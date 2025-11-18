Las cinco opciones que estudia el FC Barcelona para reforzar los laterales

El Barcelona sigue analizando el mercado de fichajes de cara a lo que viene. Mientras en la hoja de ruta está encontrar el reemplazo de Robert Lewandowski, también se buscan otras posiciones.

Entre ellas, la defensa es lo que desvela a Hansi Flick, Deco y compañía. Es que mientras los defensores centrales están cubiertos con Araujo, Cubarsi y más chicos de La Masía, los laterales es donde entienden están algo desequilibrados.

En la derecha, Jules Koundé ya no es más un central natural sino que se ha perfeccionado como lateral, al igual que Eric García, que alterna entre el centro y la derecha de la defensa. Pero más allá de tenerlo más controlado, no hay un jugador de posición natural allí.

En la izquierda, la situación es aún más compleja: solo está Alejandro Balde, titularísimo para Flick y con gran confianza de la directiva, pero que lo notan estancado y sin dar el salto definitivo para marcar diferencia.

A ello se suma que los dos jugadores que tiene por detrás son Gerard Martín (23) y Jofre Torrents (18), quienes todavía no han dado el salto cualitativo necesario para poder ser alternativas reales como titulares.

Por este escenario, contemplamos diferentes opciones que tiene el club cué para reforzar esa zona del campo de juego.

Opciones para el lateral izquierdo del Barcelona

1. Alejandro Grimaldo (Bayern Leverkusen)

Bayer 04 Leverkusen v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El plan A. Incluso la idea de Deco era intentar la contratación del futbolista de 30 años, pero finalmente no hubo capacidad económica para intentarlo, algo que viene perjudicando y complicando al Barcelona en su planificación de las últimas temporadas. Además, por rendimiento y porque su situación en el Bayer Leverkusen, a año y medio de acabar contrato, le hacen ser un jugador más que atractivo, contando con una cláusula que indica que abonando entre 15 y 20 millones de euros, puede pasar a LaLiga, y el Barcelona lo sabe.

2. Nuno Mendes (PSG)

Paris Saint-Germain v FC Bayern Munich - UEFA Champions League 2025/2026 | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Más de 140 partidos con el PSG, 12 goles y 20 asistencias. Números de crack absoluto. Estuvo cerca de no renovar este año, cuando solo le quedaba vínculo con el club hasta junio de 2026, pero finalmente lo hizo y firmó en la capital de Francia hasta 2029. Esa situación contractual y la situación financiera del Barcelona dificultan cualquier negociación.

3. Josko Gvardiol (Manchester City)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Pasó de pensar en dejar el fútbol hace no mucho tiempo. El defensa del Manchester City afirmó en una entrevista que, en su pasado, estuvo cerca de dejar el fútbol y cambiar de deporte por "no ser feliz". El último mundial con Croacia le cambió la vida y pasó a ser dirigido por Pep Guardiola en el City. Llegó como central, pero cumplió con creces en el lateral izquierdo que el DT catalán supo perfeccionar. La dependencia del croata en más de una ocasión hace suponer que es una presa dificil para el Barcelona. Además, le quedan 3 años de contrato con los Citizens.

4. João Cancelo (Al-Hilal Saudi F. C)

Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gualter Fatia/GettyImages

Siempre en la elite en el City, se deja querer por el Barcelona porque le significaría regresar a los primeros planos luego de su estadía en el Al Hilal de Arabia Saudí. Además, sabe jugar perfectamente con ambos perfiles, pudiendo cumplir como lateral derecho o izquierdo según precise el equipo. A sus 30 años, le daría además experiencia a una defensa a veces muy juvenil como la del Barcelona. Le quedan 2 años de contrato en Arabia.

5. Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Crystal Palace v Brighton & Hove Albion - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

El lateral derecho del Crystal Palace y de la selección de Colombia manifestó que "para mí sería todo un sueño jugar en un club como el Barcelona, PSG, Real Madrid o Manchester United y trabajo para eso día a día". Ya en 2020, cuando llegó a Europa, concretamente al Genk belga, confesó su pasión por el Barça por sus referentes futbolísticos y su estilo de juego. Tiene contrato hasta 2028 y está valuado en 30 millones de dólares.

