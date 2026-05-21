Las declaraciones de Efraín Juárez previas a la final de la Liga MX

Efraín Juárez resistió un primer semestre de horror dentro de los Pumas de la UNAM y el técnico encontró su premio. Hoy el mexicano tiene el equipo en la final de la Liga MX. La misma parte con cierto morbo entorno a la elección del cuerpo arbitral, cuestión que el técnico mexicano considera absurda.

Efrain Juárez no vio polémica en su conversación con el árbitro en la semifinal...😮⚽



Y además ve a Pumas como un GIGANTE del futbol mexicano 🔥 pic.twitter.com/23c9pRyAZs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 21, 2026

En cuanto el tema de los árbitros, hace mucho tiempo me fue de mi país y regreso hace un año y parece que está mal felicitar a alguien por hacer su trabajo, para la próxima le tengo que decirle groserías, gritarle, creo que estaríamos más contentos y no habría problema. Efraín Juárez

El técnico añadió que debería ser un orgullo para el país que en la final de la Liga MX se crucen entre sí dos técnicos mexicanos.

Creo que hoy todo México tiene que estar contento e ilusionado. Al principio éramos cuatro técnicos, somos muy poquitos, un pequeño porcentaje de mexicanos. Eso quiere decir que se hacen bien las cosas. Me da mucha ilusión, dos técnicos jóvenes, por su parte Joel que estará haciendo su parte para ganar el campeonato. Efraín Juárez

Sobre la más de una ocasión cuestionada grandeza de Pumas, el mexicano calificó a los suyos como "un gigante".

Pumas UNAM v Pachuca - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para mí es un grande, por el arraigo, por lo que tiene, por la afición. Es un debate difícil definir solo por resultados. Somos un equipo gigante y hoy estamos en la final dignamente. Efraín Juárez

Con respecto de su futuro, concluyó afirmando tener el deseo de medirse como técnico en Europa.

Sin arrogancia, eso dependerá de mi trabajo, la realidad es que con eso al final, tengo la ilusión de seguir en mi club. Con el trabajo hecho hay interés en otros clubes, no solo MLS, también en el futbol mexicano, es normal cuando alguien hace un buen trabajo. Estoy con la ilusión, mi sueño es ir a Europa, un tipo que no soñaba con ser futbolista y jugó un Mundial, imagínate si no tengo la ilusión de ir a Europa, ojalá tengamos esa fortuna, ya lo hice como auxiliar. Efraín Juárez

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