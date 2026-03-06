Las declaraciones de Cesc Fábregas sobre el futuro de Jacobo Ramón en el Real Madrid

El Real Madrid tiene dos ex futbolistas de sus filas en el Como 1907 que sorprende a todos en la Serie A, aunque Cesc Fabregas, entrenador del club italiano, no tiene planes de desprenderse de ellos a pesar de las cláusulas: se trata de Jacobo Ramón y Nico Paz.

"Los números de Jacobo Ramón no me sorprenden. Era perfecto para nuestro juego. La única duda que teníamos era si competiría en el fútbol italiano, cómo se adaptaría a un juego tan competitivo como el suyo. Ha subido mucho de nivel y no me sorprende con el balón", dijo Fabregas sobre el defensor central.

"Sabía que era ese tipo de jugador, pero hay jugadores que sorprenden un poco en un contexto u otro. Pero es diferente; hay jugadores que están hechos de otra madera ¿Se quedará el año que viene? Sí", agregó.

Como 1907 v US Lecce - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Ramón se fue del Madrid a cambio de 2.5 millones de euros a mediados de 2025 y conserva una cláusula de recompra escalonada que va más allá de la voluntad de Césc. En lo que va de la temporada lleva jugados 28 encuentros, con dos goles anotados. El Como 1907 está quinto en la tabla de la Serie A y tiene una chance histórica de meterse en la final de la Coppa Italia si logran vencer al Inter de Milán en la vuelta de semifinales.

Raphaël Varane sobre Nico Paz: "No depende de él ni de nosotros"

En diálogo con La Gazzetta Dello Sport, el ex defensor francés y actual directivo del Como 1907, explicó la situación del talentoso atacante argentino: "Por ahora disfrutamos a Nico Paz, su continuidad no depende de nosotros ni de él". El Real Madrid tiene una cláusula de recompra valuada en 10 millones de euros para recuperarlo y los rumores habían indicado que su regreso a la Casa Blanca era inminente.

