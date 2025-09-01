Las declaraciones de Guido Pizarro luego del vital triunfo de Tigres sobre Santos

Los últimos partidos de Tigres han sido complejos para el club. El equipo llegaba al encuentro ante Santos luego de una mini crisis tanto en la Leagues Cup como en la Liga MX. Para los de la UANL era clave sacar tres puntos en Torreón y la meta se cumplió. Luego del encuentro, Guido Pizarro habló sobre el presente de su club.

🗣 “La llegada de Ángel nos ha fortalecido”



Guido Pizarro, DT de #Tigres, destacó en conferencia el crecimiento ofensivo y la solidez defensiva que mostró el equipo ante #Santos.



A destacar es que no encajamos gol en contra. Nos ocupaba mejorar en lo defensivo, porque para el objetivo que tenemos es clave el aspecto defensivo. Hay que encontrar el balance en las dos facetas. La verdad que los primeros 7 minutos el rival se encontró mejor y antes del gol tuvieron unas aproximaciones y después tomamos el control de juego, generamos situaciones de gol. Al no concretarlas es un partido de ida y vuelta, pero contento con el esfuerzo de los jugadores Guido Pizarro

Guido entiende que su equipo tiene detalles por mejorar.

Más allá de un resultado, el análisis más profundo siempre, independientemente de que el resultado haya sido favorable, es que siempre hay cosas que mejorar. Desde el análisis de juego, internamente habíamos sido superiores. Siempre hay cosas que mejorar, cosas puntuales, pero contento por cómo trabaja mi equipo y el objetivo claro que tienen en este torneo. Guido Pizarro

Para cerrar, Pizarro destacó el rendimiento de Ángel Correa dentro del terreno de juego: "En los últimos partidos desde que inició el semestre, la mejoría en el ataque se vio marcada, la llegada de Ángel nos ha fortalecido y potenciado".

