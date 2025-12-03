Las camisetas de las selecciones que estarán en el Mundial 2026: kits confirmados y filtrados

El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México será la edición más grande en la ilustre historia de la competición.

La ampliación del torneo a 48 equipos significa más competidores, más partidos y, algo importante para los aficionados a las camisetas, más jerseys para ver.

Nike y Adidas continúan dominando el ámbito de las camisetas, con lanzamientos que ya llegan en gran cantidad antes del torneo, pero hay muchos otros fabricantes vistiendo a las selecciones en la lucha por la dominación mundial.

Aquí están las camisetas más recientes lanzadas para el Mundial 2026.

Países clasificados

Argelia

Adidas lanzó nuevas camisetas de local para sus participantes del Mundial el 5 de noviembre de 2025, y Argelia está entre las naciones atendidas por el gigante fabricante para su travesía hacia Norteamérica.

La más reciente camiseta de local de Argelia es sencilla pero efectiva, con una clásica base blanca acompañada de ribetes verdes y naranjas alrededor del cuello y los puños de las mangas. Una franja vertical beige se desvanece a mitad de la camiseta, proporcionando un sutil fondo para el escudo centralizado y el logo de Adidas.

Argentina

Argentina nunca se aleja demasiado de su zona de confort cuando se trata del diseño de sus camisetas de local, con las icónicas franjas celestes y blancas como protagonistas. Por supuesto, también lucirán el parche de campeones del mundo y el logo dorado de adidas tras su triunfo en Catar en 2022.

Sin embargo, la camiseta de local de Argentina tiene más de lo que parece a simple vista: cada franja celeste contiene tres tonos distintos de azul, que van desde un tono claro en el centro hasta uno más oscuro en los bordes.

Austria

Austria a menudo ha ofrecido camisetas destacadas en tiempos recientes, y su camiseta de local para el Mundial 2026 presenta un diseño limpio y elegante que llama la atención de inmediato.

La base roja característica de Austria resalta en combinación con las mangas y el cuello en negro intenso, mientras que el aro blanco en los puños añade otro detalle acertado. Tendrán una gran apariencia en su primera Copa del Mundo desde 1998.

Bélgica

Este no es el primer diseño con llamas utilizado por los Diablos Rojos en los últimos años, ya que su camiseta del Mundial 2022 transmitía sensaciones similares. Aun así, esta es una camiseta espectacular.

Después de optar por una camiseta granate en la Euro 2024, el regreso a su rojo más tradicional junto con los habituales detalles en negro y amarillo será muy bien recibido por los aficionados.

Colombia

Colombia no será difícil de distinguir en el Mundial. Su característica camiseta amarilla parece haber sido aclarada uno o dos tonos, con el azul y el rojo apareciendo sutilmente en las franjas de los hombros, el cuello, las mangas y el logo de adidas.

La base de la camiseta está decorada con un patrón de alas de mariposa mientras Colombia buscará llegar a fases definitorias del torneo.

Alemania

La más reciente camiseta de local de Alemania combina sus dos últimas camisetas campeonas del mundo. El chevrón central de su camiseta de 2014 se fusiona con el mítico patrón en zigzag de su camiseta de 1990, ambos en los colores de la bandera nacional.

Alemania produjo dos camisetas exquisitas para la Euro 2024, y su asociación de más de 40 años con Adidas ha entregado otro clásico de cara al Mundial.

Japón

¿Ha lanzado Japón alguna vez una camiseta de fútbol que no sea hermosa? La respuesta es un rotundo no.

El tradicional azul profundo de la nueva camiseta de local de Japón cobra vida gracias a una suave ola de finas líneas blancas que recorren el pecho y el escudo centralizado. La bandera nacional aparece en la parte trasera del cuello, como es de esperar.

México

México ha dado un viaje por la nostalgia con su nuevo lanzamiento, rindiendo homenaje a su camiseta más famosa de todos los tiempos: la camiseta de local de 1998 usada en el Mundial de Francia.

El enérgico estampado de inspiración azteca presenta una variedad de patrones geométricos en verde oscuro sobre una base más clara, con llamativos ribetes rojos que ayudan a equilibrar la camiseta alrededor de las mangas y el cuello.

Pocas camisetas serán más populares en el torneo.

Portugal

La camiseta de local de Portugal para el Mundial no se aleja demasiado de lo esperado, con Puma combinando el tradicional rojo intenso con algún que otro toque verde.

Sin embargo, el patrón ondulado que recorre la camiseta se inspira en la conexión de Portugal con el océano, con Cristiano Ronaldo y compañía buscando aprovechar el poder del mar durante el torneo.

Qatar

Los anteriores anfitriones de la Copa del Mundo se han inspirado en su bandera nacional para su camiseta de local de 2026. El burdeos oscuro se combina con detalles en blanco, y un patrón en zigzag recorre el centro de la camiseta.

Arabia Saudita

La nueva camiseta de local de Arabia Saudita parece más una camiseta de calentamiento que un icónico uniforme de Mundial, pero sin duda es una versión única.

Patrones geométricos en verde oscuro y píxeles morados recorren el tradicional verde, mientras que el logo de Adidas, las tres franjas y el escudo saudí destacan en blanco. Algo que los aficionados del Newcastle United pueden esperar ver en su camiseta de visitante la próxima temporada.

Escocia

La cruz de San Andrés de Escocia se utiliza de manera magistral en su nueva camiseta de local, apareciendo como un patrón sutil sobre una base azul profundo para crear un aspecto atemporal. Esto es simplicidad bien ejecutada.

El Tartan Army no ha viajado a un Mundial desde 1998, pero lucirá este elegante uniforme en Norteamérica tras haber encabezado dramáticamente su grupo de clasificación

España

Los campeones de Europa, España, aseguraron cómodamente su lugar en la Copa del Mundo, pero nos ha dejado un poco decepcionados su uniforme local para el torneo.

El diseño de rayas finas se ve elegante, pero las mangas azul marino aisladas opacan lo que de otro modo sería un diseño sofisticado. Aun así, muy bien podría ser la camiseta ganadora de la Copa del Mundo 2026.

Suiza

No hay nada particularmente emocionante en la camiseta local de Suiza para la Copa del Mundo 2026, ya que se parece alarmantemente a todos los demás uniformes que Puma ha producido para ellos en la era moderna.

Hay algunos patrones topográficos que recorren la camiseta y le dan un poco de interés, pero sigue siendo un uniforme poco impresionante.

Equipos en los Play-offs que aún podrían clasificar

República Checa

República Checa también está mirando al pasado con su camiseta local para la Copa del Mundo 2026, tomando inspiración de su legendario uniforme de la Eurocopa 1996, en el que llegaron a la final del torneo.

Aunque no es una copia exacta de la camiseta de 1996, los acentos azules alrededor del cuello y las mangas son un guiño al original. También cuenta con un cuello reinventado con botones.

Italia

Hay pocas naciones más fashionistas que Italia, cuyo cambio a adidas ha dado resultados impresionantes tras algunos años mediocres con Puma. Riccardo Calafiori podría hacer que cualquier camiseta se vea estilosa, pero el nuevo uniforme local de los Azzurri se ve impresionante incluso sin la mandíbula esculpida del defensor del Arsenal en el encuadre.

Un patrón en forma de cheurón, aparentemente inspirado en hojas, combina perfectamente con los detalles en dorado, mientras Italia aspira al premio al mejor vestuario de América del Norte—siempre y cuando logren clasificar a través de los play-offs, claro.

Irlanda del Norte

Irlanda del Norte no tiene garantizado un lugar en la Copa del Mundo, lo que significa que podríamos no ver mucho de su recientemente presentada camiseta local.

El diseño a mitad y mitad utiliza tonos de verde contrastantes para asegurarse de que la camiseta destaque, aunque la asimetría no necesariamente ayuda a su diseño.

Suecia

La última camiseta local de Suecia es notablemente similar a su uniforme de 2024, ya que ambas carecen de un diseño reconocible o detalles únicos.

Es, más o menos, solo una camiseta amarilla y azul, aunque un patrón floral muy sutil eleva ligeramente la nueva propuesta.

Es sosa y poco inspiradora, al igual que su campaña de clasificación.

Ucrania

El amarillo y azul de Ucrania destaca mucho más que el de Suecia tras su reciente cambio de Joma a adidas. Un motivo repetido embellece la camiseta, con el patrón inspirado en el escudo de armas de Ucrania.

Así es como se hace, Suecia.

Gales

Gales rara vez ha producido una camiseta más llamativa en los últimos años, con franjas horizontales verdes, rojas y blancas en el pecho que desprenden clase. Un logo de adidas centralizado y el escudo nacional solo añaden un toque de elegancia.

Es una auténtica joya, con Gales ansioso por lucirla en la Copa del Mundo.

