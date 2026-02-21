Tan solo un mes después de su desembarco en la Ligue 1, Endrick ya se convirtió en uno de los nombres propios del campeonato francés. El delantero brasileño fue elegido Jugador del Mes de enero tras un inicio que modificó el panorama ofensivo del Olympique de Lyon y captó la atención de Europa.

Cedido por el Real Madrid en el mercado de invierno, el atacante necesitó pocas jornadas para dejar su marca. En seis partidos oficiales con el conjunto francés acumula cinco goles y una asistencia, cifras que explican el reconocimiento individual recibido en su primer mes de competencia. Su irrupción coincidió con una mejora en los resultados del equipo dirigido por Paulo Fonseca, que encontró en el brasileño una referencia clara en el área rival.

Endrick’s numbers since joining Lyon 🤯 pic.twitter.com/Yn6GkDFHUm — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 16, 2026

El momento más destacado de este arranque se produjo el 25 de enero en el estadio del Metz, donde Endrick firmó el primer hat-trick de su carrera profesional. Con esa actuación se convirtió en el brasileño más joven en anotar tres goles en un mismo partido en el fútbol europeo. Antes, ya había mostrado su capacidad para asociarse y generar juego al aportar una asistencia en sus primeras presentaciones.

El impacto fue más allá del marcador. El reconocimiento otorgado por el sindicato de futbolistas profesionales de Francia confirmó su influencia en la competición y reforzó su proyección dentro de la Ligue 1. La propia organización celebró su rendimiento tras sus primeros minutos en la categoría y destacó la rapidez con la que se adaptó al ritmo del torneo.

En Lyon consideran que su llegada supuso un punto de inflexión en la temporada. El delantero aportó eficacia en el tramo decisivo del invierno europeo y consolidó su presencia como titular en el esquema ofensivo. Mientras tanto, desde Madrid siguen de cerca su evolución, atentos al crecimiento de un futbolista que, en apenas semanas, mostró su mejor versión.