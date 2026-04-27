Las declaraciones de Guido Pizarro luego del triunfo de Tigres sobre Mazatlán

Si bien el inicio del semestre no fue sencillo para ellos, los Tigres de la UANL han sabido corregir el camino tanto dentro de la Liga MX como en la CONCACAF. Hoy, los del norte del país están ya en los cuartos de final del torneo local y en la ronda de las semifinales de la competición internacional.

Los felinos llegaban a la jornada final del torneo obligados a ganar. Lo hicieron con jerarquía pasando por encima del Mazatlán luego de un 5-1 final. Tras el cotejo, el técnico de los de la UANL, Guido Pizarro ofreció declaraciones.

Guido Pizarro tras la goliza. 🎙️



"Reconocer la clasificación, ameritaba un partido así. Ameritaba regalarle un triunfo así a nuestra gente. Es un condimento especial este semestre que los seleccionados no van a estar". pic.twitter.com/cBrubGgIpV — PressPort (@PressPortmx) April 26, 2026

Hay que reconocer la clasificación. Ameritaba un partido así y regalarle un triunfo de esta forma a nuestra gente. Será un semestre especial, con selecciones de por medio, pero todos los equipos que estemos en la Liguilla tendremos grandes planteles. Guido Pizarro

El entrenador afirma que el equipo ha pensado todo el semestre en poder ganar tanto la Liga MX como la CONCACAF.

Sinceramente, como dijo Nahuel el otro día, estábamos todos muy comprometidos y enfocados en lograr el resultado, en regalarle a nuestra gente la clasificación y el partido que hicimos hoy. Guido Pizarro

Tigres UANL v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Por último, el técnico agradeció y reconoció a la grada de los Tigres luego de un enorme homenaje de despedida para André Pierre Gignac.

La afición hay que reconocerla y valorarla. Creo que lo que le hizo hoy a André ya se lo había hecho varias veces. Se merece eso y mucho más. Para nosotros, la gente es parte fundamental y jugamos para ellos. El reconocimiento, tanto hoy como en otras ocasiones, se lo merece. Es una leyenda del club, alguien de lo más importante en la historia. Seguramente tenemos la posibilidad de que vuelva a jugar, hay más partidos por delante para seguir brindando espectáculo, y ojalá podamos hacerlo. Guido Pizarro