Las declaraciones de Arbeloa sobre la lesión de Mbappé que complica al Real Madrid

La gran victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Benfica en la vuelta de los octavos de final de la Champions League tuvo un sabor agridulce. Kylian Mbappé, la principal arma ofensiva del equipo, quedó fuera por un problema en la rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas hasta que el dolor desaparezca por completo.

El técnico Álvaro Arbeloa confirmó que no hay un plazo definido para la recuperación de Mbappé. “Hablamos con el equipo médico y decidimos que lo mejor es que se recupere al 100%”, explicó. El francés, que lidera al equipo con 38 goles en la temporada, tuvo que abandonar un entrenamiento previo al partido contra Benfica debido a molestias persistentes en su rodilla, acumulando semanas de visitas al departamento médico.

Arbeloa insistió en que la prioridad es su regreso en condiciones óptimas: “Veremos si son días, esperamos que no mucho, pero tomaremos el tiempo necesario para que vuelva confiado y sin molestias”. Esta precaución busca evitar repetir errores del pasado, donde apurar la vuelta de jugadores clave terminó prolongando lesiones.

El desafío de mantener al equipo competitivo

Sin Mbappé, el Real Madrid deberá apoyarse en Vinicius Jr, quien atraviesa un momento de gran forma. El brasileño ha marcado en los últimos cinco partidos y se ha convertido en el referente ofensivo mientras el francés se recupera. Arbeloa destacó la importancia del No. 7: “Ahora es aún más importante para nosotros, su rendimiento puede marcar la diferencia en cada partido”.

Sin embargo, otros jugadores no cuentan con la misma protección. Federico Valverde continúa jugando con molestias por decisión propia, aportando asistencia en los goles de Aurélien Tchouaméni y Vinicius ante el Benfica. La precaución con él será clave para que el Real Madrid no pierda a otro jugador fundamental en esta etapa decisiva.

El club español enfrenta semanas decisivas en La Liga y la Champions, con posibles cruces contra el Manchester City o el Sporting CP. Rápido retorno de Mbappé sin plena recuperación podría complicar la estrategia del equipo en partidos clave. Por eso, la planificación de Arbeloa apunta a equilibrio entre resultados inmediatos y salud a largo plazo de su estrella.

Vinicius Jr, con su racha goleadora, será la clave para mantener el nivel ofensivo de los blancos, mientras que el regreso de Mbappé se espera con cautela y paciencia. La combinación de prudencia y talento será fundamental para que el Real Madrid avance con fuerza en ambas competiciones.

