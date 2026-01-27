Las declaraciones de Flick sobre la baja de Pedri para la última jornada de Champions

Con su constante tranquilidad, Hansi Flick atendió a los medios de prensa apostados en el Camp Nou para escucharlo en la previa al duelo del FC Barcelona ante el Copenhague por la UEFA Champions League.

El conjunto culé está ante la obligación de ganar si quiere tener opciones de quedar entre los ocho primeros clasificados y pasar directamente a los octavos de final sin tener que disputar una ronda previa, con lo que eso conlleva en el calendario siempre.

En caso de victoria, los blaugranas lo tendrán muy bien para conseguirlo pero no dependen de sí mismos, y por eso Flick advirtió que no será un partido sencillo: "Respetamos mucho al Copenhague. Ellos también necesitan ganar si quieren estar en la siguiente fase", dijo el DT alemán.

"Estamos con confianza, pero respetamos al Copenhague, porque ellos también necesitan ganar para pasar. Queremos estar en el Top-8, ese es nuestro objetivo."



El entrenador teutón dejó en claro que el primer objetivo es ganar el partido y después ya vendrán los goles, los cuales el FC Barcelona los necesita como el agua en el desierto si quiere meterse en octavos de final de forma directa. "Debemos centrarnos en nosotros. Lo primero será ganar e intentar mantener la portería a cero. Después iremos por el siguiente paso", y veneró el formato de Champions: "Me encanta este nuevo formato, porque muchos equipos tienen opciones de clasificarse entre los ocho primeros hasta la última jornada".

La baja significativa para el Barcelona es la de Pedri, quien continúa recuperándose de su lesión que aún lo tendrá tres semanas más fuera de juego y el equipo blaugrana lo nota. "Tenemos un buen equipo, también en el banquillo. Jugaremos como un equipo y tenemos ganas de ganar este partido, porque es muy importante para nosotros".

Por último, habló de Lamine Yamal, con el que mantiene una buena relación y al que valora mucho, no solo por los goles que marca, sino "sobre todo las situaciones previas al gol", que es lo que provoca que finalmente pudiera anotar.

