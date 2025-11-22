Las cinco recuperaciones del Real Madrid para el partido vs Elche

El Real Madrid vuelve a sonreír. Tras varias semanas marcadas por las dudas físicas y la acumulación de bajas, el cuerpo técnico ha dado luz verde al regreso de cinco jugadores importantes de cara al encuentro frente al Elche. Una noticia que supone un alivio mayúsculo para Xabi Alonso, que por fin podrá disponer de una plantilla más equilibrada en un tramo decisivo del calendario.

La mejor noticia llega desde el centro del campo. Fede Valverde, que se retiró con molestias en el partido frente al Rayo Vallecano, ha completado los entrenamientos sin dolor y estará disponible. El uruguayo, pieza capital por energía, recorrido y equilibrio, vuelve justo a tiempo para seguir sosteniendo al equipo en un periodo de apariciones consecutivas.

En la delantera, Kylian Mbappé también ha recibido el visto bueno. El francés arrastraba problemas en el tobillo que le impidieron entrenar con normalidad en los últimos días, pero la evolución ha sido positiva y Xabi podrá contar con él. Su presencia, incluso a medio gas, cambia por completo el plan ofensivo del Madrid.

Otro regreso significativo es el de Eduardo Camavinga. El centrocampista no pudo participar en los recientes compromisos con Francia debido a molestias, pero ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros. Su vuelta aporta frescura, despliegue y una polivalencia que el técnico italiano aprecia especialmente en partidos exigentes.

En defensa, Dean Huijsen también está de vuelta tras perderse el duelo de Turquía. El joven español, cada vez más asentado en la dinámica del primer equipo, amplía las opciones en la zaga. Más importante si cabe tras la lesión de Militao.

Y, quizá, la recuperación más relevante: Thibaut Courtois. El belga ha superado su lesión en el aductor, sufrida hace diez días, y volverá a proteger la portería. Su presencia siempre ofrece un plus de seguridad.

Con estos cinco retornos, el Real Madrid llega a Elche reforzado, con profundidad y, sobre todo, con la sensación de que el equipo empieza a recuperar a sus pilares.