Las alineaciones titulares del partido Chivas vs Cruz Azul
La noche del sábado 16 de mayo del 2026, en la cancha del estadio Jalisco, las Chivas Rayadas de Guadalajara se enfrentarán a la Máquina Celeste de Cruz Azul, para el partido correspondiente a la vuelta por las semifinales del torneo de Clausura 2026.
El encuentro de ida acabó con un emocionante marcador de 2-2. Tomando en consideración que ya no existe más la regla del gol de visitante como factor de desempate, si Cruz Azul quiere avanzar a la final, tendrá que derrotar al conjunto rojiblanco el día de hoy. Cualquier tipo de empate le daría el pase a las Chivas.
Aquí te dejamos las alineaciones con las que el Rebaño Sagrado y el Cruz Azul lucharán para meterse a la gran final por el campeonato mexicano.
La alineación de Cruz Azul vs Chivas para la vuelta de las semifinales
PO: Kevin Mier - El portero colombiano es un inamovible bajo los tres palos.
LD: Jeremy Márquez - El ex Atlas de Guadalajara ha sabido aprovechar sus oportunidades, y ya es una parte importante del equipo celeste.
DFC: Amaury García - El juvenil mediocampista ha tenido que ser reconvertido a un central ante la disposición de Huiqui y le ha respondido.
DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano es fuerte en duelos físicos. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos. Es un titular inamovible.
DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.
Li: Omar Campos - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la lateral izquierda, además, puede ser una como una variante por ambas bandas cuando se requiera.
MD: José Paradela - El mediocampista argentino tiene gran pase y visión. Además, aporta mucho en la parte ofensiva siendo el goleador del equipo con siete goles en la fase regular y uno en la vuelta de cuartos de final.
MC: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego. Es otro jugador que aporta mucho al ataque con seis goles en la fase regular.
MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX. Charly es una pieza clave en el funcionamiento del club y mantiene la calidad en el mediocampo del equipo.
MI: Carlos Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Desde siempre es un titular y referente del club.
DC: Christian Ebere - El atacante nigeriano ha sido del agrado de Huiqui, más aún ante la baja de Nicolás Ibáñez y las dudas con Gabriel Fernández.
Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)
- Portero: Kevin Mier.
- Defensas: Jeremy Márquez, Amaury García, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.
- Centrocampistas: José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.
- Delanteros: Christian Ebere.
La alineación de Chivas vs Cruz Azul para la vuelta de las semifinales
PO: Óscar Whalley - Es el portero titular ante la baja de Raúl Rangel que está concentrado en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.
DFD: Miguel Gómez - Una verdadera sorpresa para los aficionados rojiblancos en este partido de vuelta. Da a entender que Gabriel Milito buscará defender la ventaja que le da la posición en la tabla.
DFC: José Castillo - El joven defensor es sólido, fuerte en marca y sabe anticiparse en las jugadas. Es uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico. Sigue siendo fijo en Liguilla.
DFC: Diego Campillo - El defensa puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Es un inamovible de la zaga.
DFC: Bryan González - Es un titular habitual como lateral o interior por derecha, posee un gran recorrido de ida y vuelta. Ante las bajas que presenta Chivas en la Liguilla ha sido reconvertido a central por izquierda con Milito.
MD: Richard Ledezma - El mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica y visión de juego. Sueña con meterse a la convocatoria final para el Mundial.
MC: Santiago Sandoval - El mediocampista ofensivo ha sido una revelación del equipo, fue autor del doblete en la vuelta de cuartos de final que le dio el pase a Chivas.
MC: Fernando González - Con el paso de los años se hizo de la titularidad en el mediocampo y ya es el capitán del equipo.
MC: Omar Govea - El mediocampista se recuperó de su lesión y ante la partida de Luis Romo a la concentración de la selección le toca sacar la casta.
MI: Efraín Álvarez - Es un jugador clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.
DC: Ángel Sepúlveda - Sin la presencia de la "Hormiga", el cuerpo técnico ha probado con una dupla en el ataque con Sepúlveda y Marín.
Así se vería la formación titular de Chivas (3-5-2)
- Portero: Raúl Rangel.
- Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Bryan González.
- Centrocampistas: Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez.
- Delantero: Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.