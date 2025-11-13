Las declaraciones de Casemiro sobre Neymar y el Mundial 2026

Casemiro aseguró que la selección de Brasil todavía “necesita” a Neymar, pese a las dudas sobre si el astro, ya veterano, será convocado para el Mundial 2026.

El mediocampista, quien también espera disputar su tercera Copa del Mundo, afirmó que estaría dispuesto a “exigirse al máximo” y trabajar más duro si eso le permite a Neymar brillar y marcar la diferencia.

Los problemas de Neymar en los últimos años son bien conocidos. Si las lesiones ya limitaron su rendimiento durante seis irregulares temporadas en el Paris Saint-Germain, desde 2023 prácticamente han destruido su carrera.

El máximo goleador histórico de Brasil sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda mientras jugaba con la selección en octubre de 2023, apenas unos partidos después de unirse al Al Hilal por unos 90 millones de euros (79,3 millones de libras / 104,2 millones de dólares).

Su contrato fue cancelado en enero de 2025, tras 18 meses, siete partidos y solo un gol. Desde que regresó al Santos, Neymar ha seguido teniendo dificultades para mantenerse en forma, y el histórico club enfrenta el riesgo de descender esta temporada.

El más reciente de los 128 partidos de Neymar con Brasil fue precisamente aquel en el que se lesionó la rodilla. La Seleção ha seguido adelante sin él, aunque con un rendimiento irregular: solo 10 victorias —siete de ellas en partidos oficiales— en 24 encuentros, lo que no la coloca entre las grandes favoritas para el Mundial.

A sus 33 años, con apenas 30 apariciones en dos temporadas, Casemiro sigue considerándolo “por mucho, el mejor” siempre que esté en buena forma física y mental.

Al-Hilal v Esteghlal - AFC Champions League Elite West Region | Yasser Bakhsh/GettyImages

“Tuve el placer de jugar con grandes futbolistas”, explicó Casemiro a Globo. “Jugué con Cristiano Ronaldo en su mejor momento, cuando todo lo que tocaba era gol. Jugué con Luka Modrić, Toni Kroos, Marcelo, Gareth Bale y Karim] Benzema. Es inevitable poner a Neymar en esa lista. Cada quien vive como quiere, dentro y fuera del campo. Mi estilo es diferente, más reservado. Pero no podemos descartarlo si está bien. Si está en forma física y mentalmente, es por mucho el mejor. Soy un gran admirador suyo como jugador''.

Casemiro, quien conoció a Neymar cuando ambos tenían 12 años, dijo que el exdelantero del Barcelona puede cambiar un partido en cualquier momento y que no duda de su ética de trabajo.

“Este tipo es increíble. En mi día a día conozco bien a su equipo de trabajo, sé cómo se prepara. Todo lo que ha hecho en el fútbol no puede ser casualidad: no basta con el talento, también hace falta trabajo y dedicación.”

Casemiro: “Lo haré por Neymar”

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-TRAINING | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Casemiro explicó que las cualidades y la capacidad de Neymar para cambiar el rumbo de un partido justifican que el resto del equipo haga un esfuerzo extra por él durante ciertos momentos.

“Si tengo que exigirme al máximo en la cancha para que él dé el pase final o marque el gol, lo haré”, dijo. “Argentina lo hizo con Lionel Messi. No es que Neymar se vaya a quedar parado mientras todos corremos. Eso no existe. Pero Argentina lo hacía: Julián Álvarez retrocedía, y Messi jugaba como falso nueve. Defendían en bloque bajo y Messi se quedaba arriba.

Creo que Neymar es irresistible para cualquiera, pero sabemos que debe estar en su mejor nivel. Depende más de él saber qué hacer y qué no hacer, pero creo que lo necesitamos. Con su calidad, lo necesitamos.

El talento de jugadores así es innegable; no se puede desperdiciar. En el fútbol actual, la línea entre ganar y perder es muy delgada. Son estos jugadores los que pueden romper esa línea.”