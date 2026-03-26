El Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del torneo. La ampliación a 48 selecciones no solo elevará la competencia, sino que también ofrecerá una vidriera inédita para la identidad visual de cada equipo.

Con más participantes en escena, también crece el interés por uno de los aspectos que más cautivan a los fanáticos. Nada más y nada menos que las camisetas. Cada edición trae consigo nuevos diseños, reinterpretaciones de modelos históricos y apuestas que buscan crear casacas icónicas.

Marcas como Nike y Adidas siguen liderando el mercado, aunque otras firmas también ganan protagonismo vistiendo a distintos combinados. A medida que se acerca el torneo, comienzan a confirmarse los modelos que darán que hablar en la próxima Copa del Mundo.

Selecciones clasificadas

Argelia

Argelia y una camiseta limpia y elegante para el Mundial | Adidas

La selección de Argelia ya tiene definida su indumentaria titular para la Copa del Mundo, dentro del lanzamiento global que realizó Adidas con varias de sus federaciones de cara al torneo en Norteamérica.

El diseño apuesta por la simpleza, con una base blanca que domina toda la prenda y detalles en verde y naranja que aparecen de forma sutil en el cuello y los puños. Uno de los rasgos más distintivos es una franja vertical en tono beige que se corta a mitad de camino, funcionando como soporte para el escudo y el logo, ubicados en el centro. Un conjunto sobrio, pero con una gran personalidad propia.

Argentina

Lionel Messi lucirá la nueva camiseta de Argentina en el Mundial | Adidas

El campeón del mundo vuelve a apoyarse en su identidad histórica para su camiseta titular, manteniendo las clásicas franjas celestes y blancas que la distinguen en el fútbol mundial. Tras la consagración en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, el escudo suma la insignia de campeón y el logo de Adidas aparece en dorado.

Más allá de lo tradicional, el diseño incorpora algunos detalles que elevan la propuesta. Cada franja celeste presenta un degradé compuesto por distintos tonos de azul, generando profundidad visual sin romper con la esencia. Un equilibrio entre historia y modernidad para una camiseta que tendrá como cara visible a Lionel Messi.

Australia

La selección australiana llega al Mundial con una propuesta desarrollada junto a Nike que combina tradición y modernidad. Mientras que la camiseta titular mantiene una línea clásica, también se espera una alternativa más arriesgada en términos estéticos.

El modelo principal respeta los colores habituales, con el amarillo como base y detalles en verde, pero incorpora una inspiración clara en la era “Total 90” de mediados de los 2000. Aquella etapa coincide con una participación histórica en el Mundial de 2006, cuando los “Socceroos” superaron la fase de grupos por primera vez. Un recuerdo que todavía ocupa un lugar especial dentro del fútbol australiano y que sirve como punto de partida para este nuevo diseño.

Austria

Austria presenta una camiseta sobria y muy atractiva | X / Austria National Football Team.

La selección austríaca vuelve a destacarse con un diseño cuidado para su camiseta titular, apostando por una estética simple pero muy efectiva de cara al Mundial.

El rojo tradicional domina la prenda, mientras que las mangas y el cuello en negro generan un contraste fuerte y elegante. Como detalle distintivo, los puños incorporan una franja blanca que termina de darle equilibrio al conjunto. Un diseño limpio, bien logrado, que acompañará el regreso del equipo tras su última participación en Francia 1998.

Bélgica

Bélgica vuelve al rojo clásico con un diseño encendido | Adidas

Después de haber apostado por un tono más oscuro en la Euro 2024, Bélgica recupera su rojo tradicional, una decisión que seguramente será bien recibida por los hinchas.

El diseño incorpora un patrón de llamas que recorre la camiseta y le da una identidad más agresiva, en línea con versiones recientes aunque con una ejecución más lograda. Los detalles en negro y amarillo terminan de completar una prenda con mucha personalidad, dentro de la línea que viene trabajando Adidas.

Brasil

En medio de la expectativa por su colaboración especial con Jordan Brand para la camiseta alternativa, Brasil mantiene su identidad intacta en la versión titular, desarrollada una vez más por Nike.

El icónico amarillo “canarinho” vuelve a ser el eje del diseño, con una presencia fuerte que seguramente destacará en el escenario norteamericano. A simple vista parece una camiseta tradicional, pero suma detalles sutiles que le aportan profundidad. Pequeños matices en los tonos de azul y terminaciones cuidadas que rompen con la monotonía sin alejarse de lo clásico. Un equilibrio bien logrado para una de las camisetas más reconocibles del fútbol mundial.

Canadá

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Canada’s home kit for the 2026 World Cup has been unveiled! 🇨🇦❤️✨ pic.twitter.com/MggphDPbs3 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 20, 2026

Después de una presentación bastante discreta en Qatar 2022, Canadá busca dar un salto también desde lo estético en su condición de anfitrión.

La nueva camiseta titular, en rojo intenso, pone el foco en uno de los grandes símbolos del país: la hoja de arce, integrada de manera más marcada en el diseño. Además, hay un detalle cargado de significado para el deporte canadiense: la presencia del “lucky loonie”, la moneda de un dólar con la figura de un loon que se convirtió en amuleto durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Colombia

Colombia apuesta por un diseño vibrante y lleno de detalles | Adidas

Difícil que Colombia pase desapercibida en un Mundial. El amarillo aparece más brillante que en versiones anteriores, acompañado por toques sutiles de azul y rojo distribuidos en hombros, cuello y mangas.

Más allá del impacto visual inmediato, el diseño esconde un trabajo más fino en la base, donde se aprecia un patrón inspirado en alas de mariposa. Un recurso que le da textura y movimiento a la prenda, aportando un diferencial interesante sin perder la esencia clásica que identifica al equipo.

Croacia

Si algo distingue a Croacia en cada torneo importante es una identidad visual imposible de confundir. Los clásicos cuadros rojos y blancos vuelven a ser el eje de una camiseta que ya es marca registrada en el fútbol internacional.

En los últimos años, el equipo dirigido por Zlatko Dalić se acostumbró a superar expectativas en las grandes citas, y esa personalidad también se refleja en su indumentaria. Con un diseño que combina tradición y presencia, todo indica que volverán a ser protagonistas dentro y fuera de la cancha en el próximo Mundial.

Ecuador

Ecuador apuesta por la simpleza con identidad propia | Footy Headline

Fiel a su alianza con Marathon, Ecuador presenta una camiseta que reafirma su esencia de cara al Mundial. El amarillo domina el diseño, acompañado por detalles en azul y rojo en el cuello y los puños, en referencia directa a la bandera nacional. La prenda suma un toque especial en la parte posterior, donde aparece el lema “Soñar, Trascender y Hacer Historia”.

Será la quinta participación mundialista del equipo, que hasta ahora solo logró superar la fase de grupos en una ocasión..

Inglaterra

Pocas camisetas son tan reconocibles como la de Inglaterra, dominada históricamente por el blanco. Dentro de ese margen limitado para innovar, Nike optó por trabajar sobre los detalles para evitar un diseño plano.

A simple vista se mantiene la esencia tradicional, pero la tela incorpora elementos gráficos integrados que le dan otra dimensión: banderas, leones y estrellas aparecen de forma texturizada dentro del propio tejido. Una manera de rendir homenaje a la historia del seleccionado sin romper con su identidad más pura.

Egipto

Egipto presenta una camiseta con guiños a su historia | Footy Headline

Todas las miradas estarán puestas en Mohamed Salah, que podría disputar su última Copa del Mundo con Egipto y lo hará con una camiseta que apuesta por los detalles más que por los contrastes fuertes.

A primera vista el diseño es bastante sobrio, pero esconde un trabajo más elaborado en el fondo, donde aparecen representaciones inspiradas en los faraones. Un recurso que conecta directamente con la riqueza cultural del país y le da un carácter distintivo a una prenda que, sin ser estridente, logra destacarse.

Francia

🚰| Kit Leaks



🇫🇷 France Home 2026



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Con una base azul marino que remite a su identidad más clásica, Francia presenta una camiseta que mezcla referencias del pasado con un enfoque más actual de la mano de Nike.

Uno de los detalles más llamativos está en el cuello, que no se limita a un blanco uniforme sino que incorpora una transición hacia el azul, generando un efecto más dinámico. A eso se suma un patrón repetido con las siglas “FFF”, en alusión a su federación, que se extiende por toda la prenda y le aporta textura sin recargar el diseño. Una propuesta elegante, con varios matices para descubrir.

Alemania

Alemania mezcla historia y diseño en una camiseta retro | Adidas

Pocas selecciones tienen tanta tradición como Alemania, y su nueva camiseta toma elementos de dos de sus momentos más gloriosos para construir una propuesta con fuerte carga histórica.

El diseño combina el chevron central que se vio en el título de 2014 con el recordado patrón en zigzag de la camiseta de 1990, incorporando además los colores de la bandera nacional en esos detalles. La relación de más de cuatro décadas con Adidas vuelve a dar resultado con una camiseta que logra equilibrar nostalgia y actualidad, siguiendo la línea de lo que ya había mostrado el equipo en la Euro 2024.

Ghana

Ghana sorprende con una de las camisetas más llamativas del Mundial | Footy Headline

Si hay un diseño que rompe con todo lo esperado, ese es el de Ghana. La propuesta de Puma se mete de lleno entre las más arriesgadas del torneo, con una estética que seguramente dividirá opiniones.

La camiseta abandona cualquier línea clásica para apostar por un patrón multicolor con forma de telaraña, inspirado en Kwaku Ananse, una figura clave del folclore de África occidental. En el centro aparece la tradicional estrella negra, desde donde se desprenden las líneas del diseño, reforzando esa idea visual. Puede resultar extraña a primera vista, pero tiene una fuerte carga cultural detrás que le da sentido a una de las apuestas más originales del Mundial.

Costa de Marfil

Costa de Marfil regresa con una camiseta fuerte y llamativa | Footy Headlines

Después de varios años de ausencia, Costa de Marfil vuelve a un Mundial con una camiseta que no pasa inadvertida. El naranja característico sigue siendo protagonista, acompañado por detalles en verde que mantienen la identidad habitual.

La gran novedad está en el estampado con efecto de piel de leopardo, un recurso que busca reflejar la intensidad y el carácter del equipo, reciente campeón de la Copa Africana. El resultado es una camiseta vibrante, con mucha presencia visual, aunque algunos detalles como el cuello y los puños podrían haber tenido un mayor desarrollo. Aun así, Puma apuesta por un diseño que transmite energía desde el primer vistazo.

Japón

Siempre entre los equipos mejor vestidos, Japón mantiene esa reputación con una camiseta que combina estética y concepto. La base en “Japan Blue” se mantiene como eje, pero esta vez aparece acompañada por líneas onduladas en tonos más claros que atraviesan el frente.

El patrón busca representar el horizonte y la idea de ir más allá de los propios límites, un mensaje que también acompaña el crecimiento del seleccionado en los últimos años. Adidas vuelve a apostar por un diseño con identidad propia, donde lo visual y lo simbólico conviven de forma bastante lograda.

Marruecos

Marruecos llega como campeón africano | Footy Headlines

Después del impacto que generó con su cuarta ubicación en la Copa de Qatar 2022, Marruecos llega al nuevo torneo siendo el campeón de África y la intención de volver a ser protagonista también desde lo estético.

Desarrollada por Puma, la camiseta incorpora guiños a la cultura amazigh en los detalles del cuello y los puños, que son lo más distintivo del diseño. El resto de la prenda se mantiene dentro de una línea más clásica, con el rojo como color dominante. Un punto curioso está en la disposición de los elementos frontales: el escudo y el logo aparecen muy cercanos entre sí, algo poco habitual.

México

México y un guiño a 1998 | Adidas

La nueva camiseta de México mira directamente al pasado, tomando como referencia uno de los modelos más recordados utilizado en el Mundial de 1998. El verde vuelve a ser protagonista, acompañado por un patrón geométrico de inspiración azteca que recorre toda la prenda y le da una identidad muy marcada. Los detalles en rojo en mangas y cuello ayudan a equilibrar el conjunto y refuerzan la conexión con los colores nacionales.

Por historia, diseño y carga simbólica, todo indica que será una de las camisetas más buscadas del torneo, en línea con lo que suele generar Adidas cuando conecta con el pasado.

Países Bajos

Los Países Bajos volverán a lucir su tradicional naranja en una Copa del Mundo, un color que siempre aporta identidad al torneo.

Nike introduce un cambio interesante en esta edición al darle mayor protagonismo al negro, generando un contraste más marcado de lo habitual. El resultado remite a la camiseta utilizada en la Euro 2000, recordada por la claridad con la que combinaba ambos tonos. Un guiño al pasado que se adapta bien a un diseño actual.

Nueva Zelanda

Diseño inspirado en la naturaleza | Footy Headlines

Aunque sin estar del todo claro cuál será oficialmente su camiseta principal, Nueva Zelanda mantiene su tradición de utilizar el blanco como base en los torneos importantes.

El diseño para este Mundial toma como punto de partida el concepto de “Hau”, palabra maorí asociada al viento. A partir de esa idea, la camiseta incorpora patrones ondulados en tonos blancos y grises que recorren toda la superficie, generando una sensación de movimiento constante.

Noruega

El regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de décadas genera una enorme expectativa, aunque su nueva camiseta deja sensaciones encontradas. La propuesta de Nike se apoya fuertemente en la bandera nacional, con la clásica cruz que domina el diseño.

Si bien la idea puede parecer algo básica, hay un detalle que levanta el conjunto: un patrón de nudo nórdico que recorre la franja azul, aportando un guiño cultural interesante. Sin ser especialmente innovadora, la camiseta logra sostenerse en su identidad y acompañar un momento importante para el fútbol noruego.

Paraguay

Paraguay reinventa sus clásicas rayas | Footy Headlines

El regreso de Paraguay a una Copa del Mundo trae consigo un elemento innegociable: las tradicionales franjas rojas y blancas. Sin embargo, esta vez hay un giro interesante en la forma de interpretarlas.

Lejos de las líneas limpias de siempre, las rayas aparecen con textura, superpuestas y con un acabado que recuerda a un trazo más rústico, casi como dibujado a mano. La idea de Puma es reflejar los campos de tierra roja donde muchos futbolistas del país dieron sus primeros pasos.

Portugal

Línea clásica con un guiño al océano | X / Portugal.

Sin grandes rupturas respecto a versiones anteriores, Portugal presenta una camiseta que se apoya en su identidad tradicional, con el rojo profundo como base y pequeños acentos en verde.

El diferencial aparece en el patrón que recorre la prenda, con formas onduladas que remiten directamente al vínculo del país con el mar. Una idea que busca trasladar esa energía al equipo dentro del campo. Bajo el diseño de Puma, el conjunto logra un equilibrio entre lo esperado y un detalle conceptual que le da algo más de personalidad.

Qatar

Qatar mantiene su asociación con Adidas | Adidas

Tras haber sido anfitrión en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Qatar presenta una camiseta que toma como punto de partida uno de sus símbolos más representativos. El color granate domina la prenda, acompañado por detalles en blanco que replican la estética de la bandera nacional. El elemento más distintivo aparece en el centro, con un patrón en zigzag que recorre la camiseta y refuerza esa identidad visual.

No llega a ser una propuesta demasiado compleja, pero el diseño logra ser claro en su intención y fácilmente reconocible, apoyándose en elementos propios del país para construir su imagen en el torneo.

Arabia Saudita

Arabia Saudita presenta un diseño poco convencional | Adidas

Lejos de lo clásico, Arabia Saudita apuesta por una camiseta que se sale bastante de lo esperado para una Copa del Mundo. La propuesta de Adidas tiene más aire de indumentaria previa al partido que de diseño tradicional.

Sobre el verde habitual aparecen patrones geométricos en tonos más oscuros, con algunos matices que incluso se acercan al violeta, generando un efecto visual particular. En contraste, los elementos principales —logo, escudo y tiras— se destacan en blanco.

Una camiseta distinta. Probablemente no será de las más populares, pero al menos intenta ofrecer algo fuera de lo común.

Escocia

Escocia regresa a un Mundial tras 28 años | Adidas

No hace falta demasiado cuando la identidad está clara, y eso es lo que transmite la nueva camiseta de Escocia. Sobre una base azul profunda, aparece de forma sutil la cruz de San Andrés, integrada como patrón dentro del propio diseño.

El resultado es una camiseta sobria, pero a la que no le falta personalidad y que encuentra en los pequeños detalles su mayor virtud. Después de una larga ausencia desde 1998, el equipo volverá a una Copa del Mundo con un modelo elegante, de esos que no necesitan exagerar para destacar.

Senegal

Senegal presenta una de las camisetas más recargadas del torneo | Footy Headline

Hay una certeza con la camiseta de Senegal para este Mundial y es que no pasará desapercibida. Puma se puso creativo en su diseño y no escatimó en detalles.

Con tantos recursos visuales en juego, el resultado es intenso y hasta puede llegar a ser algo recargado. Pero es esa misma abundancia la que le da una identidad única.

Sudáfrica

Adidas reemplaza a Le Coq Sportif en el equipo africano | Footy Headlines

Con el regreso de Aadidas en reemplazo de Le Coq Sportif, la camiseta de Sudáfrica apuesta fuerte por la nostalgia. El guiño más evidente remite al Mundial de 2010, con el logo ubicado en el centro, entre el escudo de la federación y el emblema de la Protea. Se mantienen los clásicos colores amarillo y verde, pero el diferencial aparece en el cuerpo de la camiseta, que incorpora un patrón tonal que recorre toda la prenda.

Ese detalle busca reflejar la diversidad cultural del país, sumando una capa simbólica a un diseño que mezcla historia y actualidad.

Corea del Sur

Corea apuesta por un diseño único | Footy Headlines

Cada lanzamiento de Nike junto a Corea del Sur suele generar expectativa, y esta vez no es la excepción. La camiseta presenta una construcción más trabajada, con varias capas visuales que le dan profundidad.

El concepto gira en torno al tigre blanco, un símbolo nacional, que aparece representado a través de un patrón tipo camuflaje integrado en la base roja. El resultado es un diseño distinto, con bastante personalidad, que invita a mirarlo más de una vez para captar todos sus detalles.

España

España llega como uno de los grandes candidatos | Adidas

España llega al Mundial con una camiseta que deja sensaciones encontradas. El diseño incorpora un patrón de líneas finas sobre el rojo tradicional que aporta un toque moderno y estilizado. Sin embargo, las mangas en azul oscuro generan un contraste que rompe un poco la armonía general.

No termina de convencer del todo en lo visual, aunque muchas camisetas discutidas terminan ganando valor si vienen acompañadas de un título.

Suiza

Sin grandes sorpresas en la casaca helvética | X / Switzerland National Football Team

La nueva camiseta no se aleja demasiado de lo que viene mostrando en los últimos años. Puma vuelve a apostar por una fórmula conocida, con un diseño que resulta familiar desde el primer vistazo.

El rojo clásico sigue siendo el eje, acompañado por un patrón topográfico que recorre la prenda y suma un leve detalle diferencial. Sin embargo, ese recurso no alcanza para transformar el conjunto en algo realmente llamativo.

Uruguay

Hay camisetas que se mueven en una línea muy fina entre lo simple y lo atemporal, y la de Uruguay encaja perfectamente en esa categoría. Sin grandes innovaciones, el conjunto apuesta por su tradicional celeste con una estética limpia y prolija.

Puede dar la sensación de ser un diseño ya visto, pero justamente ahí radica parte de su encanto. Además, la camiseta suma un detalle importante: las cuatro estrellas sobre el escudo, aprobadas por FIFA y que forman parte de su identidad desde hace décadas. Un modelo sobrio, fiel a su historia.

Estados Unidos

El local tendrá un diseño audaz | Footy Headlines

Con el Mundial nuevamente en casa, Estados Unidos presenta una de las propuestas más llamativas del torneo. Nike rompe con la línea reciente y se inclina por un diseño mucho más arriesgado.

La camiseta principal recupera el espíritu de 1994, el último Mundial organizado por el país, con un patrón de ondas bien marcado que le da un aire retro inmediato. Es un cambio claro respecto a los modelos blancos que dominaron en ediciones anteriores. Por su parte, la alternativa va en la dirección opuesta: un diseño negro, minimalista y sobrio, que contrasta fuerte con versiones pasadas.

Selecciones en repechaje

Albania

Albania quiere jugar su primera Copa del Mundo | X/Macron Sport

Aún con el boleto en juego, Albania podría sumarse al Mundial con una camiseta que tiene varios detalles atractivos. De la mano de Macron, el diseño se aparta de lo básico y busca ofrecer algo distinto.

El cuello negro, ancho y bien marcado le da carácter desde el primer vistazo. A eso se suma un gráfico ondulado que domina el frente y aporta dinamismo a una base roja que mantiene la identidad del equipo.

República Checa

República Checa recurre a la nostalgia | X / Czechia National Football Tea.

Con un claro guiño al pasado, República Checa toma como referencia la recordada camiseta de la Eurocopa 1996, torneo en el que alcanzó una histórica final.

Sin ser una réplica exacta, el diseño recupera algunos elementos distintivos de aquella época, como los detalles en azul en el cuello y las mangas. También incorpora una versión modernizada del cuello con botones, que le da un aire clásico dentro de un contexto actual.

Dinamarca

Una línea sobria que no termina de convencer | Footy Headline

La sensación es que el diseño no logra despegar. Fiel a Hummel, el equipo presenta una camiseta que se diferencia del resto, aunque no necesariamente por su impacto visual.

Lejos quedaron aquellas propuestas más audaces de los años 80 y 90, reemplazadas ahora por una estética mucho más plana y previsible. El resultado es correcto, pero con poco para destacar dentro de un contexto donde varias selecciones arriesgan bastante más.

Italia

Italia y la elegancia de siempre | Adidas

Hay selecciones que siempre marcan tendencia, pero Italia suele liderar a ese grupo. Tras su cambio a Adidas, el salto en lo estético es evidente y vuelve a colocarse entre las mejor vestidas.

La camiseta presenta un patrón en forma de chevron con inspiración vegetal que se integra de manera fluida sobre el clásico azul. Los detalles en dorado terminan de elevar el conjunto, aportando un toque distintivo pero sin recargarlo. Si logra meterse en el Mundial, no solo será candidata dentro de la cancha, sino también en el apartado estético.

Jamaica

Una camiseta inspirada en Bob Marley | Footy Headlines

A la espera de asegurar su lugar en el torneo, Jamaica podría llevar a la Copa del Mundo una de las camisetas más especiales desde lo conceptual. Inspirada en Bob Marley, la indumentaria incorpora colores y elementos asociados al ícono del reggae, lo que le da una identidad única dentro del panorama internacional. Más allá del resultado deportivo, el diseño tiene todo para convertirse en una pieza de culto.

Tras quedarse a las puertas de la clasificación directa, el equipo deberá superar el repechaje si quiere que esta camiseta tenga su lugar en el escenario más grande del fútbol.

Irlanda del Norte

Un diseño llamativo para los norirlandeses | Adidas

Irlanda del Norte podría no tener demasiado protagonismo en el torneo, aunque su nueva camiseta sí intenta destacarse. El diseño juega con un efecto degradado y una división marcada entre dos tonos de verde, generando un contraste fuerte que llama la atención desde el primer momento. Sin embargo, esa misma asimetría no termina de cerrar del todo en lo visual.

Polonia

En caso de clasificar, Polonia presentará una camiseta que recuerda bastante a la línea sobria de otros seleccionados, con una base blanca predominante y pocos elementos adicionales.

La comparación con Inglaterra es inevitable, aunque en este caso el diseño se queda un paso atrás en cuanto a detalles y riqueza visual. Todo resulta más plano, sin esos pequeños recursos que elevan una prenda.

Irlanda

🇮🇪🇮🇪Ireland 2026 Home Kit Teased : https://t.co/dDZ8nizGgD — Footy Headlines (@Footy_Headlines) January 17, 2026

La simpleza bien ejecutada define a la casaca que presentaría Irlanda de llegar a clasificar a la Copa del Mundo. El verde oscuro domina toda la prenda, en un diseño minimalista que no necesita demasiados recursos para funcionar. El detalle más interesante aparece en la parte trasera, donde un pequeño trébol aporta un guiño claro a la identidad nacional.

Sin grandes estridencias, una camiseta pensada con criterio en una propuesta sobria pero al mismo tiempo efectiva.

Suecia

Una camiseta sin demasiados matices | Adidas

La nueva equipación no se aleja demasiado de lo visto en los últimos años, manteniendo una línea bastante básica en su propuesta. El clásico amarillo con detalles en azul vuelve a ser protagonista, aunque sin grandes innovaciones en el diseño. Apenas un patrón floral muy sutil logra aportar algo distinto, pero no alcanza para transformar la camiseta en algo realmente destacable.

Se trata de una prenda correcta pero poco inspirada, que difícilmente deje huella dentro de un torneo donde varias selecciones apuestan por ideas mucho más arriesgadas.

Turquía

Turquía sostiene su identidad en esta nueva casaca | Footy Headlines

De lograr acceder a un nuevo Mundial, Turquía lo haría con una camiseta que no se aparta demasiado de su línea habitual. El rojo vuelve a dominar, pero esta vez aparece trabajado en distintos tonos que generan contraste dentro de la misma prenda. El elemento más llamativo sigue siendo la presencia destacada de la bandera, con la media luna y la estrella como protagonistas.

No se reinventa, pero es un diseño cumple con lo esperado y refuerza una identidad clara.

Ucrania

Diseño vibrante sin perder identidad | Adidas

El salto a Adidas le ha sentado bien a Ucrania, que presenta una camiseta mucho más expresiva en comparación con versiones anteriores. El contraste entre el amarillo y el azul está muy bien aprovechado, pero el verdadero diferencial aparece en el patrón que recorre la prenda, inspirado en el escudo nacional. Ese detalle le da carácter y refuerza la identidad sin necesidad de sobrecargar el diseño.

Suecia bien podría haber tomado nota de esta creatividad.

Gales

Gales apostó por una tira horizontal | Adidas

La nueva equipación galesa destaca por sus rayas horizontales en verde, rojo y blanco que cruzan el pecho, resultando en un diseño sofisticado y tradicional. El escudo nacional y el logo de Adidas ocupan el centro de la camiseta, aportando un equilibrio y reforzando la identidad del equipo.

Uno de los mejores trabajos logrados para la Copa. Solo le falta poder disputarla...