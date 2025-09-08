Las condiciones contractuales de la salida de André Onana del Manchester United

André Onana finalmente fue convencido de abandonar el Manchester United, al menos durante esta temporada 2025-2026.

Efectivamente, Fabrizio Romano confirmó que el portero camerunés ha aceptado una cesión al Trabzonspor turco, equipo que pelea por el liderato en la Superliga de dicho país, y donde el citado guardameta tendrá buenas opciones de ser titular, luego de perder el anhelado rol en el conjunto inglés.

Eso sí, el préstamo no contempla opción de compra al finalizar el ejercicio, al margen de que el ManU dejó abierta la posibilidad de una negociación futura siempre que el Trabzonspor lo desee. Por su parte, Onana tiene contrato hasta 2028, aunado a una cláusula de ampliación hasta 2029, y un salario anual de alrededor de 7.2 millones de euros, según Transfermarkt.

El canterano del FC Barcelona aterrizó en el Manchester United en el verano de 2023 procedente del Inter de Milán, a cambio de 50 millones de euros, luego de ayudar a los citados nerazzurri a alcanzar la final de la Champions League, semanas antes.

André Onana no jugará con el Manchester United en lo que queda de campaña | IMAGO / Pro Shots

Semejante inversión también se debió a su notable rendimiento en la Serie A, igual que a su bagaje en el Ajax, donde se convirtió en uno de los cancerberos más solidos del viejo continente, propiciando que Inter pagara 12 millones de euros a los neerlandeses en 2022.

No obstante, el africano de 29 años bajó mucho su nivel desde su arribo a Old Trafford, al punto de recibir 150 goles en 102 desafíos oficiales en las recientes dos temporadas, aunado a cometer unos cuantos errores garrafales, lo que trajo consigo perder la confianza del entrenador Rúben Amorim, quien ha empezado el curso con el turco Altay Bayindir cuidado los tres palos, mientras que la dirección deportiva mancuniana fichaba a la promesa belga Senne Lammens este verano, pagando 21 kilos al Royal Amberes.

Con su cesión al Trabzonspor, Onana podrá reencontrarse con la continuidad que necesita e intentar revitalizar su carrera en pro de estabilizarse en una escuadra con músculo económico y un proyecto (el del cuadro turco) que espera exhibirse próximamente en competiciones europea, sin descartar la opción de regresar a Old Trafford para recibir una nueva oportunidad con el Manchester United, o incluso recalar en un club de peso y tradición continental el siguiente verano.

