Las confesiones de Bellingham tras volver de su lesión

Jude Bellingham siguió su primera aparición de la temporada 2025-26 con un sincero mensaje en las redes sociales, agradeciendo a los madridistas su continuo apoyo.

El internacional inglés hizo su esperado regreso en la victoria por 2-0 del Real Madrid sobre el Espanyol el sábado por la tarde, entrando en el minuto 89 ante la ovación del mar de camisetas blancas del Santiago Bernabéu.

A pesar de jugar solo un minuto más el tiempo de descuento, Bellingham se mostró muy acertado en su breve aparición. El centrocampista realizó 10 toques y completó seis pases, incluido un pase en profundidad milimétrico que estuvo a punto de crear una oportunidad de gol para el Real Madrid.

Bellingham tendrá que esperar un poco más para sumar su primer gol de la temporada, pero el jugador de 22 años expresó su alegría por volver finalmente a vestir la camiseta blanca tras la victoria.

«Os he echado mucho de menos a todos», escribió Bellingham en Instagram. «Me siento muy honrado por el cariño que me habéis mostrado hoy en el estadio y por el apoyo de todos durante mi recuperación, significa mucho para mí.

Ahora, a por más. ¡Hala Madrid!», concluyó.

Bellingham había estado en fuera de juego desde el final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de este verano. El exjugador del Borussia Dortmund finalmente pasó por el quirófano para reparar una luxación de hombro con la que había estado jugando desde su temporada de debut en el Real Madrid.

En un principio, se esperaba que la operación de hombro mantuviera a Bellingham fuera de juego hasta octubre como muy pronto, pero el inglés se recuperó antes de lo previsto y entró en la convocatoria de Xabi Alonso para el primer partido de la Liga de Campeones del Real Madrid.

El entrenador no se arriesgó a sacar a Bellingham ni a Eduardo Camavinga contra el Marsella después de que su equipo se quedara con 10 hombres, pero cuatro días después dio a ambos jugadores su debut en la temporada.

El regreso de Bellingham y Camavinga supone un gran impulso para el Real Madrid de cara al esperado derbi madrileño del próximo fin de semana.