una verdadera lástima.

28. Suecia – 1992

Roland Nilsson of Sweden (right) is challenged by Tosh McKinaly of Scotland | Phil Cole/GettyImages

El diseño de por sí es recordado porque el equipo sueco venció a Inglaterra en la Fase de Grupos de la Eurocopa 1992. ADIDAS nos trajo esta casaca amarilla con tres rayas azules, colores que se combinaron de tal modo que la hicieron visualmente impresionante.

27. Colombia – 1990

FBL-COLOMBIA-WORLD CUP | STAFF/GettyImages

Cuando se piensa en el seleccionado cafetalero viene a la mente el amarillo, pero en aquel año se pusieron el color rojo como estelar. Un rojo intenso con un patrón simétrico llamativo en ambas mangas.

26. Real Madrid – 1995/96

Fernando Redondo | Ben Radford/GettyImages

Rara vez los merengues se salen de sus cabales porque siempre portan el pulcro color blanco. Fue en los años 90 cuando Kelma, fabricante español poco conocido, introdujo esta camiseta, que mejoró muchísimo con la inclusión de su logotipo de huella de color púrpura, que se extendía a lo largo de las mangas,



25. Liverpool – 1987/88

Alan Hansen Liverpool 1987 | Getty Images/GettyImages

Es probable que esta casaca sea la elección de los seguidores de los Reds, quienes han tenido muchas opciones para elegir a lo largo de los años. Jugadores como Kenny Dalglish, el escocés Alan Hansen y John Barnes se pavonearon con el rojo intenso, que por cierto fue el último en contar con Crown Paints como patrocinador del club.

24. Parma – 1998/99

The Parma team pose for a group shot | Getty Images/GettyImages

Los Cruzados ocupan un lugar especial en el corazón de cualquiera que haya seguido de cerca al fútbol italiano durante los años 90 y eso se debe a que siempre gozaron con mucho estilo. Las rayas amarillas y azules por excelencia estuvieron presentes durante la histórica temporada, en la que consiguieron la Copa de la UEFA y la Coppa Italia de forma impresionante.

23. Arsenal – 2005/06

West Bromwich Albion V Arsenal, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

No siempre los jersey de aniversario funcionan como se esperan, pero los Gunners sí acertaron. La reinterpretación se basó en aquella que utilizó el equipo durante 1913 en Highbury, primer hogar del conjunto inglés. El punto de referencia se trató de una camiseta en blanco y negro, pero sin saber realmente si es exacta, al final se trató de un buen trabajo.

22. Lazio – 1982/83

NEW BLOG !



"1982: Ennerre Help Lazio Spread Their Wings" by @museumofjerseys

Read it here: https://t.co/Ll9xvW3wZO pic.twitter.com/NmP5LSN3IA — RB - CSJ / 90 Vintage Football Store (@classicsoccerjs) December 20, 2018

En el 2018, los Aguiluchos sacaron del retiro este diseño olvidado, pero no se compara con el original. El águila del club se extiende a lo ancho del torso para separar los tradicionales colores azul y blanco y no es interrumpida por un patrocinador. Todo esto hace cuestionarse por qué fue olvidado este diseño.

21. Perú – 1978

Perú | Getty Images/GettyImages

La casaca de los hincas en el mundial de Argentina 78 dejó una marca indeleble en el planeta, ya que terminaron entre los ocho mejores por segundo torneo consecutivo. Y aunque River Plate y Rayo Vallecano también portan una franja roja, la sencillez y pureza de la casaca peruana la eleva por encima del resto.

20. Olympique Marsella – 1990/91

Olympique Marsella | GEORGES GOBET/GettyImages

Chris Waddle vivió un infierno al acabar el Mundial 1990 fallando un penal decisivo para Inglaterra contra Alemania Occidental, pero por otro lado, en Francia disfrutó de una temporada enormemente exitosa con el equipo focense, además de portar un uniforme realmente increíble. Esta camiseta blanca de local del conjunto galo se considera la mejor de todos los tiempos en la historia de la institución.

19. Italia – 1982

Italy v Poland 1982 FIFA World Cup Quarter Final | Getty Images/GettyImages

Esta camiseta azzurri es fácilmente reconocida por varias situaciones: la victoria de Italia en el Mundial 82, el hat-trick de Paolo Rossi contra Brasil y la celebración de Marco Tardelli contra Alemania Occidental.



Este diseño está incrustado en la historia del fútbol como una de las grandes de todos los tiempos.

18. Ajax Ámsterdam – 1994/95

SOCCER-AJAX-BAYERN | PAUL VREEKER/GettyImages

Primera de la Eredivisie en el listado. Ese blanco y rojo tradicional siempre ha combinado bien, tanto que el club lleva más de cien años utilizando el mismo modelo. Ha habido varias memorables a lo largo de los años, pero destaca el esfuerzo por ganar la Liga de Campeones, que también contó con patrocinio vertical, algo que sigue siendo increíblemente raro.

17. México – 1998

México | OMAR TORRES/GettyImages

Para los aficionados mexicanos este es el mejor jersey de la selección. Fue imposible pasar por alto el diseño con el Calendario Azteca que adornaba el frente de la camiseta, ya fuera el verde o el blanco. ABA Sport se atrevió a hacer algo memorable para Francia 98 y no falló.

16. Juventus – 1985/86

Michel Platini AS Roma v Juventus 1986 | Getty Images/GettyImages

La clara imagen de la Vecchia Signora. Por supuesto que las rayas blancas y negras destacan, pero el escote en V pronunciado y el cuello enorme hacen que este jersey se sienta especial. Simplemente hermosa.

15. Inter de Milán – 1992/94

Dennis Bergkamp | Shaun Botterill/GettyImages

Tenemos más de la Serie A. Tanto la local como la de visita son exquisitas, pero apostamos por la primera para este listado. Las rayas azules son mucho más claras de lo que suele ser la tradición de la Gran Culebra, pero combinan de forma espléndida con el patrocinador Fiorucci.

14. Boca Juniors – 1981

La camiseta del fútbol argentino más reconocida en el mundo. El jersey azul y oro del Xeneize está lleno de historia. La inspiración para utilizar dichos colores surgió cuando el equipo de Buenos Aires, que tenía su base en la zona portuaria de la capital, adoptó los colores de la bandera sueca después de ser vista ondeando alto en el primer barco que llegó al puerto.

13. Sampdoria – 1990/92

El equipo de Génova apostó por el resaltado color azul con franjas en el centro del color blanco, rojo y negro. Algo simple, pero elegante. Además para hacer inolvidable este jersey, el club se hizo con el Scudetto en la temporada 1990/91, así como la Supercopa de Italia.

12. Barcelona – 1974/75

Barcelona v Liverpool UEFA CUP Semi Final 2nd leg 1976 | Getty Images/GettyImages

Si hablamos del conjunto culé, lo primero que viene a la mente es el uniforme blaugrana de local que ha utilizado en los últimos años, pero si hablamos de camiseta visitante, esta es la ganadora. La banda blaugrana luce de maravilla en el color amarillo de visita. Fue un diseño adelantado a su tiempo y para darle un plus, fue utilizado por el histórico Johan Cruyff.

11. Celtic – 1966/67

Bobby Lennox Celtic 1967 | Getty Images/GettyImages

Vámonos atrás en el tiempo para los años 60. El verde y blanco son sinónimo del equipo de Glasgow y no hay nada mejor que la casaca ganadora de la Copa de Europa de 1967. Sin logotipos, patrocinadores ni adornos, eso hizo verla realmente preciosa.

10. Newcastle – 1995/97

Howay 5-0 Newcastle v Manchester United Premiership 1996 | Getty Images/GettyImages

El Top 10 lo cierran Las Urracas. Para muchos posiblemente es la camiseta más hermosa en la historia de la Premier League. Las icónicas rayas blancas y negras, más un diseño de ADIDAS con el logotipo cervecero del Newcastle Brown Ale, el cual debería repetirse alguna vez en el futuro.

9. Inglaterra – 1982

Trevor Francis | Getty Images/GettyImages

Si hablamos de elegancia, sin duda Inglaterra es sinónimo de ello. Para la Copa del Mundo de España 1982, el Equipo de la Rosa llegó hasta la segunda fase de la contienda, un recuerdo doloroso, pero su jersey se mantiene vigente en la pupila con la pulcritud de su color blanco con detalles en azul.

8. Fiorentina – 1998/99

Gabriel Batistuta of Fiorentina celebrates | Getty Images/GettyImages

De entrada, el patrocinador fue Nintendo, lo que hace a este jersey memorable. Sin duda esta es una de las mejores camisetas de La Viola, un color púrpura elegante que gracias al patrocinio de la marca de videojuegos lo hace icónico.

7. AC Milán – 1988/90

Franck Raijkaar, Marco Van Basten, Ruud Gullit | Alessandro Sabattini/GettyImages

Aunque actualmente no están en su mejor momento, los rossoneri eran sumamente temidos por varios rivales a finales de los años 80 y principios de los 90. Sus rayas negras y rojas ayudaban bastante a intimidar. A tu mente pueden venir un sinfín de jugadores cuando piensas en Il Diavolo, pero eso sí, siempre levantando algún trofeo.

6. Brasil – 1970

#OnThisDay 1970 the Brazilian national team became permanent owners of the Jules Rimet Trophy after winning the #FIFA World Cup for the third time.The Trophy was stolen in Rio de Janeiro, & has never to be seen again. Most agree 1970 was the best World Cup ever. #Brazil pic.twitter.com/uihCuwExfs — Gavin Duffy (@GavinDuffy) June 21, 2019

México 70 fue testigo del mejor equipo que jamás haya jugado este hermoso deporte, luciendo un uniforme que simbolizaba la perfección futbolística. Esta es la equipación definitiva del Scratch du Oro. Discreto, elegante y agradable a la vista.

5. Alemania Occidental – 1988/91

1990 FIFA World Cup - Colombia vs. West Germany | Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

Otra nación que ha maravillado al mundo con sus hazañas gracias a su mentalidad ganadora. Alemania Occidental se llevó la gloria en el Mundial 1990 marcando la pauta para una década de sorprendentes diseños gráficos, unos mucho mejores que otros.



La camiseta de local es considerada como uno de los diseños más innovadores de todos los tiempos, ya que lucía los colores nacionales del país con gran efecto, todo un acierto de ADIDAS.

4. Napoli – 1989/90

Diego Maradona Napoli v Stuttgart UEFA Cup Final 2nd Leg 1989 | Getty Images/GettyImages

Diego Armando Maradona hacía lucir bien el jersey que portara. Esta casaca de los Partenopeos diseñada por Ennerre era ancha y corta. Toda plasmada en un hermoso color azulado con cuello en V.

3. Países Bajos – 1988

Euro 1988 - Ireland v Netherlands | VI-Images/GettyImages

Lamentablemente La Naranja Mecánica no ha podido ganar el Mundial pese a hacer grandes actuaciones, pero sus uniformes son vencedores sin duda. Este diseño se utilizó durante cinco encuentros en la Eurocopa 1988, cuando La Orange consiguió su único título importante, pero eso fue suficiente para que alcanzara un estatus legendario con una de las casacas más elegantes.

2. Argentina – 1986/87

Diego Maradona Argentina v South Korea 1986 FIFA World Cu | Getty Images/GettyImages

La clásica camiseta de La Albiceleste, rayas azul celeste con blanco. La gran ganadora es aquella con la cual se adjudicaron el trofeo del Mundial 1986 de la mano del técnico Carlos Bilardo. Podría decirse que fue perfecta, con un diseño elaborado de forma muy cuidadosa.

1. Dinamarca – 1986

Denmark v Uruguay 1986 FIFA World Cup | Getty Images/GettyImages

El gran vencedor es el equipo danés. La Dinamita se hizo presente en el Mundial México 86 arribando hasta los octavos de final, pero su uniforme salió triunfante. Mitad color blanco, mitad color rojo, cuello en V elegante con franjas en las mangas. Simplemente no hay palabras para describir, pero es magnífico. Hummel hizo una de las mejores casacas de fútbol de todos los tiempos.