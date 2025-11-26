Las declaraciones de Enzo Maresca sobre Estêvão y Lamine Yamal
Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, se mostró muy contento luego del 3-0 ante el Barcelona por Champions League.
“El Barcelona es un equipo que se siente cómodo cuando tiene el balón. Si no lo tiene, le cuesta, así que intentamos mantenerlo y seguir creando ocasiones. Incluso en el 11 contra 11, mis sensaciones fueron muy buenas porque el equipo estaba jugando bien”. Maresca celebró la atmósfera festiva: “Ha sido una noche fantástica para los jugadores, para el club, para la afición”.
También reivindicó un aspecto que, para él, está marcando la diferencia: la solidez del club. “Para crecer, necesitas equilibrio. Y mantener la portería a cero empieza a ser un hábito”, celebró. En Londres todavía se habla de la exhibición ante el Barcelona, pero Maresca ya ha hecho borrón. Su discurso destila algo más que satisfacción: huele a proyecto serio.
Más allá de ese gran resultado y rendimiento, fue de impacto mundial el rendimiento de Estêvão, el juvenil de 18 años que tuvo un gran partido, con gol incluído.
Maresca habló de su rendimiento y también del crack del FC Barcelona, Lamine Yamal: "Calma con Estevão y Lamine, si empiezas a hablar de Messi y Ronaldo, es demasiada presión. Ambos tienen 18 años, son súper jóvenes, eso va a ser demasiado”.
Y agregó: “Como dijo Raphinha, Estêvão y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo. Estevao es un jugador especial. Es un tipo de la vieja escuela: no usa redes sociales y se centra solo en el fútbol. Es un chico sencillo de 18 años con un gran futuro para el club. Deberían venir a entrenar de buen humor, pero cuando empiezas a compararlos con esos dos, es demasiado para ellos", dijo el entrenador italiano luego de la fantástica aparición del joven nacido en Brasil.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.