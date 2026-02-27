Las declaraciones de Guardiola sobre el enfrentamiento contra el Real Madrid en Champions

El destino volvió a cruzar al Manchester City con el Real Madrid en la UEFA Champions League. Será la décima y undécima vez que se enfrenten en las últimas cinco temporadas, una rivalidad moderna que ya se convirtió en un clásico del máximo torneo continental.

En la previa del viaje a Elland Road para enfrentar al Leeds United por la Premier League, Pep Guardiola no esquivó el análisis del sorteo. Lejos de lamentarse por el emparejamiento, el técnico catalán destacó el valor competitivo que implica medirse con el gigante español.

“Para nuestro club, cuanto más juegas contra los mejores equipos de la historia de esta competición, más aprendes, mejoras y eres mejor en el futuro”, reflexionó el entrenador, convencido de que este tipo de desafíos fortalecen la mentalidad del plantel.

Un rival habitual en el camino europeo

El City y el Madrid han protagonizado algunas de las series más electrizantes de las últimas ediciones del torneo. Desde eliminaciones agónicas hasta exhibiciones ofensivas, cada cruce dejó huella en el crecimiento europeo del conjunto inglés. Para Guardiola, esos antecedentes no garantizan nada, pero sí ofrecen experiencia acumulada en escenarios de máxima presión.

En caso de avanzar a cuartos de final, el equipo de Manchester podría enfrentarse a la Atalanta BC o al Bayern Munich, lo que anticipa un cuadro de alta exigencia rumbo a la definición continental.

Mientras tanto, el presente doméstico también exige máxima concentración. Tras un arranque irregular de 2026, en el que dejó escapar ventajas ante rivales como el Chelsea FC, el Brighton & Hove Albion y el Tottenham Hotspur, el City reaccionó a tiempo y encadenó cinco triunfos consecutivos en todas las competiciones.

El reciente 2-1 sobre el Newcastle United, con doblete de Nico O’Reilly, reafirmó su levantada en el Etihad. Además, el conjunto celeste ya aseguró su presencia en la final de la Carabao Cup y sigue con vida en la FA Cup, manteniendo intacta la ilusión de pelear por todo.

En la Premier, la persecución al líder Arsenal FC continúa punto a punto. Pero en Manchester lo tienen claro: antes de pensar en otra batalla europea contra el Madrid, la prioridad es sostener el ritmo competitivo en casa. Porque si algo dejó en claro Guardiola, es que enfrentar a los mejores no es un obstáculo, sino parte del proceso para volver a aspirar a lo máximo.

