Las declaraciones de Guido Pizarro luego del vital triunfo de Tigres en Pachuca

Los Tigres de la UANL han tenido un semestre irregular. Los del norte del país iniciaron en la cima de la Liga MX. Luego, durante un bache, los regios se alejaron de los grandes contendientes. Ahora, tras recuperar la esencia del buen juego y conseguir los resultados requeridos, el equipo de nueva cuenta sueña con ser líder del torneo sobre el cierre del mismo.

Esta doble jornada, el cuadro de Guido Pizarro venció a los Tuzos de Pachuca en calidad de visitante por primera vez en 12 años. Tras ganar esos tres puntos vitales, el técnico de los de la UANL ofreció declaraciones destacando el fondo y forma de sus jugadores.

Contento por el resultado, hace tiempo que no nos tocaba ganar y lo teníamos en cuenta, queríamos romper esa racha, porque en su casa son un gran rival. Fue un partido parejo, ellos en el primer tiempo se pararon mejor, en el segundo tiempo pudimos emparejar y nos llevamos la victoria. Guido Pizarro

Guido afirmó que un factor clave para el resultado ha sido la firmeza emocional de sus jugadores para ir por la victoria pese al empate de parte del Pachuca.

Más allá de lo futbolístico, sabemos que este es un deporte emocional. Me preocupa que mi equipo, independientemente de lo que vaya pasando, me interesa que el equipo se mantenga íntegro, se mantenga estable, se mantenga firme a una idea y tengo grandísimos jugadores que entienden todo eso, saben lo que está en disputa. Estoy contento y orgullosos de los jugadores, es todo de ellos, de sin importar las circunstancias no dejar de buscar el resultado. Guido Pizarro

Tigres recibirá este fin de semana a los Xolos de Tijuana. Este encuentro se dará previo al clásico regio en contra los Rayados de Monterrey, el duelo más importante de todos.