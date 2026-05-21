Las declaraciones de Carlos Rodríguez previas al juego de ida en contra de los Pumas de la UNAM
Previo a la final de la Liga MX, el capitán de Cruz Azul compareció en rueda de prensa. El creador de juego, para muchos, uno de los mejores jugadores de toda la liguilla, dejó en claro que a nivel personal en encuentra en una etapa plena de su vida.
Para Rodríguez, sería la cereza en el pastel logra cerrar el curso con el título de la Liga MX, un logro que no ha conseguido desde su llegada a Cruz Azul.
Estoy en una etapa de mi vida en la que creo que estoy disfrutando todo al máximo. Me siento plenamente feliz y disfruto cada partido. Y estar nuevamente en una final con Cruz Azul, buscando ese título que tanto deseo y que deseamos como equipo, es algo muy grande.Carlos Rodríguez
Destacó la sinergia que existe entre la grada y el plantel. Entiende que ambas partes esperan con ansias el trofeo.
Ellos saben que compartimos la misma ilusión de levantar un nuevo título. Mañana creo que habrá un ambiente espectacular en el Estadio Azul, y ahora toca disfrutar una nueva final.Carlos Rodríguez
Por último, cerró hablando de su ausencia en el primer corte de selección mexicana. Fue un golpe duro, pero no descarta ser parte de la lista final de Javier Aguirre.
Sí, te soy sincero, fue una noticia que obviamente te impacta y al final te duele un poco, porque tienes la ilusión de estar en un Mundial, y más cuando se juega en tu casa. Pero lo vi por el lado positivo. Les dije a mis compañeros que quizá no iba a estar en la lista para el Mundial, pero sí iba a estar peleando un título con ellos, y eso era lo que más feliz me hacía. Mientras no salga la lista final de 26 jugadores, todavía existe la posibilidad y la esperanza. Eso sigue ahí.Carlos Rodríguez
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.