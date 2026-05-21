Las declaraciones de Carlos Rodríguez previas al juego de ida en contra de los Pumas de la UNAM

Previo a la final de la Liga MX, el capitán de Cruz Azul compareció en rueda de prensa. El creador de juego, para muchos, uno de los mejores jugadores de toda la liguilla, dejó en claro que a nivel personal en encuentra en una etapa plena de su vida.

Para Rodríguez, sería la cereza en el pastel logra cerrar el curso con el título de la Liga MX, un logro que no ha conseguido desde su llegada a Cruz Azul.

¡HABLÓ DE SU AUSENCIA EN SELECCIÓN! 😔🇲🇽



Carlos Rodríguez reconoció que le dolió no aparecer en la primera lista de Javier Aguirre rumbo al Mundial. Aun así, el mediocampista de Cruz Azul dejó claro que mantiene la esperanza de meterse a la convocatoria final y aseguró que… pic.twitter.com/Ul1UTyuVcy — MedioTiempo (@mediotiempo) May 21, 2026

Estoy en una etapa de mi vida en la que creo que estoy disfrutando todo al máximo. Me siento plenamente feliz y disfruto cada partido. Y estar nuevamente en una final con Cruz Azul, buscando ese título que tanto deseo y que deseamos como equipo, es algo muy grande. Carlos Rodríguez

Destacó la sinergia que existe entre la grada y el plantel. Entiende que ambas partes esperan con ansias el trofeo.

Ellos saben que compartimos la misma ilusión de levantar un nuevo título. Mañana creo que habrá un ambiente espectacular en el Estadio Azul, y ahora toca disfrutar una nueva final. Carlos Rodríguez

Curz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Por último, cerró hablando de su ausencia en el primer corte de selección mexicana. Fue un golpe duro, pero no descarta ser parte de la lista final de Javier Aguirre.

Sí, te soy sincero, fue una noticia que obviamente te impacta y al final te duele un poco, porque tienes la ilusión de estar en un Mundial, y más cuando se juega en tu casa. Pero lo vi por el lado positivo. Les dije a mis compañeros que quizá no iba a estar en la lista para el Mundial, pero sí iba a estar peleando un título con ellos, y eso era lo que más feliz me hacía. Mientras no salga la lista final de 26 jugadores, todavía existe la posibilidad y la esperanza. Eso sigue ahí. Carlos Rodríguez

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