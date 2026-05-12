Las cinco razones que explican la mala temporada del Real Madrid

Hace apenas dos años, el panorama parecía ideal para el Real Madrid. La conquista de la UEFA Champions League y la llegada de Kylian Mbappé al merengue alimentaban la ilusión de una nueva era dominante en Europa. Sin embargo, el presente muestra una realidad completamente distinta.

Un proyecto que perdió el rumbo

Puertas adentro reconocen que el club dejó de corregir problemas que venían arrastrándose desde hace tiempo. Las regularidad deportiva ocultó durante años varias complicaciones estructurales, un funcionamiento futbolístico errático, decisiones equivocadas en la planificación y un equipo que fue perdiendo la intensidad competitiva y la identidad dentro de la cancha.

Mbappé y Vinicius nunca encontraron conexión

Uno de los grandes golpes de la temporada fue el bajo rendimiento de la dupla formada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior; lo que prometía convertirse en una sociedad histórica terminó dejando más dudas que certezas en el planteo táctico del merengue.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Diego Souto/GettyImages

Ambos futbolistas tuvieron buenos números individuales, pero el equipo nunca encontró equilibrio y la sensación dentro del club es que el modelo basado únicamente en jugadores estrellas ya no alcanza para competir al máximo nivel europeo. El Madrid quedó atrapado en nombres propios y egos difíciles de sobrellevar.

Los cambios de entrenador no solucionaron nada

En esa misma línea, la dirigencia volvió a apostar por una fórmula conocida y cambiar de entrenador para intentar modificar la dinámica del plantel. Pero ni Carlo Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa lograron darle una identidad al equipo.

La realidad es que el vestuario ganó demasiado poder en los últimos años y los técnicos terminaron perdiendo autoridad en la conducción del conjunto merengue.

Un plantel mal armado y golpeado por las lesiones

Otro de los puntos que más preocupa es la planificación deportiva. La construcción del plantel dejó varios desequilibrios con un exceso de futbolistas para jugar por izquierda, una falta de variantes por derecha y problemas defensivos que quedaron expuestos durante toda la temporada.

En cuanto a las lesiones, que también fueron determinantes, el Madrid sufrió constantes bajas en defensa y mediocampo, una situación que derivó incluso en cambios dentro de los servicios médicos del club.

Un vestuario dividido y sin liderazgo

La tensión interna terminó de explotar tras el fuerte cruce entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, reflejo de un vestuario desgastado y sin referentes fuertes. Pero no fue el único conflicto que sacudió al plantel durante las últimas semanas.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Some heavyweight players in the Real Madrid locker room want Fede Valverde to be sold.



— @Ramon_AlvarezMM pic.twitter.com/S2smsutZ7R — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 11, 2026

También trascendió una discusión entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras durante un entrenamiento, situación que el propio defensor alemán intentó aminorar públicamente a través de las redes sociales. A eso se suman los casos de Dani Ceballos y Dani Carvajal, dos referentes del club que perdieron protagonismo y mantienen diferencias con las decisiones del cuerpo técnico.

Sin embargo, el foco principal de las críticas terminó apuntando a Mbappé. El delantero francés quedó en el centro de la escena por varias actitudes que no cayeron bien dentro ni fuera del vestuario; desde sus apariciones públicas mientras se recuperaba de una lesión hasta algunos gestos durante los malos momentos del equipo que generaron malestar entre hinchas y compañeros.

Dentro del madridismo ya hay sectores que cuestionan su influencia en el grupo y consideran que el equipo perdió equilibrio desde su llegada.

Por eso, en Valdebebas ya no se habla solamente de refuerzos, la sensación es que la institución necesita reconstruir una identidad que, hoy, parece completamente perdida y desvalorizada. El Real Madrid no solo perdió funcionamiento futbolístico, sino también liderazgo, autoridad y armonía en un vestuario que parece haber quedado completamente fracturado.

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