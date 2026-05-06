Las declaraciones de Guido Pizarro luego del triunfo de Tigres sobre Nashville

Los Tigres de la UANL avanzan de forma firme rumbo al doblete. Los del norte del país ya están en la final de la CONCACAF Liga de Campeones luego de dejar en el camino a la gran revelación del torneo, el Nashville de la MLS. Ahora, los felinos centrarán el enfoque en la Liga MX.

El técnico felino, Guido Pizarro, se dijo feliz por alcanzar la final del torneo internacional, misma que se jugará hasta el 30 de mayo. Agradece también el nivel y compromiso de toda su plantilla, pues sabe que están redoblando esfuerzos.

¡YA PIENSAN EN LA LIGA MX! 🇲🇽



“El grupo está muy contento, muy orgulloso del esfuerzo que está haciendo. Cumplió el primer objetivo que era estar en la Final de este torneo, ahora iremos por la Liga MX”: Guido Pizarro



📹 Roberto Flores pic.twitter.com/RJmGaCXjQP — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2026

Estoy muy orgulloso de los jugadores por el esfuerzo que hicieron para llegar a una nueva final. Veo un grupo muy comprometido con la institución y con nuestra gente. Desde el primer día entendimos que el nivel de exigencia debía ser alto para ir en búsqueda de lo que merece este club. Guido Pizarro

Tanto el juego, como en general la llave no fue nada sencilla para los de la UANL, afirma el técnico argentino.

Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos tuvieron semana larga y nosotros veníamos con muchos partidos encima. En líneas generales estuvimos bien y creo que incluso pudimos hacer algún gol más. Estoy contento de poder compartir esto con nuestra gente y con toda la institución que trabaja día a día para darle alegrías a la afición. Guido Pizarro

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pasa página y se centra en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX donde visitarán a las Chivas con una ventaja importante.

El primer objetivo era llegar a esta final y se cumplió, pero ahora tenemos que pensar en el siguiente partido porque en cuatro días volvemos a competir. Desde el inicio del semestre tenemos claros los objetivos y vamos partido a partido. Guido Pizarr