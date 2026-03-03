Las 6 grandes remontadas en la historia del FC Barcelona

Si bien ser culé en los últimos años no ha sido fácil, han sufrido derrotas duras, eliminaciones de la Champions, llegando incluso a jugar Europa League, y han soportado salidas dolorosas de figuras clave. Aun así, los verdaderos aficionados han seguido alentando al equipo al pie del cañón, siempre que les han permitido.

La mejor remontada jamás vista. pic.twitter.com/6VtxR5fULh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 2, 2026

En los últimos años, los blaugranas han presenciado partidos históricos, noches en las que lo imposible se volvió posible. Este martes deberán remontar un 4-0 al Atlético de Madrid si quieren jugar una nueva final de la Copa del Rey.

A continuación, veamos algunas de las mejores remontadas en la historia del club azulgrana.

1. Barcelona 3-0 Goteborg (1986)

En las semifinales de la entonces Copa de Europa, el Barça sufrió una dura derrita 3-0 en Suecia frente al Goteborg. Pero en el Camp Nou, ‘Pichi’ Alonso se convirtió en héroe con un hat-trick que igualó la eliminatoria, y los penales dieron el pase a la final al equipo azulgrana, aunque finalmente cayeron en la definición.

2. Atlético 3-5 Barcelona (1997)

Los cuartos de final de 1997 fueron un espectáculo. Tras un 2-2 en la ida, el Atlético llegó a ponerse 3-0 en el descanso con un Pantic imparable. Ronaldo, Figo y Pizzi encabezaron la remontada culé, sellando un 5-4 memorable que aún se recuerda como uno de los mayores vuelcos de la historia del club.

3. Barcelona 5-1 Chelsea (2000)

En la Champions de 2000, el Barça cayó 3-1 en Londres, pero en el Camp Nou la historia cambió. Con Rivaldo como figura, los de Van Gaal empataron en los noventa minutos y anotaron dos goles más en la prórroga para completar un 5-1 que quedaría en la memoria de los aficionados.

4. AC Milan 0-4 Barcelona (2013)

Incluso el mejor Barça de la historia de la Liga, aquel que alcanzó los 100 puntos, casi queda eliminado en octavos frente al Milan. Tras perder 2-0 en San Siro, Messi, Villa y Jordi Alba lideraron un triunfo 4-0 en el Camp Nou que permitió a los culés seguir en la Champions.

5. PSG 6-1 Barcelona (2017)

Probablemente la remontada más icónica del siglo XXI y la mayor vista en la Champions League. Tras un doloroso 4-0 en París, Neymar Jr. lideró la reacción en el Camp Nou.



Sergi Roberto marcó el gol decisivo en los últimos minutos dejando el 6-1 definitivo en el marcador, y sellando así una de las noches más recordadas en la historia europea del club.

6. Benfica 4-5 Barcelona (2025)

La última gran remontada del Barça. El duelo en el Estadio Da Luz se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Tras ir perdiendo 3-1 en la primera mitad, Lewandowski, Eric García y Raphinha lideraron la reacción culé, logrando un 5-4 final. Szczęsny debutó en competiciones europeas, pero nada pudo detener la perseverancia de los azulgranas, que dominaron la posesión y nunca dejaron de luchar.

