Las declaraciones de Guido Pizarro luego del empate ante León

Los Tigres de la UANL sigue en medio de altibajos dentro de la Liga MX. Los del norte del país son capaces de ir de los a mejor a lo peor de una semana a la otra. Siendo el caso, los felinos se han alejado de la cima de la tabla general cuando en su momento estaban en la pole.

Ahora los regios deberán corregir sobre la marcha. Ante el León, los de la UANL no pudieron pasar de sólo un empate, un marcador de les sigue dejando atrás en la carrera por el liderato. Más allá del resultado, el técnico de los regios, Guido Pizarro se ha mostrado conforme debido a las condiciones del cotejo.

El equipo dio la cara, más allá de que teníamos uno menos, tuvimos el control del juego sin pelota, el equipo rival no generó situaciones claras, nos daba la sensación del gol, Correa hizo un grandísimo partido, Juan (Brunetta), Ozzi (Herrera), todos hicieron esfuerzo para el equipo. Son dos situaciones, como digo siempre, la forma para nosotros es importante, tuvimos el coraje de jugar el partido, dio la cara, no me gusta perder estos dos puntos en el camino, viendo el desarrollo con un hombre menos teníamos todo para lograr la victoria, con la sensación de que era un partido que podíamos haber ganado- Guido Pizarro

Sobre la expulsión de Juan Sánchez Purata, el técnico añadió:

Es una jugada donde habrá que analizar si es expulsión o no, el VAR decidió que era, es un chico que tiene muy claro lo que tiene que mejorar, es una enseñanza que no podemos dar esa ventaja, pero confío por su manera de ser, es autocrítico, sabe que el camino es largo, sabe que día a día tiene que mejorar y tenemos un equipo competitivo para poder suplirlo en el siguiente partido. Guido Pizarro

Cerró sus discurso con elogios para Ángel Correa, quien una vez más fue el mejor del equipo.

Si, lo de Ángel es para rescatar, ha hecho un grandísimo partido, ha estado con uno o dos jugadores encima y ha resuelto, se ha hecho cargo del equipo, ha ido en búsqueda de la victoria, ha contagiado, pero todo el equipo han tratado de aportar al ataque para lograr la victoria, es para resaltar a todos, afortunado de tenerlo, pero sí es para destacar. Guido Pizarro

