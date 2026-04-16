Las declaraciones de Guido Pizarro luego del pase a semifinales de CONCACAF para Tigres

Si bien les ha costado y mucho, los Tigres de la UANL consiguieron el boleto a la ronda de las semifinales de la CONCACAF. Los felinos empataron en el marcador global con Seattle Sounders por 3-3 final, sin embargo, fue el gol en calidad de visita que marcaron en el campo del club de la MLS el que marcó la diferencia.

Luego de conseguir el boleto a la siguiente ronda, el técnico de los de la UANL, Guido Pizarro, ofreció declaraciones. El argentino fue claro al pedir valor a la clasificación, pues entiende que la misma es una gran premio debido a la complejidad del rival en turno.

Guido Pizarro sobre la complejidad del duelo ante Seattle, sobre todo por el esfuerzo físico de sus futbolistas



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La fase fue muy pareja; allá nosotros fuimos superiores y acá ellos encontraron en los momentos justos los goles que los pusieron en partido, y todo era muy parejo. Creo que hay que valorar la clasificación, ahora descansar y ya pensar en el partido de liga del fin de semana, que también va a ser muy importante. Guido Pizarro

Destacó la labor en defensa de su equipo cuando Seattle estuvo encima y a un gol de eliminarles.

Seattle Sounders FC v Tigres UANL- CONCACAF Champions Cup 2026 | Steph Chambers/GettyImages

Soy afortunado de tener jugadores con mucha experiencia en esta competición y a nivel mundial, que saben jugar este tipo de partidos. Al final ya no entra la táctica, no entra nada. El rival no tenía nada que perder, mete mucha gente en el área y hay que sostener. Son momentos donde hay que sufrir todos juntos, y creo que el equipo lo supo hacer. Guido Pizarro

El técnico cerró sus palabras dando valor a los máximas leyendas del club, el recién renovado Nahuel Guzmán y el hombre que se marchará en verano, André Pierre Gignac.

Después, tanto André como Nahuel son pilares y leyendas de la institución. Ojalá que tanto ellos como todo el grupo trabajen para lo máximo, e iremos partido a partido apuntando a eso. Guido Pizarro