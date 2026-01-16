Las declaraciones de Arne Slot tras el regreso de Mohamed Salah al Liverpool

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, se mostró especialmente satisfecho con la vuelta de Mohamed Salah a la dinámica del primer equipo, destacando la enorme importancia que el atacante egipcio tiene tanto para el club como a nivel personal dentro de su proyecto deportivo.

En la previa de un encuentro clave, Slot no dudó en subrayar el impacto que supone recuperar a uno de los referentes ofensivos del conjunto ‘red’. Para el técnico neerlandés, la presencia de Salah va más allá de una cuestión numérica dentro de la plantilla.

“Me alegro del regreso de Mo Salah. Mo ha sido muy importante para este club y para mí”, afirmó Slot, dejando claro el peso específico del delantero en el vestuario y sobre el terreno de juego.

Un refuerzo clave para un momento exigente

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El entrenador también incidió en que la vuelta de Salah es una gran noticia independientemente del número de atacantes disponibles. En un contexto marcado por la exigencia del calendario y la importancia de los próximos compromisos, contar con el egipcio supone una ventaja competitiva clara.

“Incluso si tuviera 15 atacantes, me alegraría ver a Mo de vuelta, pero esa no es nuestra situación”, añadió Slot, evidenciando que el Liverpool necesita a sus mejores futbolistas en plenitud para afrontar los retos inmediatos.

Salah, listo para un partido decisivo

TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGY | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

Slot confirmó que el regreso de Salah se produce en un momento especialmente oportuno, justo antes de un partido de gran relevancia para los intereses del equipo. Aunque no entró en detalles sobre su rol específico, el técnico dejó entrever que su sola presencia eleva el nivel colectivo.

“Me alegra tenerlo de vuelta después de un partido importante mañana”, concluyó.

Con Salah de nuevo disponible, el Liverpool recupera a su principal referencia ofensiva y a uno de los líderes del vestuario, una noticia que refuerza la ambición del proyecto de Arne Slot en una fase clave de la temporada.

