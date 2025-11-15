Desde hace unos meses comenzó a sonar la posibilidad de que en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, la Selección de México reciba a su similar de Portugal para la disputa de un duelo amistoso, mismo en el que se podría ver a Cristiano Ronaldo en acción.

La escuadra lusitana aún no asegura su pase a la próxima justa mundialista a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, pero al parecer el delantero del Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí y su equipo, han comenzado a poner ciertas condiciones para poderse instalar en territorio mexicano como base para encarar dicho torneo.

El equipo dirigido por Roberto Martínez podría sentar base en Torreón, Coahuila, como una potencial sede de concentración, esto en el complejo deportivo Territorio Santos Modelo (TSM) perteneciente a Santos Laguna, equipo de la Liga MX, según ha revelado Alejandro 'Aleco' Irarragorri, presidente de la institución.

Santos Laguna v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El joven directivo afirmó que en días recientes la Federación Portuguesa de Futbol ya ha tenido acercamientos con él, en donde se enfatizó en las exigencias que han tenido, mismas que serían: privacidad, movilidad y aislamiento, situación que se cumple a la perfección en aquel tranquilo estado.

Viene el capitán Cristiano Ronaldo y eso implica poder tener la movilidad para que pueda moverse por el estadio y por el centro de alto rendimiento con un poco de privacidad. Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero sí buscan que sea un lugar aislado para que puedan enfocarse muy bien Alejandro 'Aleco' Irarragorri

Portugal juega este domingo 16 de noviembre el partido correspondiente a la Jornada 6 de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 frente a Armenia. Hoy son líderes del Grupo F con 10 unidades, dos por encima de Hungría que juega contra Irlanda, por lo que tendrán que sacar tres puntos sí o sí si quieren asegurar su lugar en la próxima justa veraniega.