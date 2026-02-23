Las declaraciones de Guido Pizarro luego de la dura derrota de Tigres en casa ante Pachuca

Tigres sufrió una dura derrota como local ante Pachuca y, tras el encuentro, Guido Pizarro ofreció una autocrítica mesurada sobre lo ocurrido en el estadio. El mediocampista reconoció que el desarrollo del partido se modificó por completo a raíz de una expulsión que condicionó el funcionamiento colectivo.

El capitán fue enfático al explicar el punto de quiebre del compromiso. “No me gusta opinar (del arbitraje), pero hasta la jugada de la expulsión, el equipo estaba haciendo muy bien las cosas, éramos dominadores. Teníamos a ver hecho algún gol más, pero nada, darle vuelta a la página. Trataremos de minimizar esos errores”, comentó.

“Hasta la expulsión, éramos mejores que el equipo rival”: Guido Pizarro pic.twitter.com/iKH7lFFuGi — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) February 21, 2026

Pizarro insistió en que el equipo había mostrado una versión superior antes de quedarse con un hombre menos. “Hasta el evento de la expulsión, éramos mejores que el equipo rival. El equipo estaba mucho mejor, pero acá no es un tema de hacer responsable a alguien, sino internamente seguir trabajando”, sentenció.

Más allá del resultado adverso, el argentino naturalizado mexicano aceptó que el conjunto felino no atraviesa su mejor momento futbolístico. Señaló que hay aspectos por corregir, especialmente en la gestión emocional y en la concentración en momentos puntuales que terminan inclinando la balanza.

Sin embargo, el mediocampista también transmitió confianza de cara al cierre del campeonato. “Creo que seremos mejores al final del torneo si aprendemos de estos eventos. Cada partido nos deja información; a nivel futbolístico, el equipo fue mejor que el rival, pero debemos seguir mejorando y minimizar estas situaciones”, expresó.

Tigres UANL v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para Pizarro, el aprendizaje constante será determinante si Tigres pretende competir por objetivos mayores. Considera que el plantel tiene jerarquía y experiencia suficientes para elevar el nivel cuando más se necesita, especialmente en la fase definitiva del torneo, donde los detalles marcan diferencias.

En otro tema, fue consultado sobre la ausencia de un jugador en la convocatoria de la selección mexicana, situación que generó comentarios en el entorno. El capitán evitó profundizar en decisiones ajenas al club y prefirió mantenerse al margen del debate público.

“No me metería en decisiones de otro (Javier Aguirre); sí coincidimos en que es de los mejores jugadores de la Liga y creo que uno de los mejores mexicanos en la actualidad en distintas ligas. Creo que es uno de los mejores, a nivel número, a nivel futbolístico”, declaró con cautela.

Tigres deberá reaccionar pronto si quiere sostenerse en la pelea. La derrota ante Pachuca dejó lecciones claras y, según su capitán, el grupo asume el compromiso de corregir errores, recuperar consistencia y llegar en plenitud al momento decisivo del campeonato.