El Manchester United necesita reforzarse en el mercado de fichajes este verano para que la plantilla esté preparada para su regreso a la Champions League la próxima temporada.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

Los Red Devils habrán disputado tan solo 40 partidos al finalizar la temporada 2025/26, la menor cantidad en una sola temporada en 111 años. Esto ha tenido una ventaja evidente, sobre todo desde finales de enero, ya que el equipo de Michael Carrick pudo centrarse exclusivamente en la Premier League.

Pero la Champions League es el objetivo del United, lo que implicará un mínimo de ocho partidos adicionales entre semana. Los aficionados también esperan que el club no quede eliminado de las dos copas nacionales tan rápidamente como esta temporada.

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN UTD | ANDY BUCHANAN/GettyImages

Los últimos meses han demostrado que el Manchester United tiene potencial para ser un buen equipo, pero la falta de profundidad en la plantilla, que hasta ahora había sido manejable, amenaza con dejarlos con carencias pronto.

“Sí, por supuesto que necesitamos más jugadores, es una liga muy dura y el calendario del próximo año será complicado. Queremos tener jugadores que puedan entrar cuando se les necesite”, declaró el portero neerlandés Senne Lammens a la prensa el fin de semana.

“Personalmente, creo que ya tenemos mucha calidad en la plantilla este año. Pero, claro, la próxima temporada será muy exigente. Un par de jugadores lesionados, un par de jugadores que normalmente siempre juegan. Así que los que entran y nos ayudan son muy importantes. Queremos formar una plantilla buena y fuerte para la próxima temporada. Pero creo que esta temporada también lo hemos conseguido”, añadió, haciendo hincapié en la importancia de contar con profundidad tras el partido del sábado contra el Sunderland sin Casemiro ni Benjamin Šeško.

Las cuatro posiciones que debe reforzar el United

Volante central

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La inminente salida de Casemiro no es el único motivo por el que el United necesita reforzar el mediocampo: Manuel Ugarte ha sido la única opción experimentada para cubrir la posición de mediocampista central tras el veterano brasileño, y su futuro también está en entredicho. Los Red Devils podrían verse en la necesidad de fichar a tres nuevos centrocampistas para acompañar a Kobbie Mainoo: dos titulares y dos suplentes.

El United está vinculado con una gran variedad de jugadores. El reemplazo de Casemiro es fundamental, con opciones que van desde Elliot Anderson, cuyo fichaje asciende a una cifra millonaria, hasta el sorprendentemente asequible Éderson. Pero reforzar la plantilla es igualmente importante debido a la cantidad de partidos que se disputarán en la temporada 2026/27.

Extremo izquierdo

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Michael Carrick ya había insinuado que reforzar la banda izquierda era una posición clave. El equipo cuenta con una buena plantilla en el flanco derecho, con Bryan Mbeumo y Amad Diallo como principales opciones, pero el otro lado del campo ha resultado más difícil de cubrir.

Matheus Cunha, un jugador cuya reputación se basa en jugar en el centro del campo, ha sido la opción preferida en los últimos meses debido a la falta de una alternativa natural. Mason Mount ha desempeñado un papel similar. El lateral izquierdo Patrick Dorgu ha impresionado en las pocas ocasiones en las que ha jugado en posiciones más adelantadas, pero aún necesitaría apoyo, incluso si ese cambio de posición se consolida a largo plazo.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que Marcus Rashford regrese de su cesión y se reincorpore al equipo.

Lateral izquierdo

Sunderland v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

Si Dorgu se reinventa definitivamente como extremo —recordemos la transformación de Gareth Bale en el Tottenham Hotspur alrededor de 2010—, también se hará necesario un nuevo lateral izquierdo.

Luke Shaw ha sorprendido a muchos al mantenerse sano durante toda la temporada, demostrando su gran potencial cuando está disponible de forma constante. Anteriormente, no fue titular durante más de un año, ya que la temporada 2024 se extendió hasta 2025. Pero el United necesita un reemplazo y Tyrell Malacia, quien también ha sufrido mucho con las lesiones, se convertirá en agente libre cuando expire su contrato el próximo mes.

Diogo Dalot y Noussair Mazraoui pueden jugar por la izquierda, pero ninguno de los dos es un lateral natural en esa posición.

Portero

Sunderland v Manchester United - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

El Manchester United parece haber dado en el clavo con Lammens. El imponente belga solo había jugado una temporada completa en la máxima categoría antes de fichar por Old Trafford el pasado septiembre. Pero debutó al mes siguiente y desde entonces no ha mirado atrás, combinando serenidad con un estilo discreto con resultados brillantes, lo que ha puesto de manifiesto la importancia de la regularidad bajo los palos.

Sin embargo, Lammens necesita un suplente. Como era de esperar, Altay Bayındır ha sido mencionado como posible traspaso para hacerse con la titularidad. André Onana también sigue bajo contrato, aunque es difícil imaginar que el camerunés acepte un rol de suplente o que le quite el puesto a Lammens.

Incluso si el United mantiene a Tom Heaton, de 40 años, como tercer portero, aún se necesitaría un nuevo segundo portero. No es una posición fácil de cubrir, ya que quien sea fichado llegará con la certeza de que apenas jugará, pero debe tener la calidad suficiente para entrar en acción cuando sea necesario.

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