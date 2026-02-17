Las declaraciones de Ebere durante su presentación con Cruz Azul

Christian Ebere comienza a escribir su historia con Cruz Azul. El atacante nigeriano aterrizó en La Noria como una apuesta poco convencional de mercado, pero con referencias positivas sobre su potencia física y capacidad para jugar por las bandas. Su llegada generó expectativa entre una afición que exige resultados inmediatos.

El propio futbolista entiende el contexto al que arriba. Cruz Azul es un club de alta presión mediática, con una afición que demanda protagonismo constante en la Liga MX. En ese escenario, Ebere reconoce que aún está en proceso de adaptación, no solo futbolística, sino también personal y climática.

🚨🚂 ¡CHRISTIAN EBERE QUIERE SER CAMPEÓN CON CRUZ AZUL! 🇳🇬💙



El delantero nigeriano fue presentado oficialmente con La Máquina y dejó claro su objetivo: levantar el título 🏆



Habló de las fortalezas que aportará al equipo celeste y del reto que representa vestir esta camiseta… pic.twitter.com/5mIvSeZ2Jm — Futbol Total (@futboltotal) February 17, 2026

“Estoy muy contento de estar en el equipo”, expresó en sus primeras declaraciones públicas. El atacante explicó que todavía asimila su nuevo entorno y añadió: “Me tengo que adaptar a la altura, solo he jugado una vez en la altura, en Bolivia, en Copa Libertadores, pero hace mucho tiempo que no. Tengo que mejorar en eso cada día para adaptarme bien”.

El delantero dejó claro que su integración será progresiva. La exigencia física en la capital del país representa un desafío distinto al que vivió anteriormente. Sin embargo, el cuerpo técnico considera que su velocidad y desequilibrio pueden aportar variantes ofensivas a un equipo que busca mayor profundidad en los últimos metros.

Más allá de la adaptación, Ebere no esquiva las expectativas. Sabe que su fichaje no fue el más mediático, pero asume el reto con ambición. “Hablaban muy bien del equipo y estoy muy contento de estar acá. Quiero salir campeón, quiero ayudar al equipo, como grupo, con el director técnico y directores desde el primer día que llegué me recibieron y muy feliz”, afirmó con determinación.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

En lo deportivo, el atacante ya sumó minutos con el conjunto celeste. Aunque todavía no ha sido titular, ha mostrado destellos de su potencia en espacios reducidos y su capacidad para atacar los carriles externos. El cuerpo técnico evalúa su progresión física antes de considerar un rol más protagónico.

Cruz Azul, por su parte, apuesta a que el proceso de adaptación sea breve. El plantel atraviesa un momento competitivo y cualquier aporte en ofensiva puede marcar diferencia. Ebere llega con hambre de consolidarse y con la convicción de que puede ser pieza importante en la búsqueda del título.

La apuesta está hecha. Ahora, el desafío será transformar esa ilusión en rendimiento sostenido dentro del campo.