Las declaraciones de Enzo Maresca sobre Estêvão y Lamine Yamal

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, se mostró muy contento luego del 3-0 ante el Barcelona por Champions League.

“El Barcelona es un equipo que se siente cómodo cuando tiene el balón. Si no lo tiene, le cuesta, así que intentamos mantenerlo y seguir creando ocasiones. Incluso en el 11 contra 11, mis sensaciones fueron muy buenas porque el equipo estaba jugando bien”. Maresca celebró la atmósfera festiva: “Ha sido una noche fantástica para los jugadores, para el club, para la afición”.

También reivindicó un aspecto que, para él, está marcando la diferencia: la solidez del club. “Para crecer, necesitas equilibrio. Y mantener la portería a cero empieza a ser un hábito”, celebró. En Londres todavía se habla de la exhibición ante el Barcelona, pero Maresca ya ha hecho borrón. Su discurso destila algo más que satisfacción: huele a proyecto serio.

Más allá de ese gran resultado y rendimiento, fue de impacto mundial el rendimiento de Estêvão, el juvenil de 18 años que tuvo un gran partido, con gol incluído.

Maresca habló de su rendimiento y también del crack del FC Barcelona, Lamine Yamal: "Calma con Estevão y Lamine, si empiezas a hablar de Messi y Ronaldo, es demasiada presión. Ambos tienen 18 años, son súper jóvenes, eso va a ser demasiado”.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Y agregó: “Como dijo Raphinha, Estêvão y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo. Estevao es un jugador especial. Es un tipo de la vieja escuela: no usa redes sociales y se centra solo en el fútbol. Es un chico sencillo de 18 años con un gran futuro para el club. Deberían venir a entrenar de buen humor, pero cuando empiezas a compararlos con esos dos, es demasiado para ellos", dijo el entrenador italiano luego de la fantástica aparición del joven nacido en Brasil.

