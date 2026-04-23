Las declaraciones de Guido Pizarro luego del empate en contra del Atlas

Tigres no fue capaz de vencer a el Atlas en patio ajeno. Siendo el caso, los del norte del país están en la cuerda floja dentro de la Liga MX. Los felinos están en la octava plaza de la general y si bien dependen de sí mismos para clasificar, de no ganar el sábado, estarán en un problema serio.

Luego del cotejo, el técnico Guido Pizarro dio la cara y afirmó que ni él, ni su plantel se plantean un escenario donde queden fuera de la liguilla.

Guido Pizarro confía en que Tigres no quedará fuera de liguilla: "Estamos concentrados en ganar"https://t.co/WxtsGrMLRI pic.twitter.com/OL7kko3Hmf — La Afición (@laaficion) April 23, 2026

Eso, como decía recién, creo que tenemos la aspiración de ganar el día sábado y meternos a la liguilla, y después en la liguilla competir al rival que nos encuentre. Pero somos conscientes de lo que apunta esta institución, como lo hemos hecho día a día y en todos los años que llevo acá, y confío primeramente en el plantel que el día del sábado vamos a hacer un gran partido y vamos a estar en la liguilla. Guido Pizarro

El técnico y sus jugadores saben dónde están parados y la obligación de ganar el próximo fin de semana o quedarse fuera del torneo.

Atlas v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sí, sabemos esa estadística, estamos concentrados en ganar el el último partido en nuestra casa para poder entrar. Creo que hoy hicimos un esfuerzo para poder ganarlo, no nos alcanzó, y ya darle vuelta a la página y pensar en el sábado, tratar de recuperar lo más rápido posible. Guido Pizarro

Pizarro fue claro: el club no está en tiempo de pensar en la CONCACAF, deben tener enfoque total en la Liga MX.

Estamos en ir partido a partido, es un esfuerzo apuntar a las dos, pero hemos hecho todo el semestre para apuntar a las dos. Vamos por la clasificación, ganar el partido del sábado y clasificar a la liguilla. Guido Pizarro

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