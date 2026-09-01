Las cifras del acuerdo entre el FC Barcelona y el Arsenal por el fichaje de Gabriel Jesús

El FC Barcelona y el Arsenal cerraron el traspaso de Gabriel Jesús, en una operación que permitirá al conjunto catalán incorporar al delantero por una cifra relativamente baja. Según confirmó Fabrizio Romano, el acuerdo contempla un pago total de 14 millones de euros.

De ese monto, 10 millones serán fijos, mientras que los 4 millones restantes corresponden a variables. Además, el club inglés mantendrá el 20% de una futura plusvalía en caso de que el azulgrana decida vender al brasileño más adelante.

🚨 BREAKING: Gabriel Jesus will wear the number 9 shirt.



— @JijantesFC pic.twitter.com/LPsBizTM72 — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 1, 2026

La situación contractual del jugador fue determinante para alcanzar este precio. Gabriel Jesús tenía contrato con el Arsenal hasta 2027, pero su pérdida de protagonismo llevó a los Gunners a aceptar su salida en lugar de esperar a una eventual transferencia posterior.

Un contrato de tres temporadas

A diferencia de lo que se había informado inicialmente, el delantero firmará directamente por tres años con el Barcelona, por lo que no se trata de un vínculo de dos temporadas con una tercera opcional.

El acuerdo le permitirá al delantero permanecer en el conjunto catalán hasta 2029, en una etapa en la que buscará recuperar el protagonismo que perdió durante sus últimos meses en Arsenal.

Un refuerzo para la rotación de Flick

En esa línea, Jesús no necesariamente llegará con la obligación de convertirse en titular indiscutido. El acuerdo representa una apuesta económica de riesgo moderado para la directiva culé; su principal valor está en la versatilidad y experiencia que puede ofrecer al frente de ataque.

Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season Friendly | James Gill - Danehouse/GettyImages

Puede desempeñarse como centrodelantero, pero también moverse por otras zonas del frente ofensivo. Esa característica le permitirá a Hansi Flick contar con una alternativa más para gestionar un calendario cargado y repartir minutos entre sus delanteros.

El desafío será su estado físico

La principal incógnita estará en su continuidad; las lesiones condicionaron distintas etapas de su paso por el Arsenal y limitaron su regularidad en las últimas temporadas.

Por eso, más allá del precio, el Barcelona apostará a recuperar la versión de un delantero que ya demostró su capacidad goleadora en Inglaterra y el brasileño tendrá ahora una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el fútbol español.

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