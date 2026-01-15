Las cifras finales de la inminente salida de Bogusz de Cruz Azul

La etapa de Mateusz Bogusz en Cruz Azul se encuentra muy cerca de llegar a su fin. En las últimas horas, las negociaciones tomaron un giro decisivo gracias a una propuesta económica que satisface las pretensiones de la directiva cementera.

La última oferta presentada alcanza los niveles que Cruz Azul había marcado como objetivo desde el inicio de las conversaciones. Se trata de nueve millones de dólares netos, más hasta tres millones adicionales en variables sujetas a objetivos deportivos, una cifra que coloca la operación en un punto prácticamente inminente.

‼️ Las Cifras del pase de Mateusz Bogusz 🇵🇱 serían las siguientes :



Compra del @HoustonDynamo por U$S 9.000.000 + U$S 3.000.000 en bonos por objetivos.



Están apunto de acordar las dos directivas.



🤝 @AdrianoSavalli pic.twitter.com/51U2CaQPZB — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) January 15, 2026

El club interesado en el mediocampista polaco es Houston Dynamo, institución que desde semanas atrás mostró un interés firme y sostenido. Las directivas mantienen diálogo constante y ya trabajan en los detalles finales para cerrar el traspaso durante este mismo mercado.

Desde el entorno del jugador existe urgencia por concretar la salida. Bogusz considera que su ciclo en La Noria está agotado y ve en la MLS una oportunidad inmediata para relanzar su carrera, asumir un rol protagónico y recuperar continuidad competitiva en un proyecto que apuesta por su perfil.

Del lado de Cruz Azul, la operación también es prioritaria. La directiva entiende que vender ahora al futbolista es la mejor decisión financiera y deportiva, evitando una depreciación futura y liberando margen de maniobra en la planeación del plantel para el resto del semestre.

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Uno de los puntos clave de esta transferencia es la liberación de una plaza de extranjero. La salida de Bogusz permitiría a Cruz Azul avanzar sin obstáculos administrativos en la incorporación de Miguel Borja, delantero que encabeza la lista de refuerzos ofensivos solicitados por el cuerpo técnico.

En La Noria consideran que el sacrificio deportivo que implica la salida del polaco será compensado con una estructura más equilibrada. El ingreso económico fortalecerá las arcas del club y abrirá la puerta a un fichaje que consideran estratégico para atacar una de las zonas más necesitadas del plantel.

Si no surge un imprevisto de último momento, Mateusz Bogusz dejará Cruz Azul en los próximos días. El acuerdo está prácticamente cerrado, el jugador presiona para marcharse y la directiva ya visualiza el siguiente movimiento. Todo apunta a un desenlace inmediato en una de las operaciones del mercado.

