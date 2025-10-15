Las declaraciones de Germán Berterame luego de su entreno goleador con México

La selección mexicana cerró la fecha FIFA de octubre con un empate en contra de su similar de Ecuador. El cotejó terminó con marcador de un gol por equipo. En términos generales, el nivel que mostró el Tri fue mucho más elevado al del pasado fin de semana luego de la humillación de parte de Colombia.

Uno de los hombres destacados fue el delantero de los Rayados de Monterrey, Germán Berterame. El atacante se estrenó como goleador de México, algo que llena de júbilo a quien es ahora mismo el delantero mexicano a lo largo de todo el planeta con más goles en lo que va del 2025.

Se estrenó en el mejor momento.🔥🇲🇽



Germán Berterame fue de lo mejor del Tricolor en el partido de hoy ante Ecuador y lo demostró con su primer tanto con México. ⚽️ pic.twitter.com/rTDt5ASidI — Esto en Línea (@estoenlinea) October 15, 2025

Trato de sentirme cómodo en todas las posiciones donde me pongan, trato de dar lo mejor, hoy fue una noche inolvidable con el primer gol y creo que con eso me voy contento. Germán Berterame

Mexico v Ecuador - International Friendly | Simon Barber/GettyImages

Agrega que este gol no le vale un boleto a la copa del mundo. El delantero entiende que debe seguir en la misma línea de trabajo que le tiene hoy siendo seleccionado por México.

Hacer goles no te lleva a que si vas a estar o no (en el Mundial), lo que te lleva es lo que vienes trabajando día a día con el club y cuando vienes acá, demostrarlo para que estás hecho, después el gol llegará cuando los compañeros para hacer ese gol, es seguir insistiendo por ese lado. Germán Berterame

Germán concluyó que no siente presión por tener encima la etiqueta de "naturalizado". Su intención es aportar al Tri bajo la condición que sea necesaria.

El fútbol es fútbol, yo juego lo que me gusta, lo que realmente siento dentro de la cancha y hoy siento mucho y creo que le debo mucho a esta selección y creo que vamos por buen camino. Germán Berterame

